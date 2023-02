50ste editie van ABN Amro tennistoernooi start maandag met vijf spelers uit de top-tien

De Canadees Felix Auger-Aliassime won het het ABN Amro Open in 2022 dankzij een overwinning in de finale op Gael Monfils. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Hoe bijzonder is het dat een sponsor al vijftig jaar verbonden is aan het evenement?

‘Dat is heel bijzonder’, zegt Ruud van der Knaap. Volgens de sportmarketeer van het bureau Triple Double bestaat het toernooi bij de gratie van een sponsor. ‘In die vijftig jaar zijn er veel momenten dat een sponsor kan besluiten ermee te stoppen; bij het aflopen van het contract of wisseling van de raad van commissarissen. Dat heeft ABN Amro niet gedaan.’

Van der Knaap schat dat de bank jaarlijks 3 tot 5 miljoen euro neerlegt voor een week toptennis in de Ahoy in Rotterdam. ‘Tennis is een grote sport in Nederland. Wie aan tennis denkt, denkt al snel aan dit toernooi en deze sponsor. Dat is een fijne associatie voor de bank.’

Hij schaart het ABN Amro Open, zoals het toernooi sinds dit jaar heet, tussen een select gezelschap sportevenementen in Nederland dat al lang dezelfde sponsor heeft. Amstel is al sinds 1966 de naamgever van de Amstel Gold Race. Het Tata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee, voorheen het Hoogovens en Corus-toernooi, wordt vanaf 1938 door hetzelfde bedrijf gesponsord, maar is vanwege fusies meerdere keren van naam veranderd. Ook KLM heeft zich al langer verbonden aan het golftoernooi de KLM Open.

Overigens werd de eerste editie van het tennistoernooi in Rotterdam in 1972 gesponsord door sigarettenmerk Caballero, voordat ABN Amro het in 1974 overnam. in 1973 werd er geen toernooi georganiseerd.

Wat is de rol van toernooidirecteur Richard Krajicek?

Wie het ABN Amro Open zegt, zegt Richard Krajicek. De Wimbledon-winnaar van 1996 trad in 2004 aan als toernooidirecteur. Hij zwaait voor de twintigste keer de scepter dit jaar.

Krajicek zette het toernooi internationaal op de kaart. De tweevoudig winnaar in Rotterdam (1995 en 1997) werd niet alleen de toernooidirecteur maar ook het boegbeeld van het ABN Amro Open. Hij haalde een trits sponsors binnen en boorde als oud-tennisser zijn netwerk aan.

Zijn hoogtepunt als toernooidirecteur beleefde hij waarschijnlijk in 2018. Roger Federer won het toernooi voor de derde keer, een record, maar belangrijker: de Zwitser werd in Rotterdam op 36-jarige leeftijd de oudste nummer één van de wereld. Ook Rafael Nadal en Novak Djokovic waren actief in Ahoy, maar wisten het toernooi niet te winnen.

Hoe zit het met het prijzengeld?

Met Tom Okker als eerste winnaar kende het ABN Amro Open een droomstart in 1974. De hoogst geklasseerde Nederlandse tennisser ooit op de wereldranglijst (derde) ontving een cheque van ruim 9.000 euro. Het staat in schril contrast met het prijzengeld dat de winnaar tegenwoordig opstrijkt: bijna 390 duizend euro.

‘De tijden zijn niet met elkaar te vergelijken’, zegt de nu 78-jarige Okker. ‘De tennissport en de hele business eromheen zijn gegroeid. Tegenwoordig krijgen de spelers een hotelkamer van de organisatie, maar wij moesten alles zelf regelen. Tijdens de tweede editie van het toernooi in Rotterdam logeerde Arthur Ashe bij mij thuis. Aan het eind van de week verloor ik de finale van hem.’

In totaal steeg het prijzengeld in de afgelopen vijftig jaar van 70 duizend euro naar iets meer dan 2 miljoen. En ook het aantal bezoekers nam fors toe. Van 41 duizend in 1974 tot 110 duizend komende week, waarvan ruim 50 duizend zakelijke relaties. ‘Zo’n toernooi is voor sponsors een belangrijk moment om te netwerken en relaties uit te nodigen’, aldus Van der Knaap.

Welke Nederlanders doen er mee?

Voor het eerst in vijf jaar doen drie Nederlanders mee. Naast Botic van de Zandschulp, als nummer 35 van de wereld rechtstreeks toegelaten, kregen Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven een wildcard van Krajicek. De toernooidirecteur hoopt vurig op een Nederlandse winnaar in Rotterdam, 25 jaar na de winst van Jan Siemerink in Ahoy.

Dat zal niet eenvoudig worden. Vijf spelers uit de toptien van de wereldranglijst doen mee in Rotterdam. Onder wie Australian Open-finalist Stefanos Tsitsipas en Felix Auger-Aliassime. De 22-jarige Canadees won vorig jaar de finale van Tsitsipas en pakte zijn eerste ATP-titel.

Okker: ‘Het is mooi om te zien dat de Nederlandse mannen internationaal weer meetellen. Griekspoor en Van Rijthoven wonnen al een ATP-titel. Het is te hopen dat ze die goede lijn samen met Van de Zandschulp kunnen doorzetten.’

Er is dit jaar voor het eerst een rolstoeltoernooi voor vrouwen. Waarom is er geen regulier toernooi voor vrouwen?

Met drie grotere toernooien in het Midden-Oosten is de concurrentie in deze kalenderperiode groot. De topspelers hebben al verplichtingen en zullen eerder voor die toernooien kiezen, waar meer prijzengeld en punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. ‘We hebben er weleens naar gekeken toen Kiki Bertens in de toptien stond’, zegt Dimitri Bonthuis namens het ABN Amro Open. ‘Maar dan hadden we Kiki bijna verplicht op een lager toernooi te spelen voor minder punten en prijzengeld.’

Bij het rolstoeltoernooi voor vrouwen doet onder meer Diede de Groot mee. De 26-jarige tennisster uit Woerden won vorige maand op de Australian Open haar zeventiende grandslamtitel en is al vijf jaar de nummer één van de wereld.