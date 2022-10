Aan de waterkant ontsnapt judoka Jur Spijkers aan de hectiek van de tatami: ‘Tijdens het vissen denk ik nergens aan’

Judoka Jur Spijkers aan het vissen op karpers op een van z'n vaste plekken bij Arnhem. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een schok gaat door het imposante lijf van Jur Spijkers als een schel geluid de serene rust langs de waterkant verstoort. ‘Zodra de pieper afgaat, weet ik dat ik in actie moet komen’, zegt de 25-jarige judoka, terwijl hij vanuit zijn vouwstoel overeind komt. ‘Dan begint het gevecht met de vis.’

Dezelfde stoot adrenaline stroomt door de aderen van de 133 kilo wegende zwaargewicht als hij zijn tegenstander met de rug op de tatami gooit. ‘Judo en vissen zijn de twee uiteinden van het spectrum, maar hebben ook een overeenkomst: je moet de ander te slim af zijn. Of het nu een vis of een judoka is.’

Op de mat lukte dat Spijkers op de EK, in mei dit jaar. Tot ieders verrassing kroonde de 1.88 meter lange judoka uit Tilburg zich in Sofia tot Europees kampioen in de klasse boven de 100 kilogram. Het was voor het eerst sinds 2000 dat een Nederlander (Dennis van der Geest) de Europese titel veroverde bij de zwaargewichten, de koningsklasse van het judo.

‘Nu is het Jur-tijd’, zei de judoka die in zijn klasse lange tijd de twee aartsrivalen Henk Grol en Roy Meyer voor zich moest dulden. Op de EK’s, WK’s en grandslams was hij de eerste reserve, omdat bij de grote toernooien maar twee startplekken te vergeven zijn. Spijkers mocht alleen meedoen als Grol of Meyer afwezig was. Het voelde alsof hij in een wachtkamer zat.

Opgeschoven in pikorde

Met het pensioen van de twaalf jaar oudere Grol na Tokio schoof Spijkers een plek op in de pikorde. Met Meyer strijdt hij tot de zomer van 2024 voor het ene felbegeerde olympische ticket. Elk land mag per gewichtsklasse maar één judoka naar Parijs sturen. De WK in Tasjkent (Oezbekistan) vormen een van de eerste belangrijke meetmomenten.

Aan de waterkant gebruikt Spijkers de rust om te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek op de tatami. ‘Op de judomat ben je verwikkeld in een man-tegen-mangevecht, waarbij je zowel fysiek als mentaal het uiterste van jezelf vraagt. Tijdens het vissen denk ik nergens aan en zet ik mijn dagelijkse bezigheden als een rugzak naast mij neer.’

Met de neus van zijn schoenen tegen de rand van de oever gedrukt, en de hengel voor zich uit gestoken, speelt hij met de spartelende vis die heeft toegehapt. Het ene moment haalt hij de vis naar zich toe, om die vervolgens ‘wat meer lijn te geven’. ‘Je moet die monsters een beetje moe maken’, zegt Spijkers over de karpers waarop hij vist. ‘Het blijft een sport. Een vis laat zich niet zomaar vangen, net zoals een judoka zich niet zomaar op zijn rug laat gooien.’

In zijn met TeamNL bestickerde auto heeft hij standaard zijn visuitrusting liggen. De achterbank is bedekt met drie hengels, een schepnet, vouwstoel, paraplu, weegnet en een rugzak waarin allerlei visgerei zit, zoals lood, aas en een zaklamp. Daarnaast ligt een klein tasje met een tandenborstel, tandpasta en deodorant. ‘Ik moet ook een beetje aan mezelf denken’, zegt hij met een knipoog.

Kamperen aan het water

Als kind had Spijkers, die het visvirus kreeg van zijn vader, een eigen bolderkar en ging hij weekenden kamperen aan het water. Dan nam hij een tent en kookstelletje mee. Zijn grootste vis ving hij een paar jaar geleden op visvakantie in Frankrijk: een meerval met het formaat van een zwaargewicht judoka (1.93 meter). Trots laat Spijkers, die de gevangen vissen altijd terugzet, een foto zien waarop hij het enorme beest in zijn armen houdt. ‘Onder vissers geldt: zonder foto telt het niet.’

Jur Spijkers (r) op de training van de nationale ploeg met Michael Korrel op Papendal. Beeld ANP

Sinds hij internationale toernooien judoot en doordeweeks op het nationale sportcentrum Papendal woont, heeft hij minder tijd voor visvakanties of om weekenden aan de rand van de oevers door te brengen. Met de compacte uitrusting in zijn auto kan hij vissen wanneer hij wil. ‘Vaak vind ik het fijn om ’s avonds na de training nog even twee of drie uurtjes te gaan.’

Vooral in de coronaperiode zocht Spijkers zijn toevlucht langs het water. Terwijl de deuren van de judohal op Papendal op slot zaten, maalde het in het hoofd van de Europees kampioen junioren van 2014. Spijkers was fulltime met judo bezig maar had geen inkomen, omdat hij geen A-status had. Zijn ouders onderhielden hem.

‘Ik vroeg me steeds vaker af hoelang ik dit nog ging volhouden. Ik wil de beste judoka van de wereld worden, maar daar hoort wel een salaris bij. Het knaagde aan me’, zegt hij. Uitkijkend over het water kon hij het gepieker voor even van zich af zetten.

Na veel gesprekken met zijn vriendin hakte Spijkers de knoop door. Hij wilde zichzelf nog een jaar de tijd geven en ging trainen onder Matthew Pursey in plaats van onder Benito Maij. Beiden zijn trainers van de judobond. De focus verschoof van kracht- en conditietraining naar techniektraining. ‘De andere manier van trainen heeft goed uitgepakt. Ik ben veelzijdiger geworden met mijn worpen.’

Verzekerd van salaris

Spijkers plukte al snel de vruchten van de trainerswissel. Op zijn eerste grandslamtoernooi na de coronaperiode, in oktober 2020, werd hij vijfde. Daarmee voldeed hij aan de eisen van NOCNSF voor een A-status en was hij plots verzekerd van een salaris. Een last viel van zijn brede schouders.

In de schaduw van Grol en Meyer, de twee zwaargewichten die elkaar niet konden luchten of zien en streden om het felbegeerde ticket voor Tokio, krikte Spijkers zijn niveau op, wachtend tot zijn kans zou komen. ‘Ik weet niet waar ik had gestaan als ik al eerder meer grote toernooien had kunnen judoën, maar ik ben blij zoals het nu gaat.’

Met zijn onverwachte Europese titel bij de zwaargewichten verraste Spijkers niet alleen de judowereld, het betekende ook het begin van de strijd om het olympische ticket met de 31-jarige Meyer, voor wie de weg naar Parijs na het afscheid van Grol geplaveid leek. Maar zo verbeten als Grol en Meyer de strijd met elkaar aangingen, zo heftig zal het er tussen Meyer en hem niet aan toegaan, verzekert Spijkers.

De Brabander is de nuchtere variant van Meyer en Grol, alfamannen die zowel op als naast de mat met elkaar botsten. Spijkers zou Meyer niet snel mee uit vissen vragen, maar kan het verder prima met hem vinden. ‘We trainen regelmatig samen, verder houd ik me niet met hem bezig. Dat kost mij alleen maar energie en die kan ik beter ergens anders voor gebruiken.’

Ook nu de strijd om het gewilde ticket voor Parijs is losgebarsten, blijft hij sparren met zijn grootste concurrent. ‘Ik denk dat we elkaar nodig hebben en dat we elkaar beter kunnen maken’, zegt Spijkers. ‘Ik wil me op basis van sportieve gronden kwalificeren voor de Spelen. Als blijkt dat iemand anders beter is, dan verdient die het. Maar daar ga ik niet vanuit.’

Als de Europees kampioen bij de zwaargewichten zijn vis bijna binnen heeft, schiet het haakje los en verdwijnt de karper in een flits onder water. Heel even baalt Spijkers. ‘Maar ik vind vissen ook leuk als het een keer niet lukt. Als ik altijd iets zou vangen, zou de uitdaging weg zijn’, zegt de judoka als hij niet veel later zijn spullen inpakt. ‘En ik ben toch weer een paar uur lekker buiten geweest.’