800 basketballers die 67 wedstrijden afwerken in 19 dagen: March Madness is een puzzel van jewelste

In plaats van enthousiaste fans, is het stadion gevuld met kartonnen figuren. Beeld Getty Images

Door de abrupte afgelasting van March Madness, het populaire basketbaltoernooi voor sportende studenten, raakte Amerika een jaar geleden, op de drempel van de pandemie, doordrongen van de ernst van het coronavirus. Deze week wordt een nieuwe poging gewaagd in Indianapolis, waar ruim 800 spelers uit 68 teams zich in een ‘gecontroleerde omgeving’ verzamelen.

Vanaf donderdag nemen de beste universiteitsteams van het land het tegen elkaar op in The Big Dance, zoals het toernooi ook wordt genoemd. In het Amerikaanse voorjaar vervult de knock-outcompetitie een belangrijke plaats op de Amerikaanse sportkalender.

Live op televisie werd afgelopen weekeinde het deelnemersveld bepaald, waarna menigeen gretig naar een pen zal hebben gegrepen. Het invullen van de bracket, het voorspellen van de winnaars, is een nationale hobby waaraan in het verleden zelfs presidenten meededen. (Barack Obama lichtte zijn keuzen jaarlijks toe op sportzender ESPN, zijn opvolger Donald Trump brak met de traditie. Of Joe Biden zal meedoen, is nog niet bekend.)

Voor zover bekend wist niemand het formulier ooit foutloos in te vullen. De onvoorspelbaarheid is meteen de charme van het toernooi, waar kleinduimpjes de grootste reuzen met regelmaat weten te vloeren. De uitdaging is dit jaar groter dan ooit: in Indianapolis en omstreken zal het coronavirus correcte voorspellingen vrijwel onmogelijk maken.

De aanloop naar March Madness verliep uiterst chaotisch. Tientallen wedstrijden in het reguliere seizoen werden geschrapt wegens besmettingen, ranglijsten door het hele land raakten ontwricht. Maar The Big Dance moest en zou er komen. 68 teams, ruim 800 spelers, een handjevol personeel per team, 67 wedstrijden in 19 dagen. Het zijn de ingrediënten van de risicovolle onderneming in basketbalstad Indianapolis.

Voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi koos de NCAA, het machtige orgaan dat sportcompetities voor universiteiten overziet, voor een enkele speelstad, waar de eerdere ronden normaliter over het land worden verspreid. De vrouwen beginnen hun March Madness komend weekeinde in drie verschillende speelsteden in Texas, de staat die recentelijk een streep door de mondkapjesplicht zette.

Van een bubbel wil de NCAA niet spreken. In de ‘gecontroleerde omgeving’ in Indianapolis krijgt elk team een eigen verdieping van een hotel toegewezen. Spelers moeten bij aankomst zeven keer negatief zijn getest en worden eenmaal in Indianapolis dagelijks gecontroleerd. Zolang teams vijf fitte basketballers (en dus geen reserves) op de been kunnen brengen, gaan wedstrijden door, bepaalde de NCAA, die met behulp van een architectenbureau een beursgebouw in het centrum van Indianapolis liet ombouwen tot trainingscomplex.

In het gebouw met een oppervlak van tien voetbalvelden hebben alle teams hun eigen kleedruimte en zijn verschillende trainingsvelden aangelegd. Een soort verkeerstoren, vergelijkbaar met die van een luchthaven, houdt teams met technologische hulpmiddelen bij elkaar uit de buurt.

Willen coaches op hetzelfde tijdstip trainen, dan wordt om geduld gevraagd. ‘We zullen in deze zandbak lief met elkaar moeten spelen’, zei de baas van het architectenbureau.

Voor wedstrijden wordt gebruikgemaakt van zes stadions, in en nabij Indianapolis. Maximaal 25 procent van de stoeltjes zullen gevuld zijn. Zendgemachtigden Turner Sports en CBS betalen dit jaar 850 miljoen dollar (ruim 711 miljoen euro) voor de rechten op het toernooi, dat bij de laatste editie in 2019 gemiddeld ruim tien miljoen kijkers per wedstrijd trok. Nee, voor de NCAA was een nieuwe afgelasting geen optie.

Door het ontbreken van March Madness nam de omzet van de organisatie vorig kalenderjaar met 600 miljoen dollar af. De NCAA kon fluiten naar de 827 miljoen die de tv-zenders zouden betalen en moest het doen met de 270 miljoen die verzekeraars uitkeerden. De aangesloten universiteiten ontvingen slechts een fractie van het geld dat hen normaal gesproken zou toekomen.

Voor studenten die een studiebeurs verdienen met hun basketbalkwaliteiten is deelname aan March Madness de ultieme droom. Sommigen krijgen maar één kans. De beste spelers vertrekken na een jaar aan de universiteit naar profcompetitie NBA, terwijl mindere talenten zich met wat geluk misschien eens in hun leven weten te plaatsen. ‘In mijn jeugd had ik een obsessie met March Madness, het was mijn favoriete tijd van het jaar’, zei Eric Monroe, vierdejaars van Yale, een jaar geleden tegen USA Today. ‘Ik was er zo dichtbij...’

One Shining Moment, zo luidt de titel van het lied dat speciaal voor March Madness is geschreven. Het klinkt wanneer spelers van het winnende team traditiegetrouw het netje van de basket knippen. Mocht in Indianapolis alles volgens plan verlopen, dan is het na een onderbreking van een jaar over precies drie weken weer te horen.