9 keer kanker, 5 longoperaties, 74 bestralingen, en toch haalt Bibian Mentel weer goud

Mentel: 'Ik dacht: dit kan niet. Ik moet nog minimaal 5 jaar want dan is mijn zoontje 18 en volwassen en dan kan hij het alleen.'



Met haar man en coach Edwin Spee vond ze een ander ziekenhuis, waar een alternatieve manier van bestralen was geïntroduceerd. De behandeling sloeg aan, maar niet veel later kwam de kanker weer terug, dit keer in haar nek, slokdarm en een rib. Toen ze daar vorig jaar voor bestraald werd liep ze een ziekenhuisbacterie op. 'Ik hield niks binnen en geen antibiotica sloeg aan. In twee weken tijd viel ik 10 kilo af', zegt Mentel. 'Edwin heeft 12 nachten naast me geslapen omdat hij dacht dat het mis zou gaan als me alleen zou laten.'



Het was kantje boord, maar uiteindelijk sloeg een van de antibioticakuren aan. Toen ze enigszins hersteld was, volgden 36 bestralingen, en de nekwerveloperatie. Mentel is nog steeds niet kankervrij.



'Ik ben al heel blij dat ik hier überhaupt sta en dat ik mee kan doen', aldus Mentel, die de voorbije 9 maanden beschrijft als 'de heftigste van de afgelopen 18 jaar'.