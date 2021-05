Aan de hand van de man met de ‘gouden rechterarm’ doet Nederland nuttige ervaring op in de Nations League

Nimir Abdelaziz in typerende pose. Beeld RHF / Conny Kurth

Achter elkaar maakte Nimir Abdelaziz, de sensationele hoofdaanvaller van de nationale ploeg, in drie dagen Volleyball Nations League (VNL) 65 punten. Vrijdag tegen Rusland waren het 29. Een dag later scoorde hij er tegen Japan 25. Zondag, in de zelfgekozen rol van invaller, maakte hij toch nog 11 punten en was hij ook daarmee nog de topscorer van het Nederlands volleybalteam.

Het Nederlands team is als vervanger van afzegger China toegelaten tot de beste zestien teams van de wereld die voor de Nations League een maand lang verzameld zijn in een bubbel te Rimini, de badplaats in het volleybalgekke Italië. Nimir Abdelaziz, zoon van een Tsjadische vader en een Nederlandse moeder, was het nieuws van de week in de Italiaanse sportkranten.

Als uitblinker van de Superlega maakte hij de overstap van Champions League-finalist Trentino naar traditieclub Leo Shoes Modena. De 29-jarige diagonaalspeler tekende een contract voor drie jaar. Hij was er dolgelukkig mee, zei hij na de derde nederlaag van de nationale ploeg die hij als servicekanon, afmaker en captain dient.

Een geluk bij een ongeluk heette die overstap. Want door financiële problemen bij Trentino was Abdelaziz plotseling tot de woestenij van de transfermarkt gedwongen. ‘Er waren gelukkig twee Italiaanse clubs die mij wilden: Perugia en Modena. Twee echt heel goede teams. Voor mij is Modena de grootste club uit de volleybalhistorie en de mooiste om voor te spelen. Komend seizoen komt er een topteam, met de Braziliaanse spelverdeler Bruno, de Fransman Ngapeth en de Cubaan Leal.

‘Nee, ik heb voor mijn overstap geen contact gehad met Bas van de Goor en Wytze Kooistra, Nederlanders die daar in het geelblauw hebben gespeeld. Die goede raad had ik niet nodig’, lacht Abdelaziz, de aanvoerder van het topscorersklassement van het voorbije, door corona geteisterde volleybalseizoen in de hoogste liga. De nummer 14, zijn vaste nummer bij de Nederlandse ploeg, wordt na de zomer bij Modena opnieuw gecoacht door de beste Italiaanse volleyballer uit de geschiedenis, Andrea Giani, bekend van de beslissende Italiaanse bal op de antenne in de olympische finale van 1996 (gewonnen door Nederland).

Giani coachte Nimir eerder bij Revivre Milano. De coach met verstand van zaken haalde de Nederlander van 2.01 meter weg bij het Franse Poitiers, waar hij indruk had gemaakt toen hij de rol van spelverdeler inruilde voor die van diagonaal, de hoofdaanvaller van een volleybalploeg.

Gouden rechterarm

Abdelaziz, geboren in Den Haag maar in zijn allervroegste jeugd opgegroeid in Namibië, heeft in tien jaar tijd intussen al vier Italiaanse werkgevers achter de rug. Hij speelde in 2011 als jonkie al voor Sisley Treviso, de oude club van Ron Zwerver. Het jaar daarop was Piemonte zijn club. Na jaren in Turkije, Polen en Frankrijk was hij in 2017 terug in Italië, bij Milaan. In 2020 maakte hij de overstap naar Trentino. In Rimini zag de volleybalwereld Nimir Abdelaziz in een aantal fasen van de eerste drie VNL-wedstrijden op zijn best. Vooral zijn inbreng in de gewonnen derde set tegen grootmacht Rusland was indrukwekkend. Van de servicelijn produceerde hij aces op rij, een met een snelheid van meer dan 128 kilometer per uur. Dat geweld was niet genoeg voor een zege. Rusland, de winnaar van de laatste VNL, die van 2019, won met 3-1. De dag erna kwam Nederland aan de hand van Abdelaziz met 2-0 voor tegen Japan, maar raakte de ploeg van de Italiaanse coach Roberto Piazza de draad kwijt: 2-3.

‘Die wedstrijd hadden we moeten winnen’, sprak de aanvoerder zondag, nadat hij zijn team veelal vanuit de wisselhoek met 0-3 had zien verliezen van Iran. Het inzetten van Abdelaziz in set drie leidde wel tot de wederopstanding van het Nederlands team, maar op 24-23 en 25-24 kon zelfs de topscorer met de gouden rechterarm de setwinst niet binnenhalen. Iran verzilverde het vierde matchpunt (28-30). De VNL van deze zomer, een buitenkans voor het team van Nederland, wordt gebruikt om ervaring op te doen. Het zijn in totaal vijftien wedstrijden, telkens drie in drie dagen, waarna er drie dagen rust volgen. ‘Hee, hee, dan wordt er wel getraind hè’, zo wil Abdelaziz duidelijk maken dat er voluit gewerkt wordt aan het beter maken van de nationale ploeg die drie jaar geleden bij het WK verraste met de achtste plaats in de eindstand.

Abdelaziz werd in de eerste twee wedstrijden van het toernooi keurig aan de buitenkant bediend door Freek de Weijer, de spelverdeler van eredivisiekampioen Draaisma Dynamo. ‘Het is een mooie maand voor die jonge gasten uit Nederland. Die kunnen ervaren wat er nodig is op dit niveau.’ De Weijer gaat na de zomer naar Griekenland, naar AOP Kifissia, en speelt daar Champions League.

De andere jonge vent die Abdelaziz zonder mankeren onder de aandacht brengt is Bennie Tuinstra, de passer-loper van Amysoft Lycurgus uit Groningen, die overstapt naar Helios Grizzlys in de Duitse Bundesliga. ‘Ik kende Bennie niet echt. Ik heb me moeten voorstellen aan hem. Maar er gaat een goede vibe van hem uit. Hij heeft uitstraling en persoonlijkheid, dat geldt ook voor Freek de Weijer.’