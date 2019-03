Aan de vrije val van NAC lijkt geen einde te komen

NAC-spits Mitchell te Vrede probeert in balbezit te blijven omringd door PSV’ers waaronder Jorrit Hendrix en Pablo Rosario. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

NAC-coach Mitchell van der Gaag steekt zijn hand omhoog na de persconferentie richting een hoek van de perskamer van PSV. Daar praten na elke wedstrijd de trainers, ­directeurs, adviseurs en mana­gers van PSV na. Meestal met een lach en een biertje, want PSV wint bijna altijd thuis. Zo ook zaterdagavond van NAC, met 2-0.

Het is een volle hoek met onder anderen adviseur en oud-bondscoach Bert van Marwijk en algemeen directeur Toon Gerbrands. Beiden gepokt en ­gemazeld. Spitsentrainer Boudewijn Zenden, jeugdcoach Ruud van Nistelrooij, hoofd opleiding Ernest Faber en technisch manager John de Jong lopen elders rond. Ja, voor PSV-trainer Mark van Bommel is er hulp te over.

Van der Gaag, die opgroeide bij PSV, is de Ciske de Rat onder de eredivisiecoaches. Hij moet het bij NAC in zijn eentje ­klaren. De organisatie dunt zelfs steeds verder uit. De ploeg staat laatste, vijf punten verwijderd van een nacompetitieplaats. De technisch directeur van NAC werd eind september al ontslagen, de algemeen directeur was solidair met hem, de commercieel manager, manager jeugdopleiding en assistent voetbalzaken vertrekken binnenkort.

Versterking noodzakelijk

Tijdens de winterse transferperiode nam Van der Gaag zelf maar zitting in een provisorisch technisch hart, waarvan ook oud-speler Pierre van Hooijdonk deel uitmaakte. De selectie moest versterkt worden ten einde degradatie te ontlopen. Budget: 3,5 ton. Vijf spelers werden opgesnord waarvan ­Vitesse-­reserve Khalid Karami de bekendste is. Maar NAC blijft verliezen.

2-0 tegen PSV valt feitelijk nog mee. Koploper PSV was getergder verwacht na een serie mindere wedstrijden, terwijl concurrent Ajax midweeks de show stal in Madrid en nu wil doorjagen. Doelsaldo kan belangrijk worden.

Ooit was NAC een geduchte streek­rivaal, maar seizoenen lang al ontbreekt een herkenbare Bredase smoel door de constante stroom van huurlingen, goedkope gokjes en onbegrijpelijke contractverlengingen. De selectie telt thans zes controlerende middenvelders, geen van hen voldoet echt.

Het technisch hart is alweer ontbonden. Met Van Hooijdonk werd gesproken over een vaste technische functie, maar hij wil als vaste NOS-analyticus onafhankelijk blijven. Een andere ­kandidaat, hoofd opleiding Tim Gillissen, vertrekt per 1 april naar Heracles.

Van der Gaag zag eerder op de avond bij PSV duurbetaalde krachten zoals ­Pereiro op de bank zitten, ondanks de afwezigheid van vedette Lozano. De zelfopgeleide publieksspelers Ihattaren en Gakpo maakten hun uitverkiezing waar. Gakpo bereidde de vroege 1-0 van spits De Jong voor, Ihattaren werd met een staande ovatie gewisseld.

Toch moest er bij PSV een instructiebriefje vanaf de kant en een invaller, ­Donyell Malen, aan te pas komen om diep in de tweede helft de score naar 2-0 te tillen. Eerder was NAC-spits Te Vrede tweemaal dicht bij 1-1. Het zou onverdiend zijn geweest.

Fans blijven trouw

Het uitvak zat vol. NAC-fans zijn trouw. Sportieve katers worden met een lach en een traan bestreden. Op ­fansite De Rat staan alle onheilsberichten overladen met een dot galgen­humor onder elkaar. Een recente analyse heeft als kop: ‘Alle ingrediënten voor succesvolle degradatie aanwezig’.

Tijdens carnaval hadden de makers van de site zelf gescout naar ‘spelers in vorm’ onder het carnavalspubliek. De medische/technische keuring hield in dat wie paste in een stel menshoge geelzwarte silhouetten in polonaise- of bierdrinkhouding al ‘meer dan geschikt was’ en direct een contract kon tekenen.

NAC kampt namelijk ook nog met blessures en ongehoorzame spelers. Nadat een week eerder aanvaller ­Mikhail Rosheuvel vanwege ‘het overtreden van de huisregels’ uit de selectie was gezet, moest nu verdediger ­Karol Mets het veld ruimen na een ­belabberde training volgend op een ‘slecht getimed transferverzoek’.

Spelers denken ruimte te hebben nu de coach er zo goed als alleen voor staat, constateert Van der Gaag, die Rosheuvel tegen PSV toch maar weer liet invallen.

Spits Mitchell te Vrede bestrijdt dat er sprake is van een doeners- en klagerskamp. ‘Er zijn genoeg jongens die hun schouders eronder willen zetten.’

Wie niet mee wil, krijgt niet alleen met Van der Gaag, maar ook met Te Vrede te maken. ‘Je kan gillen en teleurgesteld zijn, maar als je hier niet wil voetballen, dan blijf je lekker weg. Ik ben een fel persoon, ga soms flink uit mijn dak om mijn punt te maken. Het is ­nodig om de groep bij elkaar te houden, vind ik.’

Alles geven

Het contract van Te Vrede, die NAC in de eerste seizoenshelft nog enigszins in het spoor van de rest hield met ­cruciale doelpunten, loopt af in de zomer, net als dat van Van der Gaag. Vanuit de ontmantelde club blijft het oorverdovend stil. Te Vrede: ‘Mijn situatie is nu niet het belangrijkste. Ik wil alles geven voor deze club, daar heb je zelf uiteindelijk ook het meest aan.’

Te Vrede woont in Breda, hij treft ­dagelijks bezorgde NAC-fans. ‘Ze moeten hun ei kwijt. Meestal is het positief, soms zijn er emoties, dat snap ik. Ik vind zelf ook dat we een paar keer schandalig hebben gespeeld, en dat ik snel weer moet scoren.’

Hiervoor kwam hij uit voor het Turkse Boluspor. ‘Daar zat niemand op de tribune, ik sprak de taal niet. Niks voor mij. Dan liever dit. Het is zwaar als je steeds verliest, maar ik blijf erin ­geloven.’

Net als Van der Gaag, die de werklust van zijn ploeg roemde. ‘In voorgaande duels vielen we na een tegenslag uit ­elkaar. Een goed vertrekpunt richting de volgende duels.’