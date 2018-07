Aan de hand van Steffi Graf naar ‘de droom die alle dromen overstijgt’

De terugkeer van Serena Williams na haar zwangerschap werd breed uitgemeten op Wimbledon, ze had in de finale ‘voor alle moeders op deze wereld’ gespeeld. Haar zwakke optreden werd de 36-jarige Amerikaanse vergeven, maar Angelique Kerber wist een even opvallende comeback wel te bekronen. De 30-jarige Duitse beleefde na twee sets (6-3, 6-3) ‘de droom die alle dromen overstijgt’.

In 1996 zag Kerber als 7-jarig meisje hoe Steffi Graf haar laatste Wimbledontitel veroverde. ‘Vanaf dat moment wilde ik niets anders dan ooit Wimbledon winnen’, vertelde Kerber, nadat ze voor de tweede keer in een grandslamfinale Serena Williams over de knie had gelegd. Graf was in alles de tegenpool van Kerber, ‘Fraulein Forehand’ introduceerde het powertennis, waarmee ze negenvoudig Wimbledonkampioen Martina Navratilova van de troon verjoeg.

In scherp contrast met Graf staat de speelstijl van Kerber, die het schaken op de tennisbaan tot kunst heeft verheven. Toch fungeerde juist de voormalige nummer 1 van de wereld als mentor en gids. De meer introverte Kerber wierp pas op latere leeftijd de schroom van zich af. ‘Angie’ trainde met Graf en leerde vooral koel te blijven op het hoogste podium. ‘Hoewel ik bloednerveus was voor de finale bleef ik rustig, ook toen Serena begon te kreunen en te schreeuwen in de tweede set.’

Anticlimax

Het waren immers signalen dat de diva van het vrouwentennis zich niet comfortabel voelde. Zelden beleefde Wimbledon zo’n opwindend vrouwentoernooi als dit jaar, de toptien van de plaatsingslijst lag er al voor de kwartfinales uit. Maar de finale werd een anticlimax.

Op haar geliefde gras kon Williams met haar opslag vele mankementen camoufleren. Zo liet ze zaterdag een ace noteren met een snelheid van 200 kilometer per uur, de hardste opslag bij de vrouwen op Wimbledon. Het hielp haar weinig tegen de geraffineerde Kerber, die het eendimensionale spel van Williams opnieuw wist ontregelen.

Indirect speelde Kerber tegen de verbeterde en moderne versie van haar jeugdidool Graf. Als klassieke counterpuncher retourneerde ze de onmogelijkste ballen en dwong ze Williams tot langere rally’s. Ze is de grote ‘ontregelaar’, met de ‘Angie Split’ als handelsmerk. Dan ‘keept’ ze geknield op de baseline als de tegenstander haar dreigt te overpoweren.

Serena Williams stond nooit bekend om haar touch en balgevoel, zij is toch vooral het krachtmens die een deur intrapt. In de eenzijdige finale tegen Kerber was ze wel heel onhandig en hulpeloos aan het net. In de derde game van set 2 dacht Williams de bal rustig over het net te leggen, alsof ze een pluisje van haar jurk blies. Natuurlijk scoorde Kerber met een forehandwinner.

Nummer 1

Kerber won in 2016 de Australian Open, de US Open en olympisch zilver op de Spelen van Rio de Janeiro. Ze eindigde het seizoen als nummer 1 van de wereld. In 2017 bezweek ‘Angie’ onder de hoge verwachtingen, ze besefte te laat dat het onmogelijk was om wekelijks als een nummer 1 te tennissen. In meerdere opzichten lijkt de mentale ontwikkeling van de nieuwe kampioen op die van Kiki Bertens, ook al heeft ze na Wimbledon al drie grandslamtitels.

Bertens moest zichzelf opnieuw uitvinden, toen ze de halve finale op Roland Garros in 2016 niet wist te evenaren. Ook Kerber was in de klassieke valkuil gedonderd, vertelde ze zaterdag op Wimbledon. ‘Zonder de teleurstellingen in 2017 was dit niet mogelijk geweest. Weg met de verwachtingen, ik moest mezelf leren zijn.’

Op de Australian Open in januari haalde Kerber alweer de halve finales. Op Wimbledon was ze aanvankelijk de negatieve, in zichzelf gekeerde verdediger die wacht op de fouten van haar tegenstander. De Belgische coach Wim Fisette, die al met grootheden als Kim Clijsters, Viktoria Azarenka en Simona Halep werkte, hield zijn pupil voor dat ze op deze manier Wimbledon niet ging winnen.

Kerber speelde passief en verkrampt. ‘Wellicht heb ik mezelf weer te veel druk opgelegd. Ik moest agressiever worden, mijn forehand ook inzetten om punten te halen.’

Spiegel

Fisette vertelde aan het Duitse Tennis Magazine dat zijn werkwijze onveranderd was gebleven. Het is zijn taak om de speelster die hem betaalt een spiegel voor te houden. Hij beulde Kerber af tijdens de trainingen en eiste dat ze openstond voor innovaties. De resultaten waren meteen zichtbaar.

Kerber had als dertiger al bijna de moed opgegeven dat ze een herkansing zou krijgen in een Wimbledonfinale. Ze etaleerde op het cruciale moment de topvorm, waarmee ze haar sport regeerde in 2016. Onder regie van Fisette heeft Kerber haar servicebeweging aangepast, waardoor het rendement van de eerste opslag is verhoogd. Haar tweede service lijkt nog altijd uit een waterpistool te komen, maar Kerber kwam ermee weg tegen Serena Williams.

In het vrouwencircuit is elke vorm van hiërarchie verdwenen. Serena Williams waarschuwde dat ‘mama net is begonnen aan een nieuwe reis’. Ze zal topfit moeten zijn om de groeiende oppositie te weerstaan. Na Halep op Roland Garros bewees ook Kerber met haar Wimbledontitel dat finesse nog kan winnen van brute kracht.