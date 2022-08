Aan alles is gedacht en zo wordt wielrenster Lorena Wiebes Europees kampioen

Lorena Wiebes perst er aan de rechterkant van de weg alles uit en wint de lange sprint van de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De strategie van een vlakke wielerkoers is in wezen simpel. Zeker voor de ploegen met een sprinter. De kopgroep moet op tijd teruggepakt en dan dient de spurter van dienst op 200 meter van de finish worden afgezet. Wie dan de snelste is, wint.

De praktijk is anders, want het hele peloton weet dat het zo gaat. En wie niet ook op dezelfde tactiek wedt, probeert mee te liften op de teams die dat wel doen. Zo lieten de Italiaanse vrouwen zich pas in de laatste anderhalve kilometer van de wegwedstrijd van de EK in München zien, nadat de Nederlandse ploeg de hele dag het zware werk had verricht. Lorena Wiebes wist evengoed de verwachtingen waar te maken en klopte de wereldkampioene Elisa Balsamo. Derde werd Rachele Barbieri, ook uit Italië.

Dat ze gewonnen had, wist Wiebes niet. In haar razende laatste meters naar de streep had ze haar hoofd tussen de schouders gestoken om haar fiets zo ver mogelijk naar voren te duwen. Zij reed helemaal links van de finishstraat, Balsamo helemaal rechts. Hoever de Italiaanse was gekomen kon ze niet zien. Pas een minuut of wat later hoorde ze dat haar zege met een half wiel voorsprong overduidelijk was. Ze kende het gevoel van moeten wachten. ‘Ik heb dat al eens eerder gehad toen ik in 2017 Europees kampioen bij de junioren werd’, herinnerde ze zich.

Super geslaagd

Alle rensters bij de wegwedstrijd op de EK wisten dat de Nederlandse vrouwen het gewicht van de koers zouden moeten dragen. Sowieso is het niveau van de Nederlandse vrouwen over de hele linie hoger dan in de andere wielerlanden, maar bovendien had de selectie van bondscoach Loes Gunnewijk met Lorena Wiebes de absolute topfavoriet in de gelederen. De 23-jarige was in München op de Odeonsplatz al voor de zeventiende keer dit jaar de beste. ‘Dit jaar is super geslaagd.’ Iets anders kon Wiebes niet concluderen.

Ze had het weekend ervoor de wedstrijd van de mannen teruggekeken, tijdens de uitzending reed ze het criterium in Etten-Leur. Eenmaal thuis zag ze hoe Fabio Jakobsen de Europese titel bij de mannen pakte. ‘Daardoor lag de druk nog meer bij ons.’

Het kampioenschap volgde een vertrouwd recept. Er was een kopgroep met in feite kansloze coureurs: de Israëlische Omer Saphira en de Sloveense Urska Zigart, de vriendin van tweevoudig tourwinnaar Tadej Pogacar. Het duo kreeg een achtervolgend groepje met de Italiaanse Elena Cecchini, de Franse Audrey Cordon Ragot en Stine Borgli uit Noorwegen. Zij werden halverwege de wedstrijd allemaal ingerekend. Onder het hoge tempo ging op datzelfde moment een flink deel van het peloton overboord.

Wurggreep

Er waren daarna ook nog vrouwen die aan de wurggreep van de onvermijdelijke massasprint probeerden te ontkomen, maar zij kregen weinig ruimte. Na de aanloop die vanuit Landsberg am Lech naar München voerde, controleerde de Nederlandse ploeg met Jeanne Korevaar de koers, ook in de straten van de Beierse hoofdstad.

De uitval in de laatste twintig kilometer van de Duitse Lea Lin Teutenberg, Juliette Labous uit Frankrijk en de Spaanse Sheyla Gutierrez maakte het werk eigenlijk eenvoudiger. Ze gaven nooit meer dan zestien seconden aan het trio dat zichzelf zo op rookte. Tegelijkertijd bedierf het kopgroepje de aanvalslust in het peloton. ‘Als we dat gat hadden dichtgereden, dan waren er weer anderen gegaan’, legde Korevaar uit.

De Nederlandse ploeg bleef nagenoeg volledig aan kop van de grote groep kalm en dichtte het gaatje met nog exact drie kilometer te gaan, op tijd voor de eindsprint van Wiebes, die ‘vrij relaxed’ achter haar het gros van haar gelegenheidsploeggenoten reed. Charlotte Kool bewaakte haar achterwiel.

Lastigste deel

Het terughalen van de kopgroep betekende het startsein van het lastigste deel van de dag. De andere landenploegen met rappe vrouwen hadden achter de ruggen van de vlijtige Nederlanders hun krachten kunnen sparen en loerden nu op hun kans om de topfavoriet het goud te ontfutselen, Italië voorop.

De Italianen kwamen op 1,5 kilometer van de streep met een treintje naast de vrouwen in de witte shirts met kleine oranje stippen. De Nederlandse ploeg koos een eigen lijn, aan de linkerkant van de drukbezochte Ludwigstraße, maar uiteindelijk moest Wiebes de windschaduw kiezen van de Italiaanse sprintaantrekker Barbieri en de wereldkampioen Elisa Balsamo.

Daar wist ze uiteindelijk met voldoende overtuiging weer uit weg te springen naar de meet. ‘We hadden wel ingeschat dat ze zouden komen’, zei Wiebes. ‘Ze hadden alleen maar rappe meiden bij zich.’ Het koersplan voorzag in nagenoeg alles.

Van het plan weken de Nederlanders geen moment af en net als Jakobsen houdt Wiebes er de Europese kampioenstrui aan over. Zo’n kleinood kreeg ze niet toen ze in 2019 de wedstrijd bij de Europese Spelen won. ‘Daarom is dit mooier. Ik kan het hele jaar in dit truitje rijden’, zei ze. ‘Dit is loon naar werken. Ook voor de rest van het team. Wat dat betreft is het jammer dat we straks weer tegen elkaar rijden.’