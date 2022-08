400-meterloopster Lieke Klaver is een atlete om rekening mee te houden

Juli 2022. Lieke Klaver in actie tijdens halve finale van de 400 meter op de WK. Dankzij haar prestaties in de VS sloot ze aan bij de Europese top en naderde ze de mondiale elite. Beeld ANP

‘Zijn er verder nog vragen?’ In de catacomben van het Olympisch Stadion in Tokio kijkt Lieke Klaver in augustus 2021 een tikje uitdagend naar het kluitje verslaggevers achter de hekken dat gretig haar verhaal aan het optekenen is. Met Femke Bol, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela is ze in de gemengde estafette op de 400 meter als vierde geëindigd in een Nederlands record. Onmiddellijk na de vraag proest ze het met de anderen uit. Een plagerijtje was het. Maar wat verdoken onder de lach komt de boodschap wel over: het is zo langzamerhand wel mooi geweest. Mogen we gaan, nu?

De regie belandt nu eenmaal al snel in handen van de 23-jarige atlete. Ze trekt met haar lengte van 1.82 meter en onbevangen uitstraling onmiddellijk de aandacht. Of zoals haar coach Bram Peters het verwoordt: ‘Ze heeft een natuurlijke charme. Er komt wel iemand binnen.’ Op de sociale media blijft het niet onopgemerkt. Op Instagram is ze op weg naar 700 duizend volgers, op TikTok wemelt het sinds de Spelen, hoewel ze er geen medaille haalde, van filmpjes vol bewondering.

Ze draagt ook nog eens het hart op de tong, met speelse uitlatingen. Haar vierde plaats op de 400 meter op de WK in Eugene vorige maand krijgt het stempel ‘allermooiste rotplek’ en die 50,33 was ‘kneitergoed’. Toen ze zich kwalificeerde was het ‘koekoek, ik heb ‘m.’ Tijdens trainingen en rondom de wedstrijden gaat ze met haar vriend Terrence Agard, ook een 400 meter-loper, echt niet publiekelijk ‘lovey dovey’ lopen doen.

Als Klaver komende week op de Europese kampioenschappen in München op de 400 meter, de 4 x 400 en misschien ook nog de 200 meter aan de start verschijnt, staat er in plaats van een veelbelovende deelnemer nu een volwaardige medaillekandidaat – het is ook de opvatting van coach Peters. Met haar prestaties in Oregon, waarin ze twee keer een Nederlands record liep (scherpste tijd 50,18), sloot ze aan bij de Europese top en naderde ze de mondiale elite; ze hoefde in de Verenigde Staten alleen concurrenten uit de Bahama’s, de Dominicaanse Republiek en Barbados voor te laten gaan.

Wel moet de aantekening worden gemaakt dat vriendin Femke Bol haar intussen met een 49,75 vorig weekeinde in Polen, weer voorbij is gesneld; de atlete die de horden het meest liefheeft, is in Beieren op de 400 vlak ook van de partij.

Klaver was in Eugene verbaasd over haar ontwikkeling, al ‘was er iets in mijn lichaam dat zei dat ik dit kon’. Waar haar races zich vooral kenmerkten door een razendsnelle start, gevolgd door telkens een bijna ineenstorting in de laatste 100 meter, zag ze dit keer bijna niemand meer langszij komen. En dat terwijl ze nauwelijks anders had getraind.

Zenuwen

Haar coach was minder verrast. Bij sessies in Irvine, voorafgaand aan de WK, zag Peters al veelbelovende tijden. ‘Zelf klaagde ze: dit voelt helemaal niet chill. Maar de cijfers wezen uit dat ze de vorm te pakken had.’ In de training was er wel degelijk een accentverlegging geweest. ‘Dat heeft ze alleen niet zo door gehad.’ In de krachttraining is dit seizoen minder met gewichten gewerkt, maar meer met het maken van sprongen. ‘Het resultaat is dat ze over de eerste 300 meter nu vier passen minder maakt. Ook het contact met de grond is net iets korter geworden. Het geeft meer ontspanning. Ze heeft nu meer over op het laatste stuk.’

Nieuw waren de zenuwen vooraf geweest. Peters: ‘Het is een grote en stoere meid, maar ze heeft ook wel kwetsbare momenten. Als het niet loopt zoals ze wil, kan ze emotioneel zijn. In Eugene begon ze ineens aan zichzelf te twijfelen. De onzekerheid schoot erin tijdens de warming-up. Ze had het gevoel dat het hele wereld nu naar haar keek. Het siert haar dat ze dat kenbaar maakte. Ik heb gezegd: geloof me, iedereen hier heeft het. Laat het gewoon maar toe. De remedie was: even zitten, de ogen dicht en de race voor de geest halen, visualiseren. Daarna weer de volledige focus. Dat werkte.’

Lieke Klaver (rechts) met Femke Bol en na hun tweede plaats op de 4x400 meter gemengd estafette op de WK, in juli in de VS. Beeld ANP

De atletiek boeide haar niet eens zo, dansen was leuker, toen ze als 8-jarige haar eerste meters op de baan maakte van de Streker Atletiek Vereniging in Grootebroek, vlakbij haar woonplaats Enkhuizen. Ze wilde vooral haar anderhalf jaar oudere broer achterna rennen. Want zo deden ze het altijd als ze naar school gingen: even een wedstrijdje doen. Telkens won Ties. Volgens hun moeder, vroeger zelf atlete, was het een goed idee het maar eens in een gestructureerder verband te doen.

Het talent manifesteerde zich al snel. Ties: ‘Bij een sprintwedstrijd tussen meisjes ging Lieke meteen na het vertrek uit de startblokken onderuit. Ze moest huilen, ze had wat schaafwondjes. De organisatie liet haar uit medelijden dan maar iets later tussen de jongens rennen. Ze won niet, maar ze kon heel goed mee. Iedereen daar dacht: hé, dit is er een.’

Zelf schopte hij het tot de Nederlandse kampioenschappen. Maar hij miste de aansluiting bij de top en stopte. Zij groeide allengs verder door. ‘Ze heeft het vele trainen nooit als opoffering gezien. Sport stond altijd op één. Nooit drinken of roken, op feestjes op tijd weg.’

Hij noemt haar een perfectionist. ‘Op school was ze al heel gestructureerd, als atleet is ze tot in het oneindige bezig met de precieze uitvoering, de juiste houding.’ Nuchterheid is nog een kenmerkende eigenschap. ‘Ze zal zich nooit van de wijs laten brengen door al die aandacht op social media. Het is nu eenmaal een ontzettend mooie vrouw. Ze vindt het soms wel vreemd, het voelt wat onwerkelijk, maar ze kan er ook om lachen. Ze zal nooit naast haar schoenen gaan lopen. Het draait niet alleen om haar, ze is oprecht geïnteresseerd in wat anderen doen.’

Papendal

Ze bleven bij toeval bij elkaar in de buurt, toen ze de ouderlijke woning verlieten. Toen hij op zijn 16de verhuisde naar Velp voor een opleiding bos- en natuurbeheer, ging zij anderhalf jaar later op Papendal trainen.

Daar, op het sportcentrum in de Arnhemse bossen, ontfermde talentcoach Rogier Ummels zich over haar. Ze was hem al eerder opgevallen, tijdens een wedstrijd in België, ‘een lange en sterke meid’, toen nog op de sprint. Hij was het die haar na enige tijd suggereerde het eens op de 400 meter te gaan proberen. ‘Trainingen op tempo en uithoudingsvermogen gingen haar opvallend goed af.’

Te popelen stond ze niet. De sprint sprak meer tot de verbeelding. Ummels: ‘Niet zo verwonderlijk: het waren de hoogtijdagen van Dafne Schippers. Bovendien: de 400 meter wordt altijd geassocieerd met verschrikkelijk veel pijn lijden, door grenzen gaan, zware sessies doorstaan.’ Het tij keerde toen het nog jonge lichaam de explosiviteit van de korte afstand niet altijd blessurevrij verteerde en Klaver steeds meer lol kreeg in duurtrainingen.

Ummels: ‘Het is met vallen en opstaan gegaan. Zo’n 400 meter heeft tijd nodig, die moet je echt leren lopen. Ik weet nog haar eerste wedstrijd, in Utrecht, in mei 2018. Deelname was heel laagdrempelig, ze rende gewoon tussen de mannen. Ze ging helemaal stuk in de laatste 50 meter, maar een succes was het wel.’

Een echte keuze bleef lang uit. Volgens haar huidige coach Bram Peters heeft ze tot aan de WK in Eugene nog geaarzeld tussen de 200 meter en de 400 meter. ‘Pas na haar vierde plek daar is ze heel stellig: ze gaat voor de 400. Haar deelnames aan de 200 dienen nu vooral om de dubbele afstand beter te krijgen.’

In de trainingen gaat de meeste aandacht nog altijd uit naar de eerste 300 meter. ‘Onze aanpak is de sterkte nog beter te maken en de zwakte te onderhouden.’ Zowel Peters als Ummels zegt dat Klaver goed is aan te sturen, al vraagt ze geregeld wel waarom iets nodigs is. ‘Je moet haar niet te veel telkens wat nieuws opleggen.’

Ummels is verrast over het huidige niveau. ‘Het is echt heel bijzonder dat ze nu al bij de allerbesten in de wereld hoort, op zo’n moeilijk onderdeel, met haar voorgeschiedenis en met zoveel concurrentie. Dit had ik niet zien aankomen.’

Nog sneller

Het kan nog sneller, denkt hij. ‘Het hele fysiologische systeem, met al die radertjes en de chemie in het lichaam, is zich nog steeds aan het aanpassen. Vlak de mentale component niet uit: het geloof in het eigen kunnen. Dat is er nu zeker.’

Nog een factor: de strijd met Bol. Ze ontfutselden elkaar de laatste weken nationale records. Peters is ervan overtuigd dat ze elkaar beter maken. Ze profiteren ervan dat de indeling van hun races zo verschilt. Bol trekt zich op aan de snelle start van Klaver, Klaver wil standhouden als Bol haar superieure eindschot inzet. ‘Daar worden ze beiden sneller van.’

De onderlinge vriendschap, die onder meer bestond uit elkaars haar vlechten voor de wedstrijd en een Kinder Bueno wegwerken als troost na een matige race, blijft overeind, al is enige erosie is wel zichtbaar, stelt hij vast. ‘Femke heeft intussen een vriend, Lieke en Terrence zijn in een appartement in Arnhem gaan wonen, buiten Papendal. Ze hebben het drukker gekregen, ze zijn alweer wat jaartjes verder. Het is een heel normaal proces.’

De band met haar broer is hecht gebleven. Als Klaver bij de NOS de vraag krijgt of ze na haar nieuwe record nog iets wil zeggen over de aanstaande finale in Eugene, doet ze gewoon de groetjes aan Ties; daar is de regie weer. Ze weet zeker dat hij kijkt. ‘Hij lacht zich te pletter. Die denkt: wat is ze daar aan het doen?’

Ja, zegt hij nu, hij lag in bed, midden in de nacht, en was keihard aan het juichen. ‘Ik volg haar op de voet. Ik ken haar tijden beter dan zij, inclusief de opening drie jaar geleden op een indoorwedstrijd ergens in, noem eens wat, Polen.’ Natuurlijk is hij erbij, straks in München. Daar kan iets moois worden neergezet. Spreekt hier een trotse broer? ‘Een meer dan trotse broer. Hier spreekt ook haar grootste fan.’