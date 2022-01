Aan de basis van Amerikaanse schaatstop staat een selfmade-skeelercoach uit zonnig Florida: Renee Hildebrand

De Amerikaanse coach Renee Hildebrand bij een indoortraining in Ocala, Florida, van een nieuwe lichting inlineskaters. Beeld Koen van der Velden

Het is ongewoon koud in Ocala, een graad of 10. Het stadje met een kleine 60 duizend inwoners, gelegen in de zuidelijke staat Florida, is dat niet gewend. Palmbomen zuchten onder de winterse temperaturen, inwoners dragen kledingstukken die doorgaans onberoerd in de kast blijven.

Op een ovale betonnen baan in een park, aangelegd rondom een American footballveld, heeft een klasje jonge skeeleraars zich op deze zaterdagmiddag bewapend met mutsen, handschoenen en zoveel mogelijk laagjes. ‘Voelde ik daar een druppel?’, zegt een van de kinderen, hoorbaar in de hoop dat de training voortijdig zal worden beëindigd.

‘Nog twaalf rondjes en jullie mogen naar huis’, zegt een vrouw gehuld in een grijs fleecejack, de handen in de zakken, grijsbruin sluik haar over haar schouders. ‘Nog even volhouden.’ De stem van Renee Hildebrand (59), ‘coach Renee’ voor haar pupillen, klinkt doorleefd, maar liefdevol. Voor de kleinsten in haar groep gebruikt ze koosnaampjes als squishy, honey of sweety. Aandachtig luisteren ze naar haar instructies.

Het is moeilijk voor te stellen, maar de drie beste Amerikaanse langebaanschaatsers van het moment, Erin Jackson, Brittany Bowe en Joey Mantia, allen kanshebber op eremetaal in Beijing, zijn hier in Ocala, een subtropische plaats zonder ijsbaan, begonnen. Ze werden geboren in hetzelfde ziekenhuis, gingen naar verschillende scholen, leerden rolschaatsen en later skeeleren onder begeleiding van Hildebrand.

Renee Hildebrand kijkt van een afstandje toe bij een skeelertraining in Ocala. Beeld Koen van der Velden

‘De kinderen’

Wanneer ze het over het drietal heeft, spreekt ze van ‘de kinderen’, haar eerste generatie succesvolle toptalenten. Allemaal hebben ze het nest verlaten en wonen ze in Salt Lake City, op jacht naar succes op het ijs.

Hildebrand heeft in de loop der jaren een reputatie opgebouwd in Florida, waar het ‘inlineskating’ populair is. Enkele kinderen uit haar groep zijn op zaterdag met hun ouders overgekomen uit Tallahassee, de hoofdstad van Florida, op drie uur rijden van Ocala.

In het verleden trokken de beste skeeleraars uit Europa naar de Verenigde Staten om met Hildebrand te trainen. De Belgische Bart Swings, bijvoorbeeld, of de Nederlandse Manon Kamminga, die indruk maakte aan de overkant van de oceaan. Op haar beurt gaf Hildebrand geregeld clinics in Europa.

Hoogstaande faciliteiten zijn er niet in Ocala, sponsoren evenmin. De olympiërs zijn gesmeed in bescheiden omstandigheden. De pupillen van Hildebrand betalen 45 dollar per maand voor vier, vijf trainingen per week. (Een uur op het ijs kost in de Verenigde Staten daarentegen al snel 300 dollar.) Met een beetje geluk kan de coach haar reiskosten ermee dekken. Altijd heeft Hildebrand haar baan als fysiotherapeut voor verzorgingstehuizen behouden.

Voor indoortrainingen wijkt haar groep uit naar een zaal in het centrum van Ocala die voorheen diende als bowlingbaan. Skate Away South, zoals de hal heet, staat in de schaduw van een supermarkt op een verlaten parkeerterrein. Als de skeeleraars er niet zijn, wordt de vloer gebruikt voor kinderfeestjes. Rolschaatsen op discomuziek, bekend uit Amerikaanse films.

Brittany Bowe geldt in Beijing als kanshebber voor een medaille op de 1.000 en 1.500 meter. Beeld Getty Images

Bij een van de partijtjes ontdekte Hildebrand een van haar bekendste leerlingen, Brittany Bowe. De sprintster doet in Beijing mee aan haar derde Olympische Spelen en is een van de favorieten op de 1.000 en 1.500 meter.

Als een trotse moeder toont Hildebrand een filmpje op haar telefoon. Een interview van de Amerikaanse tv-zender NBC met Bowe en Mantia uit 2006. ‘Luister, ze zeggen allebei dat ze als schaatser naar de Olympische Spelen willen’, becommentarieert Hildebrand. ‘Dat is allemaal uitgekomen, alleen een beetje later dan verwacht. Ik geloofde in hen voordat ze het zelf deden.’

Dianne Holum

In 1991 begon Hildebrand met coachen. Rolschaatsen, want skeelers deden pas een jaar later hun intrede. Als kind van een alleenstaande moeder stond de Amerikaanse van Duitse komaf, geboren in Charleston, South Carolina, in haar jeugd zelf vaak op de acht wieltjes. ‘Als mijn moeder naar een feestje wilde, werd ik meestal afgezet bij de rolschaatsbaan.’ Een hoog niveau bereikte ze nooit, maar het coachen van kinderen, ook in andere sporten, zat er al op jonge leeftijd in.

Op het gebied van skeeleren begon ze met een blanco canvas. Niemand bezat kennis toen de uitvinding net was geïntroduceerd, coaches waren er niet. Hildebrand kocht het boek The complete handbook of speed skating van Dianne Holum, de coach van schaatser Eric Heiden. ‘Daar heb ik veel van mijn filosofie aan ontleend’, zegt Hildebrand. ‘Die bleek prima te vertalen naar het inlineskaten, mijn kinderen namen het goed op.’

Meer dan andere coaches in haar sport, legt Hildebrand de nadruk op techniek. ‘In het begin werd gedacht dat je op inlineskates geen bochten zoals in het schaatsen kon maken. Nou, wel dus.’ Graag herhaalt ze haar motto: ‘Perfect practice makes perfect.’ Wie maar wat doet, zegt Hildebrand, wordt alleen maar goed in dingen verkeerd doen.

Bij de indoortraining, eerder op de dag, geeft ze de leiding grotendeels uit handen. Rechterhand Richard ‘Spanky’ Hawkins neemt de honneurs waar. Waar de man zijn bijnaam aan verdient, kan niemand vertellen.

De kinderen, van basisscholieren tot een enkele puber, beginnen op hun sokken, stappen gehurkt door de zaal. Even later, de skeelers eenmaal ondergebonden, razen ze over de houten vloer, rakelings langs de verhoging waarop ouders toekijken.

‘Kom op, daar gaan we weer’, zegt Hildebrand als haar leerlingen even hebben uitgerust. Ze kijkt wie er als eerste opstaan. Vaak zijn het haar beste pupillen. ‘De mentaliteit is niet meer hetzelfde als vroeger’, zegt Hildebrand. Het groepje dat later meegaat naar de koude buitentraining is een stuk kleiner dan in de zaal.

Erin Jackson, specialist op de 500 meter, trainde als inlineskater onder Renee Hildebrand. Beeld Getty Images

Bewonderend spreekt ze over Erin Jackson, dit seizoen uitgegroeid tot de sterkste vrouw op de 500 meter sprint. ‘Zij kwam altijd met de beste vragen, heeft me altijd uitgedaagd als coach.’ Opnieuw trekt Hildebrand haar telefoon uit haar zak. Op het filmpje is te zien hoe Jackson zeven jaar geleden haar eerste, onwennige slagen op het ijs maakt. ‘Kijk, als een soort Bambi.’

Dat was in 2015 in Leeuwarden, waar ze een paar maanden verbleef met het nationale skeelerteam. Aan een overstap naar het ijs moest ze toen nog niet denken, zegt Jackson. In het inlineskaten was ze een van de beste ter wereld, met schaatsen had ze niets. ‘Ik zag de Spelen van Sotsji op televisie, toen Brittany en Joey meededen, maar zelfs dat wekte weinig interesse. Toen ik jonger was, dacht ik nooit dat ik de overstap zou maken. Ik hield van inlineskaten, en had het ook niet graag koud.’

Vanaf haar 3de levensjaar stond Jackson op rolschaatsen. Toen ze 10 was, ging ze trainen bij Hildebrand. Die ontdekte haar bij een wedstrijd kunstrijden op rolschaatsen. ‘Ik wilde alleen maar hard gaan’, zegt Jackson. ‘De artistieke kant vergat ik soms helemaal.’ Ook Hildebrand was het opgevallen. Eerder hadden Jacksons moeder en de coach over haar talent gesproken bij een toevallige ontmoeting in een lokaal ontbijtrestaurant.

Relatief laat maakte de 29-jarige Jackson de overstap naar het schaatsen. Pas sinds september 2017 legt ze zich in Salt Lake City volledig toe op het ijs. Tot haar verrassing plaatste ze zich ruim vier jaar geleden voor de Spelen van Pyeongchang, waar ze vijftiende werd op de 500 meter.

Overstap naar ijs is lastig

Volgens Hildebrand is het traject van Jackson zo gek nog niet: ‘Het is goed om eerst ervaring op te doen op grote toernooien in het inlineskaten’, oordeelt de coach. ‘Dan ben je vast gehard. De uitdaging om daarna helemaal opnieuw te beginnen in een andere sport, kan bovendien motiveren.’

Toch spookt het bij Jackson, de sprintsensatie van het voorseizoen, nog wel eens door haar hoofd: wat als ze eerder was begonnen? Om een inhaalslag te maken, stond ze na haar overstap naar het schaatsen – de olympische status bleek te aanlokkelijk – zoveel als mogelijk op het ijs, vaak zelfs tussen de recreanten. ‘Renee heeft ons opgevoed met het idee dat we onze doelen kunnen bereiken, dus ik wist dat ik ook op de schaats een hoog niveau kon halen’, zegt Jackson. ‘Het was alleen de vraag hoeveel tijd het me zou kosten. Daarom probeerde ik elk uurtje op het ijs mee te pakken.’

De intensieve trainingsarbeid was ze gewend van het skeeleren, waarbij het lichaam wegens de vastere ondergrond meer vlieguren aankan dan bij het schaatsen. Elke goede skeeleraar kan de overstap naar het ijs maken, denkt Jackson, maar dat wil niet zeggen dat de transitie natuurlijk aanvoelt. Althans, bij haar niet. ‘Ik had geen goede techniek, moest vooral leren hoe ik laag moest blijven zitten’, zegt Jackson, de eerste Afro-Amerikaanse vrouw op wereldniveau. ‘Het afzetten moet anders, de richting daarvan ook. Die eerste keer in Leeuwarden kraakte het ijs onder mijn schaatsen. Ik had geen idee.’

Joey Mantia in actie op de 1.000 meter tijdens olympische kwalificatiewedstrijden in de VS. Beeld Getty Images

Volgens Hildebrand is Jackson de enige van haar voormalige pupillen die het starten op het ijs goed onder de knie heeft, vandaar haar succes op de 500 meter. Ook nu zitten er een aantal potentiële toppers in haar selectie, weet Hildebrand. ‘Dit is mijn superster’, zegt de coach als ze de 13-jarige Brady Ankney naar voren schuift. De jongen houdt van het duurwerk, wil later marathons rijden. Hij en zijn leeftijdsgenootje, Juan Ramos, diens ouders afkomstig uit Venezuela, zouden het volgens Hildebrand ver kunnen schoppen. Bij elke oefening rijden de twee vooraan.

Aan schaatsen denken ze nog niet. Hildebrand laat de keuze aan haar pupillen. In het wereldje wordt het niet altijd gewaardeerd dat de grootste talenten het ijs op worden geduwd. Bovendien houden de meeste van haar ‘kinderen’ te veel van het skeeleren. Ook Jackson, Bowe en Mantia hebben volgens Hildebrand nog altijd meer met de sport uit hun jeugd.

Hecht is het gezelschap uit Ocala, bewees de aanloop naar de Spelen. Toen Jackson bij het olympische kwalificatietoernooi een misslag maakte op de 500 meter en haar droom uiteen zag spatten, stond Bowe haar plaats een dag later af aan haar vriendin. ‘Ik kreeg op dezelfde dag al een appje van Brittany’, zegt Hildebrand. ‘Ze schreef: weet dat je rustig kunt slapen, als het aan mij ligt gaat Erin gewoon naar de Spelen.’

Haar schaatskinderen zijn ‘game day racers’, zegt de Amerikaanse, ofwel, ze staan er op het moment dat het moet. Als ‘geweldige motivator’, zoals Jackson haar coach duidt, heeft Hildebrand het zelfvertrouwen erin gebrand bij haar pupillen. ‘We gaan ze dit keer pakken’, blikt de coach vooruit op de Spelen. ‘Ze gaan het alle drie laten zien, dat weet ik zeker.’ Ocala zal trots kunnen zijn.