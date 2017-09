17-jarige Kik Pierie is hard op weg hype te worden bij Heerenveen

Tactisch, coachend en fanatiek

De koppositie wordt in Friese kringen als een klein mirakel beschouwd

Vroegrijp oogt Kik Pierie ook als hij het treffen met Willem II analyseert: 'We hebben weer weinig weggegeven, dat is knap van ons. Er zit een goede chemie in het team. De nieuwe jongens willen hard werken, zijn ambitieus en passen dus goed bij de mentaliteit van Heerenveen. We zijn een team met één gedachte, daar begint het mee.'



Vader Jean-Pierre, chirurg van professie, vertelt een dag later in Leeuwarden dat het nog niet went: zijn jonge zoon als soevereine basisspeler in volle stadions. 'Het is heel bijzonder, genieten. Je weet nooit hoe lang het duurt, hij staat er pas vier wedstrijden in. Maar ik kan ook niet zeggen dat hij het niveau niet aankan.'



Jean-Pierre Pierie brak bij de Utrechtse hockeyclub Kampong door op zijn 18de, speelde meestal als centrumverdediger en kwam tot 33 interlands. 'Tactisch goed staan, het goed neerzetten en ik was ook fanatiek', somt hij de overeenkomsten op.