18-jarige Nederlandse autocoureur Dilano van ’t Hoff overleden na crash op Spa-Francorchamps

Het ongeluk gebeurde in de laatste ronde van de race, rond 10 uur ‘s ochtends, bij een kettingbotsing op het rechte stuk van het circuit. De wagen van Van ’t Hoff raakte met meer dan 200 km/u de rail en kwam dwars op de baan terecht. Een van zijn rivalen kon hem niet ontwijken en raakte hem van opzij. De omstandigheden lijken sterk op die waarbij de Fransman Anthoine Hubert om het leven kwam in de Formule 2 in augustus 2019.

Van ’t Hoff begon zijn carrière in de karts. Twee jaar geleden won hij in zijn debuutseizoen het Spaanse kampioenschap in de Formule 4. In de huidige klasse waarin hij reed stond hij zestiende.

Zijn team reageert met ontsteltenis op zijn dood. ‘We zijn kapot van het verlies van een van de grootste Nederlandse talenten, die ons team zoveel energie heeft gegeven in de jaren dat hij voor ons reed. Dilano maakte deel uit van onze racefamilie sinds zijn autosportdebuut in 2021. We betuigen onze condoleances aan Dilano’s familie en zijn dierbaren. We steunen hen en onze teamleden die niet alleen een coureur maar ook een vriend hebben verloren.’

Max Verstappen, de tweevoudige regerende kampioen in de Formule 1, reageerde aangeslagen op sociale media. ‘Ontzettend verdrietig om vandaag het nieuws over Dilano te horen’, schrijft hij. ‘Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie en dierbaren van Dilano. Rust in vrede.’

Ook de baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, sprak zijn medeleven uit. ‘We zijn verdrietig om te horen dat Danilo van ’t Hoff op Spa-Francorchamps is overleden. Dilano stierf terwijl hij zijn droom aan het najagen was om de top van de autosport te bereiken. Samen met de hele autosportgemeenschap zijn onze gedachten bij zijn familie en dierbaren.’