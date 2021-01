Aan de hand van Ibrahimovic is Milan na tien jaar terug aan de top

Andrea Conti (rechts) in actie voor AC Milan in de wedstrijd tegen Benevento Calcio. Milan won met 2-0. Beeld EPA

De 2-0-overwinning van zondag bij Benevento, waar toevalligerwijs voormalig clublegende Filippo Inzaghi aan het roer staat, toont de groei van Milan. Want ook zonder de drie sterspelers (Zlatan Ibrahimovic, spelmaker Ismaël Bennacer en linksback Theo Hernández) blijft de ploeg van trainer Stefano Pioli ongeslagen. Terwijl Milan het laatste uur met tien man speelt in Campanië, na een rode kaart voor midmid Sandro Tonali.

Jeugdige revolutie

Milans verrassende sprint richting de koppositie werd ingezet door een ontketende Ibrahimovic. Met tien goals in zes competitieduels tartte de Zweedse superster elke leeftijdsgebonden natuurwet in het topvoetbal. Toegegeven, hij is nooit een man van conventies geweest, maar pieken als 39-jarige is uitzonderlijk.

De rest van de selectie bestaat veelal uit jonkies. Sportonderzoeksorganisatie Cies berekende dat Milan, met een gemiddelde leeftijd van 24,5 jaar, dit seizoen het jongste basiselftal in de grote vijf Europese competities heeft.

Met nieuwkomer Tonali (20), die zowel qua uiterlijk als zwierige passing doet denken aan zijn Milan-idool Andrea Pirlo, de onvermoeibare Belgische rechtsbuiten Alexis Saelemakers (21) en de even grillige als getalenteerde Portugese aanvaller Rafael Leão (21) breken dit seizoen drie serieuze talenten door in San Siro.

Nieuwe clublegendes

Het laatste ‘Gouden Milan’ was het boegbeeld van continuïteit. Van Pirlo tot Clarence Seedorf, van Massimo Ambrosini tot Gennaro Gattuso, van Alessandro Nesta tot Paolo Maldini – bij Milan bleef een topspeler minstens een decennium goed.

Maldini, de duurzaamste aller slijtagevrije Milan-legendes, is inmiddels technisch directeur bij de club waar hij 25 seizoenen uitblonk als verdediger. Als technisch directeur begrijpt hij dat er spelers moeten zijn die het Milan-dna seizoen in, seizoen uit zullen uitdragen. In dat opzicht heeft hij drie ‘bouwblokken’ voor de toekomst.

Keeper Gianluigi Donnarumma is pas 21 jaar oud, maar al aan zijn zesde seizoen bezig als eerste keeper bij Milan. Waar Donnarumma Italië’s hoop in het doel is, is ploeggenoot Alessandro Romagnoli dat als voorstopper. De linksbenige dekkingsspecialist is uitgegroeid tot aanvoerder en de betrouwbaarste verdediger in de Serie A. De 24-jarige rechtsback Davide Calabria, die al sinds zijn 9de bij Milan speelt, is de volgende kandidaat om tot het clubinterieur te gaan behoren.

Toeval

Hoewel de heropleving van Milan hoopvol stemt, is enige voorzichtigheid geboden. Want na jaren wanbeleid is er nog altijd explosiegevaar. Daarvoor hoef je alleen te kijken naar de situatie rondom de geliefde en gevierde hoofdtrainer.

Pioli zou de selectie en resultaten stabiel houden, totdat voormalig Leipzig-baas Ralf Rangnick de boel zou overnemen deze zomer. Vanwege een paar goede maanden kreeg een langer verblijf van Pioli plots de voorkeur boven een tactische revolutie onder de Duitse oefenmeester.

De ploeg van Pioli, Maldini en Ibrahimovic mag nu laten zien dat het paniekerig varen op dagkoersen tot het verleden behoort in de voetbalhoofdstad van Italië, waar Milan en eeuwige rivaal Inter momenteel op plek één en twee op de ranglijst prijken.