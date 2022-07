Aan de hand van Wout van Aert kroont Vingegaard zich tot winnaar

Jonas Vingegaard wint boven naar Hautacam en vergroot zijn voorsprong op Tadej Pogacar in het klassement Beeld Klaas Jan van der Weij

Het was nog vier kilometer klimmen op de Hautacam toen de capitulatie volgde. Tweevoudig Tourwinnaar en vooraf torenhoog favoriet voor zijn derde, Tadej Pogacar, moest Jonas Vingegaard laten gaan. De Deense geletruidrager van Jumbo-Visma had daar eigenlijk nog even mee willen wachten, maar vanuit de ploegleiderswagen klonk in zijn oor: ‘Pogacar staat op kraken. Hij zit op zijn limiet. Nu gaan!’

Logisch was de aanvalsopdracht wel, want Vingegaard had de volgens hem ‘beste renner ter wereld’ bij zich: Wout van Aert. Niet voor het eerst reed de Belg, die zich woensdag al verzekerde van het groene ‘sprintklassement’, in een dienende rol, hoewel hij ook deze etappe weer had kunnen winnen. In plaats daarvan ging hij na het commando over de radio voor Vingegaard rijden, met Pogacar daarachter. ‘Wout gaf alles wat hij had’, zei zijn gegangmaakte ploeggenoot. Weer geschreeuw over de radio: ‘Hij laat los, hij laat echt los. Pogacar is eraf!’

Voor een ploeg die ruim een decennium obsessief jaagt op succes in de Tour de France, viel het donderdag op de Hautacam wel heel erg de goede kant op. Dat was, precies zoals in de elfde etappe naar Col du Granon toen Vingegaard ook won en het geel pakte, zowel diens verdienste als van ploeggenoten zoals met name Van Aert.

Die nam zijn Deense 25-jarige reserve-kopman, gedurende de Tour ingevallen voor de gevallen Primoz Roglic, een paar honderd meter op sleeptouw. Toen dat tot het gewenste resultaat had geleid, ging de man in het groen nog even hinderlijk aan het wiel van de achtervolgende Pogacar hangen. Daarna was de tank van Van Aert leeg en reed hij in eigen tempo naar de finish, die hij toch nog als derde passeerde.

Het optreden van Van Aert is al de hele Tour zo sterk, en niet alleen in de bergen, dat onwillekeurig de vraag bij de Tourvolgers opkwam of de 27-jarige man uit Herentals geen bedreiging is voor Vingegaards leiderschap. ‘Ik denk niet dat hij ambities heeft voor het klassement’, meent de Deen, ‘maar als dat wel zo is, dan zullen we het leiderschap delen. Dat deed ik met Primoz en dat pakte goed uit.’

Het effect van de inspanningen van Van Aert was groot op de Hautacam, een Pyreneeënklim van de buitencategorie. Vingegaard pakte door zijn werk ruim een minuut op de eenzame Pogacar, won de etappe en mag zowaar in Parijs de bolletjestrui aantrekken. Net zoals de trofee voor de winnaar van het bergklassement de afgelopen jaren voor Pogacar bijvangst was.

Met de zekere punten- en bergtrui en de belangrijkste, de gele leiderstrui, zo goed als zeker, is de Tourzege-doelstelling van Jumbo-Visma meer dan gehaald. ‘Alles komt vandaag samen, alles komt goed’, jubelde directeur Richard Plugge, die met ploegbaas Merijn Zeeman geldt als de architect van het huidige Jumbo-Visma, waarvan de voorgangers terug gaan tot de Buckler-ploeg van 1990.

Vóór de Tour was duidelijk dat Jumbo-Visma dan misschien wel een sterke ploeg zou hebben, maar dat Pogacar, met zeven knechten die volledig en uitsluitend in zijn dienst zouden fietsen, toch de beste papieren voor de Tour-zege had. Temeer omdat Jumbo-Visma op twee paarden wedde: geel voor Roglic of Vingegaard en groen voor Van Aert.

Mede door corona viel de ene na de andere UAE-knecht van Pogacar weg, waardoor hij er op het moment suprême donderdag alleen voor stond. Dat contrasteerde scherp met de situatie voor Jumbo-Visma, dat met evenveel succes werkte met het draaiboek dat de ploeg eerder in de elfde etappe had gebruikt.

De strategie kwam erop neer om twee renners van de ploeg vooruit te sturen in de kopgroep die uiteindelijk altijd wel gevormd wordt. Zeker als een renner als Van Aert de vorming daarvan hoogstpersoonlijk op zich neemt: daar wil je als renner van een andere ploeg graag bij zitten, want dan is er een kans dat je hoog eindigt. Van Aert trok erop uit met de eerder gevallen, maar opeens verrassend sterk klimmende Tiesj Benoot. Enkele minuten achter de twee ‘Jumbo’s’ reed Vingegaard aan het achterwiel geplakt van Pogacar, die had aangekondigd elke gelegenheid aan te grijpen aan te vallen.

Maar de kopman van UAE had slechts één adjudant tot zijn beschikking en de man die hij uitdaagde drie – plus twee vooruit, tegen nul van UAE. Vingegaard kon verdedigen en sparen, Pogacar moest zijn aanvalsmomenten kiezen. Dat deed hij zo vaak op de tweede zware klim van de dag, de Col de Spandelles, dat het gerust een spervuur mocht heten. Vingegaard week echter geen moment van zijn zijde.

De druk die Pogacar op Vingegaard legde, leek in de afdaling over een splinternieuwe weg waar het split evenwel nog niet vast in het asfalt was gedrukt, tot resultaat te leiden. De Deen maakte een stuurfout, vloog uit de pedalen, maar hield zijn fiets op koers. Pogacar ging er als een haas vandoor, maar Vingegaard kon aanhaken.

Kort daarop gleed de man in de witte trui voor beste jongere – waarschijnlijk het enige tricot dat Pogacar mee naar huis mag nemen – zelf weg en schoof over het grind in zijn poging zijn fout te corrigeren. Een schaafwond op zijn linkerdij was het resultaat. Vingegaard zag het gebeuren en wachtte op Pogacar die daarop reageerde met een handdruk terwijl ze bijna 80 kilometer per uur naar beneden suisden.

‘Natuurlijk wacht ik op hem’, zei Vingegaard later verbaasd. Hij wil niet de geschiedenis ingaan als de eerste Deen die de Tour de France zonder doping wint, omdat zijn tegenstander struikelde over een slecht aangelegd weggetje.

Bovendien voelde Vingegaard dat hij op de Hautacam Pogacar kon verslaan. Had zijn ploegleider Grischa Niermann hem immers niet gezegd dat hij ‘de beste klimmer van de wereld’ is? Beter dus dan Pogacar. Die kwam meteen na zijn nederlaag Vingegaard feliciteren terwijl die zijn gebruikelijke telefoontje met vrouw en dochter thuis in Denemarken onderbrak. ‘I’m so sorry for you’, zei Vingegaard, doelend op de schuiver over de steentjes. Er volgde een onhandige omhelzing. Pogacar, ogenschijnlijk even oprecht: ‘Ah, it’s nothing man.’