1972: het jaar dat Ajax oppermachtig was en de Kuip in bezit nam

Johan Cruijff scoort de 2-0, zijn tweede doelpunt van de finale. Beeld ANP / Spaarnestad Photo

In het Feyenoordstadion de Kuip stond achter het doel in het vak van Inter-supporters een Ajacied met een gigantische vlag van Inter te zwaaien, gemaakt door zijn moeder die de tekst Forza Inter erop had gestikt. David Endt speelde bij Ajax, maar was ook fan van Inter, hij was zelfs nog iets meer fan van de Italianen dan van Ajax. Al wist hij in zijn hart dat het een rood-wit voetbalfeest zou worden, zegt hij vijftig jaar later.

Aan de andere kant van het veld, achter het andere doel, stond Ed van Zorg ook met een reuze vlag te zwaaien, hij wel met een Ajax-vlag. Ook gemaakt door zijn moeder, van aan elkaar genaaide lakens, een laken had ze rood geverfd met de textielverf Dylon. David Endt en hij waren bevriend, ze kenden elkaar van de middelbare school. Dat David bij de supporters van Inter stond, vond Ed verraad.

Op die 31ste mei 1972, dinsdag vijftig jaar geleden, won Ajax zijn tweede Europa Cup door Inter uit Milaan met 2-0 te verslaan. In dat jaar won Ajax alles wat er te winnen viel: de landstitel, de Europa Cup, de wereldbeker en de KNVB-beker. En het won in drie maanden tijd vier keer in het stadion van de aartsrivaal. Van Feyenoord, Inter, Excelsior, dat was uitgeweken naar de Kuip, en van FC Den Haag in de bekerfinale.

‘We hadden de Kuip overgenomen, je had bijna het gevoel dat je een thuiswedstrijd speelde’, zegt Van Zorg (68), die al 56 jaar een seizoenkaart heeft van Ajax. Endt (ook 68), voormalig speler, perschef en teammanager van Ajax: ‘Nog jaren later stelde ik met dit verhaal jongere spelers op hun gemak als we naar Rotterdam reden en zei dat de Kuip ook ons stadion is.’

Groot zelfbewustzijn

Endt was 10 jaar toen hij supporter van Inter werd, het jaar (1964) waarin de Italianen voor het eerst Europees- en wereldkampioen werden. Zijn eerste liefde bleef het sterkst. ‘De wortels liggen dieper in blauw en zwart.’ Pesterig noemden Ajacieden hem Bobo, omdat hij Roberto Boninsegna, de toenmalige topscorer van Inter, een keer Bobo had genoemd, diens koosnaam.

In 1971 speelde Endt voor ASV Slotervaart en trainde hij twee keer per week met het B-elftal van Ajax, het huidige Jong Ajax. Kort daarvoor ging hij nog met zijn plakboeken naar de Meer in de Watergraafsmeer om handtekeningen van zijn idolen te scoren. In 1972 stapte hij over naar Ajax en ging hij spelen bij de A-junioren om twee jaar later aan te sluiten bij het eerste.

Barry Hulshoff maakt met een sliding een aanvalspoging van Inter-aanvoerder Sandro Mazzola onschadelijk. Beeld ANP / Spaarnestad Photo

De sfeer in die tijd beschrijft Endt als ‘geen kapsones van onaantastbaarheid, wel een groot zelfbewustzijn van de superieure kwaliteit’. Het was normaal dat Ajax in de competitie een tactiek uitprobeerde nadat het een comfortabele voorsprong had genomen. De bal razendsnel achterin rondspelen waarbij de bal maar één keer mocht worden geraakt, een andere keer werd de buitenspelval verfijnd.

Ajax had dat seizoen op weg naar de finale zonder een duel te verliezen Dinamo Dresden, Olympique Marseille, Arsenal en Benfica uitgeschakeld. Drie jaar voor het hoogtepunt in de Kuip waren de Amsterdammer in de Europa Cupfinale nog kansloos ten onder gegaan tegen Inters stadsgenoot AC Milan.

Van Zorg: ‘Er is geen club die zo heeft gedomineerd als Ajax in 1972. Dat zie je achteraf, toen had ik niet in de gaten dat ik getuige was van iets bijzonders. We gingen in Rotterdam even de cup ophalen. Dat gebeurde ook, Inter moest de hele wedstrijd achter Ajax aanhollen.’ Keeper Heinz Stuy kreeg die avond maar één bal te verwerken. Ajax wist toen wel raad met ploegen die zich ingroeven.

Johan Cruijff

Vooraf was er angst voor een vervelende finale. Inter verdedigde als verwacht de hele wedstrijd, en kreeg nauwelijks kans om onder de wurggreep van Ajax uit te komen. Drie minuten na de rust brak Johan Cruijff de ban. Na een voorzet van rechts van Wim Suurbier liepen doelman Ivano Bordon en Cruijffs schaduw Gabriele Oriali elkaar zodanig in de weg dat hij eenvoudig de 1-0 kon binnentikken.

Johann Cruyff is Mario Giubertoni de baas. Beeld ©BrunoPress/Imago

Daarna werd Ajax sterker en Inter nog machtelozer. De beslissing volgde in de 78ste minuut toen Cruijff uit een vrije trap van aanvoerder Piet Keizer (die zelf onderuit was geschoffeld) de beslissende 2-0 binnenkopte. Een wervelend Ajax had afgerekend met het catenaccio van Inter en won voor de tweede achtereenvolgende maal de Europa Cup voor landskampioenen. Endt: ‘Dat Johan Cruijff beide doelpunten maakte, voegde ongekende luister toe aan de overwinning.’

Ajax mocht dan het beste voetbal van de wereld spelen, het straalde een bijna dorpse gemoedelijkheid uit, zegt Endt. Veel spelers van het eerste kwamen uit Amsterdam-Oost, ze waren aanraakbaar en mengden zich na de wedstrijd in het restaurant onder de supporters. Die hadden het gevoel erbij te horen. De spelersgroep bleef langer bij elkaar, ook dat vergrootte het groepsgevoel.

Endt: ‘Eerste-elftalspelers kwamen kijken naar de wedstrijden van de A-junioren. Dat was de kracht van de club. We waren één, het schiep een band. De tegenstanders waren geïmponeerd en wij werden opgetild.’

In het stadion ging het er vriendelijk aan toe. Van Zorg: ‘Ik kon zo doorlopen met mijn Ajax-vlag van ik denk wel zes vierkante meter aan een stevige vlaggestok. De sfeer was zelfs oubollig met die vouwhoedjes van karton van Heineken.’ Kwetsende spreekboren waren er niet bij. De zilvervloot, Op een slof en een oude voetbalschoen en Feyenoord die kan zakkies plakken – dat was het wel.

Supporters op het veld

Volgepakte staantribunes bij uitwedstrijden in oude stadions, een allegaartje van aan elkaar gebouwde tribunes, dat had veel meer sfeer, vindt Van Zorg. ‘Toen had je mooie toegangskaartjes die je aan een suppoost moest laten zien en die je daarna in een plakboek plakte. Nu zit je ticket in een smartphone en moet je je door een tourniquet wurmen.’

Supporters konden op het veld komen om de spelers op de schouders te nemen. Een paar honderd man renden na de Europa Cupfinale in de Kuip het veld op. Pas na tien minuten konden de Ajacieden naar het bordes klimmen om de cup in ontvangst te nemen. Terug op het veld was een ereronde onmogelijk.

Van Zorg keek vanaf de tribune toe. ‘Het was mij niet gelukt het veld op te komen, ik stond op de eerste ring.’ Een jaar eerder, na de finale tegen Panathinaikos op Wembley, was het hem wel gelukt. ‘Heb ik nog een pol uit de middencirkel meegenomen.’

Dat het allemaal makkelijker was, maakte het eenvoudiger voor supporters zich te identificeren met hun helden, denkt Van Zorg. ‘Spelers konden bij wijze van spreken een buikje hebben. Hoeveel rookten er in de rust niet een sjekkie? Het spel is nu sneller en harder, de spelers van nu zijn topatleten.’

Endt kan lyrisch vertellen over de magie van het voetbal van toen. Doordat er nauwelijks wedstrijden op tv waren, kon hij erop los fantaseren. ‘Inter kon slechte wedstrijden spelen in de Italiaanse competitie, je bleef ervan verstoken. Ik zag de vedetten nooit falen, de helden bleven onaantastbaar.’ De specials van Revue over de Europa Cup koesterde hij als waren ze ‘brokken goud’.

Vier maanden na de zege op Inter won Ajax in het Olympisch Stadion de wereldbeker door het Argentijnse Independiente met 3-0 te verslaan. Uit hadden de ploegen elkaar in evenwicht gehouden: 1-1. Endt was ballenjongen, Johnny Rep scoorde twee maal in het doel waar hij achter stond. Daarna liep hij met de spelers een ereronde. ‘Ik was zo trots op Ajax.’

Dat Ajax wereldkampioen zou worden stond voor het legioen al vast sinds de overwinning op Inter Milaan, maanden eerder op de 31ste mei. ‘Ajax wint de wereldcup’, galmde het toen al in de Kuip. Endt: ‘Het was een seizoen waarvan we later snapten dat het uniek was. Wat een macht straalden we uit.’