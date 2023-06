2.5 uur wachten op je wedstrijd is heel gewoon voor een tennisser op Roland Garros

De Nederlander Tallon Griekspoor, woensdag tijdens zijn partij tegen de Hubert Hurkacz uit Polen. De wedstrijd begon 2 uur later dan Griekspoor had ingeschat. Beeld Getty Images

Toen Liudmila Samsonova woensdag op Roland Garros de eerste set had gewonnen en in de tweede set op 5-4 mocht serveren voor de wedstrijd, stond Tallon Griekspoor zo goed als klaar voor de volgende partij op baan 7. Hij had zijn warming-up gedaan, voldoende gegeten en zijn enkels laten intapen.

Maar Samsonova verloor haar servicebeurt en de tweede set, waardoor Griekspoor wist dat hij voorlopig nog niet de baan op kon. Hij zette zijn tennistas aan de kant en keerde terug naar de kleedkamer. Daar trok hij zich terug, luisterde naar muziek en nam een handje noten, brood en wat fruit om ervoor te zorgen dat hij niet zonder energie op de baan zou staan.

Bij een 3-0-voorsprong voor Samsonova in de beslissende derde set begon Griekspoor opnieuw aan zijn warming-up, al kon hij toen nog niet weten dat de Russin de partij bijna een uur later in de tiebreak alsnog verloor. ‘Ja, dat is lastig. Je hebt een bepaalde tijd in je hoofd en daar stem je je voorbereiding op af. Ik ging uiteindelijk 2 uur later de baan op dan ik had ingeschat’, zei Griekspoor, die de derde partij van de dag speelde.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Bij veel grote sporten staat het aanvangstijdstip van een wedstrijd vast. Maar bij tennis is dat anders: de voorgaande partij kan anderhalf uur duren of uitdraaien op een slijtageslag van meer dan vier uur. Zeker op een grandslamtoernooi waar mannen best-of-five sets spelen en de vrouwen een best-of-three.

Soepel anticiperen

Op Roland Garros werd in de eerste ronde één derde van de partijen pas beslist in de vijfde set. Leuk vanwege het spektakel en de alsmaar wisselende kansen, maar het vraagt ook fysieke en mentale flexibiliteit van de wachtende spelers. Zij moeten in staat zijn hun voorbereiding voortdurend aan te passen op de wedstrijd die voor hen wordt gespeeld.

‘Als je al wat langer in deze wereld meeloopt, ken je de meeste spelers en maak je vooraf een grove inschatting hoe je denkt dat de partij zal verlopen’, zegt Kristof Vliegen, de coach van Griekspoor. ‘Maar ja, het blijft gokken, want je weet nooit wat er gebeurt.’

Dat ondervond Karolina Muchova in de eerste ronde. De Tsjechische tennisster schatte in dat Karen Katsjanov niet al te veel moeite zou hebben met Constant Lestienne. Ze nam haar laatste grote maaltijd toen Katsjanov en Lestienne de eerste ballen sloegen, in de verwachting dat de partij ongeveer drie uur zou duren.

Maar Lestienne won de eerste set verrassend en bij Muchova bekroop het gevoel dat de partij weleens lang kon gaan duren. ‘De tweede set heb ik geslapen in een rustige ruimte bij de kleedkamers’, zegt ze. Toen ze haar ogen opendeed en zag dat Lestienne de tweede set ook had gewonnen, wist ze wat haar te doen stond.

2.5 uur wachten

Het is gebruikelijk dat tennissers aan hun warming-up beginnen als een speler in de partij ervoor één set verwijderd is van de overwinning. Ze hebben dan gemiddeld minimaal veertig minuten om zich op te warmen en mentaal klaar te zijn voor hun partij. Maar Muchova hoefde pas 2,5 uur later de baan op, omdat Katsjanov de partij omdraaide en in vijf sets won.

Ze zag het allemaal gebeuren op het tv-scherm in de fitnessruimte, waar ze op lage intensiteit in beweging bleef. Tussendoor at ze drie broodjes en een banaan. Om haar focus niet te verliezen, zette ze haar koptelefoon op. Andere spelers kiezen er juist voor om te ontspannen als ze de tijd moeten overbruggen, weet Vliegen.

‘Alexei Popyrin zat deze week te kaarten met zijn team en Maxime Cressy leest graag een boek. Verder hangen de meeste spelers een beetje op een bank met hun telefoon in de hand of kijken naar de tv-schermen waarop alle wedstrijden worden getoond. Iedereen heeft zijn eigen manier om fysiek en mentaal niet uitgeput te raken.’

Laatste maaltijd

Om niet afhankelijk te zijn van andere partijen, vragen veel coaches of hun speler de eerste wedstrijd van de dag mag spelen. ‘Dan kun je het makkelijkst een schema maken’, zegt Vliegen. ‘Je weet precies wanneer je moet ontbijten, hoe laat je naar het park gaat, een tussendoortje kunt pakken en aan je warming-up moet beginnen.’ Griekspoor stond tegen de Pool Hubert Hukacz als derde wedstrijd (vanaf 11 uur) ingepland en wist dat hij ergens tussen 14 en 17 uur de baan op zou gaan. Het werd 16.45 uur.

Hij nuttigde zijn laatste grote maaltijd (rijst met zalm en groenten) ruim vier uur voor de wedstrijd en at tussendoor nog een keer. Ook warmde hij zich twee keer op en stond twee keer op de loopband om zijn hartslag kort voor zijn partij omhoog te krijgen, voordat hij in een gevecht van 4 uur en 41 minuten in vijf sets van Hurkacz verloor.

‘Dat lag niet aan de lange wachttijd’, aldus Griekspoor. ‘Ideaal is het zeker niet, maar hoe langer je meeloopt op de tour, hoe beter je er mee leert omgaan.’

En Vliegen: ‘Voor ervaren spelers is het een routine, maar een debutant op een grandslam kan er van in de war raken.’