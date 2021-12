Aan kop en zege op Feyenoord; vrouwen Ajax beginnen steeds meer op de mannen te lijken

De speelsters van Ajax vieren de overwinning op Feyenoord. Beeld ANP

De vrouwen van Ajax vliegen elkaar in de armen en springen opgelaten in het rond na het eindsignaal van scheidsrechter Vivian Peeters. Ze hebben gewonnen van rivaal Feyenoord (2-0) en de koppositie in de eredivisie voor vrouwen bemachtigd. ‘Dit is en blijft een wedstrijd die je wilt winnen’, zegt Ajax-speelster Chasity Grant. ‘Zeker na de laatste wedstrijd tegen Feyenoord.’

In oktober werd op een regenachtige zondag in Rotterdam voor het eerst de vrouwelijke versie van de Klassieker gespeeld. Ajax had weinig in te brengen en werd vakkundig weggespeeld door Feyenoord (4-1).

De return, op de Toekomst, kent een eerste helft met kansen voor beide ploegen. Tot een goal komt het niet, ook niet van Chasity Grant van Ajax. Zij helpt verschillende mogelijkheden om zeep.

Ontlading

Pas na de rust begint het bij Ajax te lopen. Romée Leuchter benut in de 52ste minuut een penalty na een overtreding in het strafschopgebied. Amper vijf minuten later legt ze de bal in de verre hoek na een voorzet van Oranje-international Sherida Spitse. De ontlading bij Spitse is groot, ze oogt de hele wedstrijd gefrustreerd. Feyenoord weet daarna de achterstand niet meer weg te werken, al is het bij vlagen nog gevaarlijk.

‘We gingen hier voor de winst. We hebben de hele wedstrijd gecontroleerd en weinig weggeven. Dus gewoon een goede overwinning’, zegt Romée Leuchter na afloop tegen de NOS. Ajax oogde ontspannen en was vol vertrouwen, volgens Grant. ‘Om te winnen moet je eerst naar jezelf kijken en dan pas naar de tegenstander’, zegt ze lachend.

Ajax staat nu eerste, met een punt voorsprong op FC Twente. Feyenoord is gezakt naar de vierde plaats achter PSV. ‘Ik denk dat wij gewoon de beste ploeg van Nederland hebben en dat moeten we ook uitstralen’, zegt Leuchter.