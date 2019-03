379 miljoen euro is een schijntje voor honkballer Mike Trout

De contractverlenging van honkballer Mike Trout bij Los Angeles Angels is het gesprek van de dag in de VS. Beeld AP

De 27-jarige Trout wordt met dit contact niet de bestbetaalde sporter ter wereld. Onder anderen voetballer Lionel Messi, basketballer Stephen Curry, F1-coureur Lewis Hamilton en bokser Canelo ­Álvarez verdienen meer dan de 31,6 miljoen euro die de honkballer straks tot en met 2030 jaarlijks opstrijkt.

Wel is het contract voor Trout een mijlpaal in de trend van ­megadeals in de Major League (MLB), de Amerikaanse honkbalcompetitie. Een week voor de start van het nieuwe seizoen gaven de clubs deze winter al meer dan een miljard euro uit aan langlopende contracten voor toppers als Bryce Harper (291 miljoen euro in 13 jaar), Manny Machado (264 miljoen euro in 10 jaar) en Nolan Arenado (229 miljoen in 8 jaar).

Honkbalclubs kunnen dat doen, omdat in de MLB geen salarisplafond geldt zoals in de NBA (basketbal) of NFL (American football). In plaats daarvan is er een zogenoemde ‘luxebelasting’: als een team met de salarisuitgaven boven het door de competitie vastgelegde maximumbedrag uitkomt, volgt een boete.

Voor topspelers hebben clubs dat graag over. Zo betaalde recordkampioen New York Yankees van 2003 tot en met 2017 ruim 300 miljoen euro aan luxebelasting.

Impact gemakkelijker te bepalen

Dat Los Angeles Angels voor Trout het komende decennium graag met die luxebelasting flirt, verbaast niemand in de VS. Sinds zijn debuut in 2011 is hij een van de beste spelers van de competitie. De buitenvelder werd twee keer uitgeroepen tot waardevolste speler van het seizoen en in acht jaar sloeg hij 240 homeruns.

Sporteconoom J.C. Bradbury van de Amerikaanse Kennesaw Universiteit duidde voor CNN de regen van supercontracten in de MLB. Volgens hem is zo’n giga-overeenkomst logisch, omdat de impact van een honkballer relatief gemakkelijk te bepalen is in vergelijking met een contactsport als voetbal.

‘Honkbal is in feite een reeks een-tegen-eenduels tussen werper en slagman’, zegt Bradbury. De betere spelers winnen die duels meestal, waardoor ze relatief vaak belangrijk zijn voor hun team. Bradbury rekende uit dat het raken van een bal, iets wat Trout geregeld doet, voor de helft bepalend is voor de uitkomst van een honkbalduel. De andere helft wordt bepaald door het werpen (37 procent) en het verdedigende veldspel (13 procent).

Mike Trout in tijdens een wedstrijd van de Los Angeles Angels in 2012. Beeld AFP

Fictieve waarde

Een megadeal is alleen geen garantie voor succes. Alex Rodriguez tekende in 2007 als 32-jarige nog een tienjarig contract bij de New York Yankees voor 242 miljoen euro. Twee jaar later werd hij betrapt op doping. Hij werd een seizoen geschorst en kampte daarna met een heupblessure waarvan hij nooit meer volledig herstelde.

USA Today rekende uit dat van de spelers met de twintig grootste deals in de MLB achter hun naam slechts zeven een landstitel wonnen. Ook is het de vraag of Trout over twaalf jaar, als hij 39 is, ook nog zo uitblinkt. De Angels hebben sinds de komst van Trout nog maar één keer de play-offs gehaald.

Volgens statistieksite FiveThirtyEight lag dat meer aan zijn teamgenoten dan aan Trout. Sterker: de 379 miljoen voor Trout is een koopje, stelt de site op basis van data van honkbalplatform ­Fangraphs.

Afgelopen seizoen had Trout op het platform een fictieve waarde van bijna 70 miljoen euro. ‘Als hij de komende seizoenen op dezelfde voet doorgaat, betalen de Angels hem dus minder dan de helft van wat hij waard zou zijn op de open markt’, aldus FiveThirtyEight.

Volgens de site is het juist Trout die een risico neemt. De kans op een titel bij de Angels is relatief klein. De club staat structureel in de schaduw van de populairdere en succesvollere stadgenoot Los Angeles Dodgers.

En in 2020 was hij transfervrij geweest. Dan hadden de teams in de rij gestaan en had hij kunnen vragen wat hij wilde. Zijn ploeggenoten reageerden woensdag daarom vooral opgelucht. ‘Hij is de beste aller tijden’, zei Angels-werper Tyler Skaggs. ‘Hij was elk bedrag waard geweest. 500-, 600- of 800 miljoen. Alles.’