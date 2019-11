Aan vrije val van PSV komt in Oostenrijk geen einde

De PSV’ers Gutierrez, Sadilek en doelman Zoet hebben geen verweer tegen het doelpunt van Linz. Beeld ANP Sport

Agressie, overtuiging, organisatie, ­cohesie tussen de linies, aanvalslust; ­alles klopte beter bij de Oostenrijkse bekerwinnaar volgepakt met welwillende maar kwalitatief matige voetballers. Alleen op basis van doeltreffendheid kon PSV, dat nota bene nog snel op 0-1 was gekomen, lang mee.

De ene PSV’er was gisteravond nog slechter dan de andere. Schwaab, nota bene de meest ervaren speler, was de allergrootste schlemiel, met negatieve hoofdrollen bij drie tegentreffers. ­Gutiérrez, Sadilek en Zoet gaven eveneens een parodie op verdedigen ten beste.

Aanvaller Bruma was ruim een uur een plaag voor zijn eigen ploeg door zijn vele balverlies, het middenveld leek steeds meer als een grens zonder douaneposten. Liefst 31 maal kwam Linz tot een kans, tegenover PSV acht keer, terwijl de marktwaarde van LASK zo’n 26 miljoen euro bedraagt. Die van PSV wordt op ongeveer 210 miljoen euro geschat, maar holt op deze manier hard achteruit.

Van Bommel en directeur Gerbrands prezen vooraf nog opzichtig de saamhorigheid binnen de organisatie, de open communicatie met de fans die daardoor bij een serie tegenslagen niet direct aan de poort komen rammelen. Van Bommel heeft het krediet van zijn rijke verleden als PSV-speler. Vorig ­seizoen bleef PSV in zijn eerste seizoen als hoofdcoach lang voor op latere kampioen Ajax.

Aan het eind daarvan werden de makkes al duidelijk. PSV ontbeert snelheid van denken in voorwaartse richting, en de defensieve pionnen zijn bijna allemaal te traag en te broos. Het werd lang gecamoufleerd door de uitstekende aanvallers Malen en Bergwijn, de ontluikende Ihattaren, de drive van Dumfries en het gedegen teamwork achterin.

Maar dit seizoen gaat het na een hoopvolle start van kwaad tot erger. Twee ruime nederlagen tegen FC Utrecht en AZ werden gevolgd door een benauwd gelijkspel bij Sparta afgelopen zaterdag. Tussendoor tegen LASK Linz, exact twee weken geleden, werd er tenminste nog in fases behoorlijk gevoetbald al bleef het 0-0. Destijds al ontbrak Malen met een enkelblessure, tijdens dat treffen begon ook het lijf van Bergwijn te haperen.

Dat gemis blijkt niet op te vangen. Inmiddels is PSV gezakt naar de derde plaats in zowel de eredivisie als de ­Europa League-poule. Sporting Lissabon heeft twee punten meer (9), LASK heeft er net zoveel als PSV (7), maar met een beter onderling resultaat. Kwalificatie is nog mogelijk, maar lijkt in deze vorm alsnog een hels karwei.

Van Bommel had gehoopt door zo onverstoorbaar mogelijk op te treden dat de vorm als bij toverslag terug zou zijn, maar in Oostenrijk leek PSV er alleen maar verder vandaan geraakt. De duurste aankoop Bruma (12,5 miljoen) begon het seizoen nog behoorlijk, maar is daarna ver weggezakt in de hiërarchie. Een dergelijk opportunistisch, weinig gedisciplineerd type, daar lijkt Van Bommel niets mee te kunnen. Het is vreemd dat dan toch tot aanschaf is overgegaan.

Doan moet PSV creativiteit bieden, maar oogt zoveel minder energiek dan bij vorige club FC Groningen. Zoals ook de vorig seizoen nog zo flitsend debuterende Gutiérrez eigenlijk alleen maar slechter wordt.

Verbazingwekkender zijn de wanprestaties van spelers die al jaren in Eindhoven rondlopen. De ervaren doelman Zoet maakt al het hele seizoen een onzekere indruk en leidde aan het begin van de tweede helft de neergang in door een dermate slap handje tegen een schot van Ranftl te plaatsen dat de bal in de hoek hobbelde. Schwaab meende vooraf dat PSV zijn ervaring juist nu goed kan gebruiken, maar hij ging bij de tweede, derde en vierde treffer opzichtig in de fout. Eerst door een lijf-aan-lijf-gevecht van Goiginger te verliezen, waarna Frieser profiteerde. Daarna bood hij tweemaal invaller Klauss alle vrijheid om in te koppen.

PSV had nog wel na vier minuten een welkomstgeschenk gekregen nadat een voorzet van Dumfries de zwiepende elleboog van LASK-speler Holland raakte net buiten het strafschopgebied. Arbiter Petrescu vond het een strafschop waard, die benut werd door Schwaab, naar later bleek de enige positieve bijdrage van de Duitser.

PSV kwam desondanks niet in het spel. Meer voorwaartse passing eiste Van Bommel al op de allereerste training van het seizoen, maar tot vlotte aanvalsvormen komt PSV eigenlijk nimmer als de organisatie bij de tegenstander klopt. De individuele kwaliteiten van Bergwijn, Malen en Ihattaren, die onlangs werd getroffen door het overlijden van zijn vader, kunnen een hoop verbloemen. Duidelijk is wel dat PSV nauwelijks zonder die klasse kan. Op iets anders kan de ploeg niet op ­terugvallen.