22 verdachten voorgeleid bij fraudeonderzoek Belgisch voetbal

In het grootscheepse fraudeonderzoek in het Belgische voetbal worden 22 verdachten voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Club Brugge-trainer Ivan Leko is na verhoor vrijgelaten.

Club Brugge-trainer Ivan Leko (links) is na verhoor weer vrijgelaten. Foto AFP

Buiten België zijn vier mensen aangehouden. België zal bij twee van hen om uitlevering vragen. Het onderzoek naar manipulatie van wedstrijden heeft vooral betrekking op de ‘redding’ van het inmiddels gedegradeerde KV Mechelen in het seizoen 2017-2018.

Het draait om de wedstrijden Antwerp – Eupen en Mechelen – Waasland-Beveren, zo liet het federaal parket weten. De opgepakte voetbalmakelaar Dejan Veljkovic zou in samenspraak met bestuursleden van Mechelen of via relaties de uitslag van die duels hebben beïnvloed. Er zouden afspraken zijn gemaakt met de eveneens aangehouden arbiter Bart Vertenten en officials van Waasland-Beveren. Vervolgens zou contact zijn gelegd met twee sportjournalisten om in de krant positief over de scheidsrechter te oordelen.

Een tweede aangehouden arbiter, Sébastien Delferière, wordt eveneens verdacht van corruptie maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Vertenten en Delferière zijn per direct geschorst. De Belgische voetbalbond overweegt juridische stappen tegen het tweetal. De Europese voetbalbond UEFA liet eerder al weten dat Delferière van de wedstrijd in de Nations League tussen Georgië en Andorra af is gehaald. Dat duel wordt zaterdag gespeeld.

De Belgische scheidsrechtersbaas Johan Verbist: ‘Hun integriteit is aangetast en het vertrouwen is weg. Ik vrees het einde van hun loopbaan’.

Doelman

Doelman Davy Roef van Waasland-Beveren is ook opgepakt. ‘Het feit dat iemand hier zit, wil niet zeggen dat hij schuldig is’, zeggen zijn advocaten. ‘Het feit dat de onderzoeksrechter nog een beslissing over hem moet nemen, wil evenmin zeggen dat hij er iets mee te maken heeft. Roef werd niet geboeid toen hij met de politie meeging.’

De aangehouden voetbalmakelaar Mogi Bayat wordt vooral verdacht van fraude bij transfers met de bedoeling er zelf meer geld aan te verdienen.

Verder heeft het federaal parket laten weten dat bij huiszoekingen geld en goederen ter waarde van ongeveer 11 miljoen euro in beslag zijn genomen.