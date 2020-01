178 correcte uitslagen van voetbalquiz 2019

Ajax haalde bij Juventus de halve finale van de Champions League Beeld Guus Dubbelman

Hieronder volgt de uitslag en de winnaars van de voetbalquiz. Wilt u de quiz nog spelen voor u de antwoorden ziet? Dat kan hier.



De Volkskrant ontving 1.317 digitale inzendingen op de voetbalquiz die in de krant van 23december stond. Daarnaast kregen we ook nog negen brief- en kerstkaarten. ‘Zo kom je tenminste de voetballoze feestdagen door’ schreef een inzender, een ander: ‘Iets makkelijker dan afgelopen jaar’. Dat bleek ook uit het aantal van 178 foutloze inzenders, meer dan voorgaande jaren.

De winnaars zijn: Jelle van der Walle, Sam de Bruijn, Ayhan Aksu, Gerard Vrinte, Roy van de Rijdt, Miranda Janmaat, Jurgen Glockner, Ineke Bisschops, Wim Veerman, Sientje Uitterdijk en Arnold Spaans. Zij krijgen bericht en een van de volgende boeken thuisgestuurd: het koffietafelboek dat Jaap Visser en Bart Jungmann schreven over Piet Keizer (Kick Uitgevers), Cruijff van Auke Kok (Hollands Diep), Basta (Lebowski) van Edwin Schoon of (gesigneerde) exemplaren van de twee boeken die sportverslaggever Willem Vissers liet verschijnen over de successen van Ajax en de nationale vrouwenploeg, respectievelijk Jongensdromen en Meisjesdromen. Tenslotte twee exemplaren van 14 gemiste oproepen van Cruijff van Michel van Egmond. De laatste drie boeken verschenen bij Inside.

Voor wie de antwoorden nog wil nakijken; het juiste rijtje was: 1. A, 2. B, 3. C, 4. A, 5. C, 6. B, 7. B, 8. A, 9. B, 10. B, 11. B, 12. A, 13. C, 14. A, 15. B, 16. A, 17. C, 18. C, 19. B, 20. B, 21. A en B, 22. A, 23. B, 24. B, 25. C, 26. A, 27. B, 28. A, 29. B, 30. A, 31. A, 32. C, 33. A.