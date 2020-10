Aan de hand van Malen overwint PSV alle problemen

Donyell Malen van PSV, links, springt voor de bal bij Adam Lang van AC Omonia. Beeld AP

Aanvankelijk negen, uiteindelijk acht niet beschikbare spelers vanwege corona en gedoe met autoriteiten dwongen PSV zich te laten meedrijven op de soms woeste golven van Europees voetbal. De wedstrijd bij Omonia Nicosia zal ook vanwege het randgebeuren tot de verbeelding blijven spreken van de verhalenvertellers over de club.

PSV knokte in een geïmproviseerde opstelling tegen het stugge, ervaren vreemdelingenlegioen uit de verdeelde stad Nicosia. De eerste zege dus in de groep van de Europa League, na de nederlaag tegen Granada. PSV had ook een zege nodig, wetende dat volgende week weer een moeilijke uitwedstrijd wacht: tegen PAOK Saloniki.

Een dwaze boel was het zeker. Verdediger Jordan Teze had pakweg een half jaar geleden, toen hij nog niet vast tot het keurkorps behoorde, nooit kunnen bevroeden dat op een donderdag in de herfst van 2020 speciaal een vliegtuig voor hem zou opstijgen richting Cyprus, en dat op Twitter mysterieuze berichten zouden verschijnen over het mogelijke instappen van Jordan Teze. Maar waar was Eran Zahavi dan?

Teze en spits Zahavi waren al woensdag in een ander vliegtuig gestapt, met de rest, maar kort voor vertrek moesten ze weer naar huis, omdat PSV begreep van de Cypriotische autoriteiten dat de twee geen toegang tot het land zouden krijgen. Of anders moest heel PSV in quarantaine. Teze en Zahavi zouden nog niet voldoende zijn hersteld van corona.

PSV diende alvast een officiële klacht in bij de Uefa, nadat Teze dus alsnog was gekomen en Zahavi niet, omdat die het virus iets later kreeg. Zahavi wenste zijn ploeg via Instagram succes. De klacht lijkt terecht. De clubs in Europa zijn bereid zich te onderwerpen aan allerlei protocollen, om het voetballen maar doorgang te laten vinden in een samenleving die piepend tot stilstand komt, maar als iedereen met andere paragrafen komt aanzetten, is het geen doen meer.

PSV kon desondanks nog altijd een aardig elftal op de been brengen, met vooral in defensief opzicht improvisatie. Jorrit Hendrix was centrale verdediger, Teze rechtsachter. In aanvallend opzicht was veel talent verzameld, met Noni Madueke als fijne dribbelaar en aangever, Malen als aanvoerder en maker van 1-1, na een mooie aanval via Mario Götze en Madueke. Götze liet weer zien hoe uniek het is dat hij voor een Nederlandse club voetbalt.

PSV kwam op achterstand door een doelpunt van wereldklasse. Jordi Gómez schoot een vrije trap van bijna zestig meter in het doel. Zijn arendsoog had gezien dat doelman Mvogo ongeveer 14 meter voor zijn goal stond, al lag de bal niet helemaal stil bij de vrije trap. De duik van Mvogo was indrukwekkend, maar een bal met dergelijke snelheid inhalen, is onmogelijk. 1-1 leek de eindstand, tot die ragfijne combinatie door het centrum. Ihattaren, Thomas, Malen, goal.