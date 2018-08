EK Atletiek

17-jarige Noor viert Europese titel op 1.500 meter met een glas warme melk, en wint dan ook de 5.000 meter

Zijn sensationele zege op de 1.500 meter, vrijdagavond in 3.38,10, moest de 17-jarige Noor Jakob Ingebrigtsen van zijn vader vieren met een glas warme melk. Wellicht was de beloning een dag later iets pittiger. De scholier won ook de 5.000 meter, in 13.17,06. Hij is de eerste ‘man’ in de 84-jarige geschiedenis van de EK atletiek die op beide afstanden goud heeft veroverd.