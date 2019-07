15-jarige Cori Gauff geselt haar idool Venus Williams en schetst de contouren van een nieuw tijdperk

De 15-jarige Cori Gauff versloeg maandag de oude tenniskoningin Venus Williams (39) op de eerste dag van Wimbledon. Ze liet daarbij een verpletterende indruk achter.

Ze werd geboren in 2004, toen Venus Williams al vier van haar zeven grandslamtitels had gewonnen. Maandagavond knielt de 15-jarige Cori Gauff bij haar debuut op Wimbledon in puur ongeloof voor haar stoel op baan 1. Het Amerikaanse supertalent huilt van geluk als ze uitgerekend haar 24 jaar oudere idool heeft verslagen: 6-4, 6-4. De jongste deelnemer geselt de oudste, in een partij waarin de toekomst van het vrouwentennis wordt herschreven.

Zelden is de symboliek van een machtswisseling zo tastbaar geweest als op de eerste dag van Wimbledon 2019. En toch kun je nauwelijks bevatten dat een tiener zonder podiumvrees zo overtuigend de contouren schetst van een nieuw tijdperk. Cori Gauff, ook wel ‘Coco’ genoemd, stond al op haar 13de in de finale van het juniorentoernooi op de US Open en was vorig jaar de beste junior op Roland Garros.

Gauff maakt zo snel furore dat Wimbledon haar een wildcard gaf voor de kwalificaties. De uitnodiging overviel haar, want ze moest vorige week nog een examen scheikunde afleggen voor de middelbare school. De volgende dag veegde Gauff, nummer 313 bij de senioren, de Belgische Greet Minnen die bijna 200 plaatsen hoger staat van de baan. En werd prompt de jongste tennisster die zich kwalificeerde voor een grandslamtoernooi.

Gauff staat onder contract bij Team8, het management van Roger Federer en de 37-jarige Zwitser zei zich te verheugen op ‘een van de mooiste verhalen op Wimbledon’. Toch vermoedde hij dat Venus Williams niet wakker zou liggen van de confrontatie met een meisje dat haar dochter had kunnen zijn. ‘Haar hart zal er niet sneller van kloppen’. Federer krijgt ongelijk, op een gedenkwaardige avond trilt Wimbledon van opwinding.

De ironie wil dat Gauff traint op de tennisacademie van de Franse coach Patrick Mouratoglou, die onder anderen Serena Williams begeleidt. ‘Coco’ zegt op Wimbledon ook tegen Venus dat ze ‘zonder de zusjes Williams nooit een racket had opgepakt’.

Serena en Venus zijn nu eenmaal de ambassadeurs van Afro-Amerikaanse meisjes met dezelfde droom. ‘Coco is een geweldige meid’, zegt Serena Williams. ‘Ik mag haar vader ook graag. Als ik ze zie werken, denk ik altijd aan mijn tienertijd met mijn vader als coach.’

Spiegel

Nu kijkt Venus Williams bij het betreden van baan 1 in de spiegel van haar jeugd, Cori Gauff is de jongere versie van de vijfvoudig kampioen. Dezelfde lange benen, identieke wapens, een do or die-mentaliteit en nu al het charisma van een winnaar. In 2000 won Venus Williams haar eerste Wimbledontitel, de familie Williams gaf het vrouwentennis deze eeuw een nieuwe dimensie.

En nu zie je vanaf de eerste slagenwisseling dat Gauff alle kenmerken van de Williams-zusjes heeft overgenomen. Verbluffend is haar volwassen spel, ze serveert beter dan Venus en imponeert met striemende backhands. Met de forehand maakt ‘Coco’ scherpe hoeken en ze toont zich totaal niet geïntimideerd door de ambiance op baan 1. Een break op 2-2 kost Venus Williams de eerste set, Gauff serveert zich koeltjes naar 6-4.

Gauff treedt in de voetsporen van beroemde tieners als Jennifer Capriati en Martina Hingis, die al op hun 14de debuteerden op een grandslamtoernooi. Capriati werd tegen wil en dank ook het gezicht van de te vroeg opgebrande kindersterren, waarna de Women’s Tennis Association (WTA) de regels veranderde. En dus mag Gauff op haar 15de slechts zes proftoernooien spelen. Het zal haar progressie hoogstens vertragen, ook in set 2 tegen Williams verkrampt ze niet.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq Wimbledon

Leeuwenhart

Gauff levert één zwakke servicebeurt af, maar richt zich op 4-4 meteen weer op. In een bloedstollende game op 5-4 etaleert Gauff ook een leeuwenhart. Ze houdt haar zenuwen in bedwang als Williams met twee forehandwinners twee matchpoints op 40-15 overleeft. Gauff glijdt uit op het derde matchpoint, slaat een breakpoint weg met een tweede opslag, waarna Williams een forehand mist op matchpoint 4.

Met een staande ovatie begroet het Britse publiek een historische partij, je voelt aan alles dat een koningin op leeftijd is afgelost door een jonge prinses. Of Venus Williams op haar 40ste nog terugkeert op Wimbledon? ‘Dat is wel het plan’, zegt ze, afgemeten en nors als altijd na een pijnlijke nederlaag. Maar ze is hardhandig weggezet als een icoon van het verleden.

Gauff lijkt over Wimbledon te zweven. ‘Ik leef mijn droom’, zegt ze, stralend. ‘Coco’ staat pas in de tweede ronde op Wimbledon. En toch laat ze nu al een verpletterende indruk achter. Het kan haast niet anders of de nieuwe nummer 1 van de wereld heeft zich aangediend, in een stijl die ze nauwgezet heeft gekopieerd van Serena en Venus Williams. Cori Gauff, onthoud die naam.