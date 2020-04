302 keer de Col du VAM op om de top van de Everest te bereiken

Drente heeft zijn berg, de Col du VAM, bij Wijster. Beeld Klaas Jan van der Weij

Twee dagen na zijn langdurige bestorming van de enige berg in Drenthe voelt Adne Koster uit Roden nog het zuur in de benen. De 19-jarige semiprof in dienst van de Nederlandse wielerploeg Metec TKH maakte zondag nog een tochtje met zijn vriendin en zijn moeder, maar meer dan een kort rondje op gezapig tempo zat er niet in.

Dat viel te verwachten na zijn prestatie van afgelopen zaterdag. Maar liefst 302 keer beklom hij achterelkaar de Col du VAM, een vinnig puistje gevormd door een voormalige vuilnisbelt bij Wijster die sinds oktober 2018 officieel open is voor fietsers; gemiddeld stijgingspercentage bijna 10 procent. Koster verwezenlijkte er de Everest Challenge, net zo lang een klim oprijden totdat je de top van de Mount Everest hebt gehaald. De eis is 8.848 hoogtemeters, zijn teller stopte bij 9.714 hoogtemeters. ‘Ik dacht dat ik na elke keer 30 hoogtemeters had gewonnen, maar dat bleken er 32,5 te zijn. Het was wat verwarrend. Voor de zekerheid ben ik maar een tijdje doorgegaan.’

De onderneming begon bij het krieken van de dag, om 5.03 uur, en stopte voor het vallen van de avond, om 20.20 uur. Hij legde 343,5 kilometer af, met een gemiddelde van 24,5. De pure fietstijd kwam uit op 14 uur, één minuut en vijf seconden. Er waren zes onderbrekingen, om macaroni, pannenkoeken en suikergoed weg te werken en bidons bij te vullen. Koster kent de berg als zijn broekzak. Hij traint er twee keer per week. Vorig jaar werd hij op de klim nog districtskampioen.

Uitdagingen aangaan helpen hem de leegte op de wielerkalender te bestrijden. Zo fietste hij al 380 kilometer met een ploeggenoot en creëerde op prestatieapp Strava een volledige plattegrond van zijn woonplaats door elke straat aan te doen, 182 kilometer bij elkaar.

Zijn gestel is op de VAM-berg danig op de proef gesteld, blikt Koster terug. ‘Het was mooi dat mijn broer van 16 de eerste 150 ronden mee fietste. De 50 daarna gingen nog, de 50 die volgden waren lastig en voor de laatste reeks had ik echt muziek nodig.’ In de oortjes klonk een programma van SLAM!, Housuh in de Pauzuh.

Hij wist zich herhaaldelijk op te peppen door beloningen uit te stellen: toch maar niet stoppen, even wachten met de muziek. Dat hij er doorheen zat, merkte hij vooral toen hij niet meer in staat bleek goed te formuleren. ‘Ik kon tegen mensen langs de kant niet meer zeggen dat dit mijn 222ste rondje was. Ik zei alleen maar twee, twee, twee.’ Nog een hachelijk moment: tijdens een stop in ronde 234 lukte het nauwelijks een pannenkoek weg te werken. Die bleef steken in de slokdarm. ‘Vrijwel alle energie gaat naar je spieren. Als je dan een grote hap neemt en niet goed kauwt, krijgt je lichaam het moeilijk.’

Het is hem uiteindelijk wel bevallen, de challenge. ‘Het smaakt naar nog een keer. Maar dan eerder op de Alpe d’Huez dan op de VAM-berg.’ Heeft hij al een volgende beproeving in gedachten? ‘Ik heb pas een nieuwe mountainbike. Misschien dat ik routes aan elkaar knoop, tot ik erbij neerval.’