Aan de hand van zijn moeder gaat Mohamed Ihattaren voor zijn allerlaatste kans

Juni 2024. Mohamed Ihattaren tijdens een training van Ajax op De Toekomst in Amsterdam. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

In dat ene filmpje op Instagram zit zijn nieuwe leven verpakt: de loopband, Turijn, gewichten, zijn moeder, het stadion van Juventus. In die uitsnede van zijn bestaan is Mohamed-Amine Ihattaren een voorbeeldig trainende voetballer van 21 jaar, die terug is bij Juventus, waar hij nog een contract heeft tot 2025.

Een geruststelling: de speler die zichzelf verloor bij PSV, in Italië en bij Ajax, die vorige maand een paar dagen vastzat voor mogelijke mishandeling van zijn voormalige vriendin, de prof wiens loopbaan dreigde te sneuvelen in mislukkingen nog voordat de werkelijke schoonheid was ontloken, is met zijn moeder in Italië. Zijn hoedster.

Op zijn profielfoto omhelst hij haar. Zij probeert hem te leiden door het leven, net als toen hij kind was in Utrecht. In een chat vraagt iemand wat hij het liefst doet. Antwoord: ‘De Koran lezen en in de armen van mijn moeder liggen.’

Eerst veegde hij de etalage van Instagram schoon, de wereld van schone schijn en het bevlekte verleden. Hij plaatste als nieuwe start dus dat filmpje, begeleid door een rap, met daarin het zinnetje dat alles is verloren, plus een tekst onder de beelden, vertaald uit het Engels: wat ons definieert is hoe we opstaan na een terugval. Hij rijdt langs stadion Allianz Arena van Juventus, traint in de gym, wandelt door het klassieke centrum van Turijn, zit aan tafel met zijn moeder. Hij is nog te zwaar voor een topvoetballer, maar dit is pas het begin.

Hij volgt op Instagram slechts vijftien (stand vrijdag) anderen in zijn nieuwe leven, onder wie de Islamomroep, Proudofislam en Menno Groenveld, zijn nieuwe zaakwaarnemer die meldt dat Ihattaren goed in zijn vel zit, dat zijn rentree een proces is van ‘stapje voor stapje’. De voetballer verblijft meestal in het hotel van Juventus, zo laat de Italiaanse journalist Marco Guidi van La Gazzetta dello Sport weten. ‘Hij traint alleen. Er is geen officieel plan voor zijn herstel. Vermoedelijk zal hij eerst aansluiten bij Juventus Next Gen (Serie C), voor zijn eventuele terugkeer in het eerste elftal.’

Op grond van zijn talent, puur als voetballer, had Ihattaren allang bij het Nederlands elftal horen zitten. In november 2019, hij was pas 17 jaar en net doorgebroken bij PSV, poseerden hij en bondscoach Ronald Koeman met het shirt van Oranje. Ihattaren, met ook interesse van Marokko, had gekozen voor een toekomst met Nederland, nadat Koeman bij de familie op bezoek was geweest. Vader was net overleden. Moeder en broers waren onder de indruk van Koeman.

Ihattaren was een speler met unieke ingevingen, met een linkerbeen uit duizenden. Een frivole publiekslieveling, dankzij schoten, passes en passeeracties. Ruim drie jaar later is hij nog nooit opgesteld in Oranje. Hij was zelfs voetballer-af, als feestende, te zware man, telkens op andere wijze in het nieuws dan de bedoeling was: auto uitgebrand. Opgepakt. Banden met criminele milieus. Soms liet hij zich nog zien bij het voetbal, zoals bij Volendam - Ajax in oktober, met een vriend, in een slobberige broek.

De Utrechtse politie onderzoekt een uitgebrande auto in de wijk Kanaleneiland. Volgens meerdere media betreft het de de auto van Mohamed Ihattaren. Beeld Pro Shots / NL Beeld

Koeman, net begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach: ‘Ik heb alles op afstand gevolgd.’ Over de mogelijke rentree: ‘Het begint bij de speler. De toekomst zal het uitwijzen.’ Koeman kreeg destijds ook kritiek, vanwege die foto. Waarom toch, een tiener zo ophemelen, door hem min of meer een plek in Oranje te beloven?

De actie was begrijpelijk. Bij zo’n talent, met de keuze tussen Marokko en Nederland, was het de moeite waard hem in te palmen. Een linksbenige topspeler met een voorkeur voor de rechterflank. Voorzetten geven, of naar binnen trekken en schieten. Een mannetje kunnen uitspelen. Kijk hoe zeldzaam dergelijke spelers zijn.

De Ghanees Mohamed Kudus bezet die positie bij Ajax, of anders de Portugees Francisco Conceicão, voorheen de Serviër Dusan Tadic, en vorig seizoen de Braziliaan Antony. PSV heeft de Belg Johan Bakayoko, nadat de Brit Noni Madueke vertrok in de winterstop. AZ heeft de Deen Jens Odgaard, Feyenoord de rechtsbenige Iraniër Alireza Jahanbakhsh, en soms de Nederlander Javairo Dilrosun. FC Twente heeft op rechts succes met de Tsjech Vaclav Cerny.

Uniek talent

Derhalve: een uniek talent, zoals trainer Mark van Bommel al besefte, die hem als 16-jarige liet debuteren bij PSV. Daar raakte hij na verloop van tijd hopeloos verstrikt in een netwerk van verdriet om de dood van zijn vader, de daarna verstoorde hiërarchie in de traditionele familie die alles opzij had gezet voor roem en rijkdom van de voetballer. Ruzies bij de club, verkeerde vriendinnen, foute vrienden.

Juist daarom is die ene zin van Koeman belangrijk: de toekomst zal het uitwijzen. Raapt hij zijn loopbaan werkelijk op, of blijft het bij een oprisping? Oud-topvoetballer Gerald Vanenburg trainde individueel met hem, nadat hij bij PSV was gestrand. Vanenburg heeft geen zin om meer te vertellen dan hij al deed bij de talkshow Rondo, in januari, een tijdje nadat de band was verbroken. ‘Hij verdient rust’, voegt hij toe aan het gesprek van toen.

Vanenburg had hem uitgelokt, door foto’s van de pafferige Ronaldo (de Braziliaan) te laten zien. Dat Ihattaren net zo oogde. Toen ze begonnen met trainen, in het Olympisch Stadion, zag je een afgetrainde man van 58 jaar en een te dikke twintiger. Wie was de profvoetballer?

Ajax huurde hem van Juventus, dat hem ondanks het onvermijdelijke einde bij PSV had gekocht voor twee miljoen euro, ook dankzij handigheid van zaakwaarnemer Mino Raiola. Juventus verhuurde hem eerst aan Sampdoria, maar daar kwam hij niet meer opdagen, volgens hemzelf omdat de club beloften niet nakwam. Al stak hij ook geregeld de hand in eigen boezem voor onprofessioneel gedrag.

Bij Ajax was weer iets van de oude Ihattaren te zien, met doelpunten in Jong Ajax, met een bijna provocerende invalbeurt in de finale van de KNVB-beker tegen PSV, met een interview op Ajax-tv in de zon, hoe goed het met hem ging, maar telkens volgde een terugval. ‘Hij kan niet de klik maken, dat er maar één ding is: voetbal. Ik denk dat hij het niet snapt’, aldus Vanenburg bij de voetbaltalkshow Rondo, die stopte met zijn inspanningen toen Ihattaren na een rondje lopen gewoon ophield. Vanenburg treurde, want: ‘Hij is echt van de buitencategorie.’

Ihattaren liet zich niet of nauwelijks helpen. Niet door Wesley Sneijder. Niet door de familie Nouri, al zegt Abdelhaks broer Abderrahim: ‘Hij kwam dagelijks langs bij Abdelhak. We hebben nog steeds goed contact.’ Hij versleet zaakwaarnemers. Henk-Maarten Chin, zijn eerste manager, wil niets, echt helemaal niets zeggen over Ihattaren. José Fortes Rodriguez en diens inmiddels overleden collega Mino Raiola waren helemaal klaar met hem. Raiola vertelde kort voor zijn dood over de teloorgang van Ihattaren, die niet meer te raken was, ook omdat hij verslingerd was aan een vrouw en al zijn geld spendeerde aan luxe.

Voormalig doelman Khalid Sinouh, die Ihattaren sinds zijn veertiende kent, bood hulp aan. ‘Hij antwoordde altijd heel aardig, maar hij heeft alle adviezen genegeerd. Ze hebben hem vaak de hand boven het hoofd gehouden, en hij heeft velen teleurgesteld. Ik denk dat hij mentaal labiel is en professionele hulp nodig heeft, van een psycholoog.’

Ver weg, bij Juventus in Turijn, nadat Ajax geen gebruik wenste te maken van de optie tot koop, is Ihattaren nu opnieuw begonnen, met Menno Groenveld als zaakwaarnemer, met moeder aan zijn zijde. Sinouh: ‘Ik hoop dat hij het oppakt.’