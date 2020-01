Aangevoerd door Koopmeiners zet AZ eerste stappen uit minidip

Dani de Wit in actie tegen Heerenveen. Beeld Jiri Büller

Zonder goed te voetballen, rekende AZ in het waterkoude Friesland af met de ploeg van trainer Johnny Jansen. En zo klom de formatie uit het minidalletje waarin het de afgelopen weken terecht was gekomen. Niet met verfijnd positiespel, maar op vechtlust knokte de nummer twee van de eredivisie zich naar de zege. Met de 21-jarige Koopmeiners als nooit verzakende aanjager.

De onvermoeibare middenvelder maakte dit seizoen de meeste minuten van alle eredivisiespelers. In 34 officiële wedstrijden (competitie, Europa League, KNVB-beker) kwam hij 3.090 minuten in actie. Gevolgd door PSV-aanvoerder Denzel Dumfries (3.037 minuten) en AZ-middenvelder Calvin Stengs (2.937 minuten). ‘Ik weet zeker dat ik er meer aan doe om fysiek in orde te zijn dan anderen’, zegt Koopmeiners in de catacomben van het Abe Lenstra stadion.

Waar zijn ploeggenoten Stengs, Oussama Idrissi en Myron Boadu leunen op hun creativiteit, moet hij het naar eigen zeggen hebben van zijn drive. Fysiek oogt middenvelder met zijn brede schouders als een beer. Ook tegen Heerenveen vecht hij verbeten duels uit en pendelt hij tussen de voor- en achterhoede. Aan de bal verdeelt hij het spel.

‘In de vakanties train ik vaak door of voer ik het trainingsschema dubbel uit’, zegt hij over zijn fitheid. ‘Ik ben niet iemand die heel veel stilzit.’ Dat deed hij als jeugdspeler al niet. Al wilde hij weleens te veel doen. Dan stond Koopmeiners met zware benen aan de aftrap van de wedstrijd omdat hij extra krachttraining had gedaan.

Duel tussen Calvin Stengs en Ibrahim Dresevic. Beeld Jiri Büller

Tegenwoordig doseert hij meer. Hij denkt beter na en praat veel met de fysiek trainer. ‘Die zegt weleens dat hij mij eerder moet afremmen dan aanmoedigen. Ik zie het als mijn kwaliteit.’

De afgelopen weken merkte Koopmeiners hoe groot de rol is van de resultaten op het veld. Niet per se fysiek, dan wel mentaal. AZ ontpopte zich voor de winterstop als de best voetballende ploeg van de eredivisie en reeg de zeges aaneen. Begin december stond de ploeg na een overwinning op Ajax zelfs in punten gelijk met Amsterdammers op kop van de eredivisie.

Maar na nederlagen tegen Sparta en Willem II zag het de achterstand weer oplopen tot zes punten. Kon het ‘kleine’ AZ, dat zo had geïmponeerd in 2019, in het spoor blijven van het ‘grote’ Ajax? En hoe zou de ploeg van Arne Slot reageren als het tegenzat? Koopmeiners: ‘Het is logisch dat twee nederlagen mentaal meer aan je knagen dan wanneer je drie keer op rij wint.’

In de winterstop benadrukte Slot dat hij in de tweede seizoenshelft de volgende stap met zijn ploeg wil zetten. Met overwinningen op de traditionele top-3 en overwintering in Europa was AZ volgens hem van ‘leuk’ naar ‘goed’ gegaan. Nu wil hij van een goed seizoen een bijzonder seizoen maken. Al is dat de moeilijkste stap.

Dat beseft ook Koopmeiners: ‘We doen het tot nu toe goed, maar zitten pas op de helft. Iedereen weet hoeveel de eerste seizoenshelft van ons heeft gevergd. Als we echt iets willen, zullen we het nog beter moeten doen. Dat vraagt weer iets extra’s.’

De tweede seizoenshelft is een langgerekte fysieke en mentale test voor AZ, nu de club nog op drie fronten actief is. Competitie, beker en Europa League. Drie wedstrijden per week presteren op de toppen van je kunnen. Het is voor veel spelers de eerste keer dat ze een dergelijk seizoen draaien, weet Koopmeiners. ‘Dan moet je je ook meerdere keren per week kunnen opladen.’

Dani de Wit in duel met Hicham Faik. Beeld Jiri Büller

Tegen Heerenveen richtte AZ zich voorzichtig op, al maakte het slecht bespeelbare veld het lastig om met combinatiespel over de grond ten aanval te trekken. Spelers gleden uit en passes kwamen niet aan. Pas toen Heerenveen-verdediger Sven Botman na een half uur in de fout ging, profiteerde Dani de Wit. De van Ajax overgekomen middenvelder schoot van dichtbij raak.

Net als tegen Willem II gaf AZ de voorsprong na rust uit handen. De behendige Chidera Ejuke klopte doelman Marco Bizot. ‘Toen was ik wel benieuwd hoe het team na afgelopen week zou reageren’, zei Slot. Boadu voorkwam opnieuw puntverlies voor zijn ploeg door twintig minuten voor tijd attent te reageren bij een hoekschop. Het was alweer het twaalfde doelpunt van de talentvolle spits.

Dus stond Koopmeiners na afloop met een glimlach op zijn gezicht de media te woord. ‘Winnen is altijd lekker, zeker na twee mindere resultaten. We willen nog steeds iets bijzonders doen, dan weet je dat dit niet te lang mag duren.’ Daarbij ziet hij een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. ‘Het is mijn taak als aanvoerder om iedereen bij de les te houden.’