15-jarig toptalent Thijs Boogaard weet in Londen de ogen op zich gericht

Thijs Boogaard in zijn partij tegen de Australiër Pavle Marinkov. Beeld Marleen Fouchier

Een paar dagen geleden werd Thijs Boogaard 15. Hij heeft een kledingsponsor, een racketsponsor, een manager en wordt vergeleken met toptalenten als Carlos Alcaraz en Holger Rune.

Zondag brengt de jonge tennisser op baan vijftien van Wimbledon verleden, heden en de toekomst van het Nederlandse tennis samen. Aan de rechterzijde van de baan wappert Betty Stöve (78) in de zon met haar programmaboekje naar de groene stoeltjes aan de overkant. ‘O, kijk daar zit Tom’. Okker, een jaar ouder dan de meervoudig grandslamwinnares, wuift terug.

Even verderop zit Botic van de Zandschulp, klaar met zijn toernooi bij de senioren. Allemaal willen ze zien hoe een 15-jarige junior tegen een twee jaar oudere Australische jongen het doet op zijn bij zijn debuut in het jongenstoernooi van Wimbledon.

Boogaard valt op. In het tennis ben je junior tot en met het jaar waarin je 18 wordt, soms speelt hij tegen jongens van drie jaar ouder. Als 14-jarige maakte hij eerder dit jaar zijn juniorendebuut op Roland Garros. Op deze jonge leeftijd meedoen is uitzonderlijk, hier in Londen is hij de jongste van het toernooi. Boogaard geniet van het spel. Als zijn tegenstander Pavle Marinkov een bijzonder punt scoort, kan de Nederlander het niet laten even waarderend te klappen ook al is dat ten koste van hemzelf.

Lelijk winnen

Het wordt in ruim twee uur 6-1, 3-6, 7-5. De eerste set sleept Boogaard vrijwel moeiteloos binnen, de tweede zijn de rollen omgedraaid. In de derde set lijkt de tiener uit Geldermalsen het onderspit te delven. ‘Je moet heel veel keer verliezen, voordat je een keer mag winnen’, mompelt Stöve op de tribune.

Maar Boogaard houdt hoop. Dat kenmerkt hem zal hij zelf later vertellen: hij kijkt punt voor punt en blijft redelijk stoïcijns, ook als de druk toeneemt. ‘Lelijk winnen’, noemt hij de partij die in de derde set nog even stilligt als Boogaard wordt behandeld aan zijn rechterschouder.

Er is ook een Franse delegatie afgereisd naar Wimbledon. Boogaard is lid van de Mouratoglou Academy, van de bekende coach Patrick Mouratoglou. De Nederlandse junior kan altijd in het tenniscentrum in Zuid-Franse terecht om er te trainen. Dat ze daar enthousiast zijn, is ook in Londen te horen. ‘Allez, Ties.’

De eerste keer dat zijn huidige Nederlandse coach Björn Graven hem zag spelen, was Boogaard 10. Boogaard was goed, zag Graven, maar vooral zijn plezier in het spel viel op. ‘Let je ook een beetje op je voeding?’, vroeg Graven. Zelf was hij opgegroeid ‘zoals de meeste Nederlanders’: zondagavond met een bord met friet op schoot voetbal kijken, dat deed Boogaard vast ook. Maar hij antwoordde: ‘Ik kijk alleen maar tennis.’

100 procent tennis

Nou, dacht Graven: dit is vast een kind dat zijn trainer naar de mond praat. Hij besloot hem te testen. Het was 2018, Kiki Bertens probeerde zich te plaatsen voor de WTA-finale. ‘Heb je dan Kiki vanmorgen gezien?’ Vervolgens begon het 10-jarige kind over het gat van 180 punten te praten dat Bertens nog moest overbruggen. ‘Toen dacht ik: oké, deze jongen ademt tennis.’

Inmiddels werken ze vijf jaar samen en reizen ze de wereld over. Zijn ouders komen wanneer het uitkomt, maar houden zich volgens afspraak afzijdig van de trainingsaanpak.

Spelen op Wimbledon noemt Boogaard een bijzondere ervaring. Vooral het rondlopen tussen de profs in de fitness, achter ze in de rij staan voor het restaurant, of bewegen over het tot in de puntjes verzorgde megacomplex dat alleen om tennis draait. ‘Soms raak je nog weleens verdwaald.’

Boogaard moet lachen, als hij in de derde set al glijdend tijdens een rally op een belangrijk punt zijn rechterschoen én een punt verliest – ‘nooit eerder gebeurd’. Stöve, terwijl Boogaard zijn witte sportschoen oppakt: ‘Nou niet naast je schoenen gaan lopen.’

Bewust in de luwte

De afgelopen periode werd Boogaard bewust afgeschermd, juist toen de aandacht voor hem toenam. Mediaverzoeken werden geweigerd. Graven: ‘Niet lullig bedoeld, maar het is nog niks. Hij heeft nog geen grand slam bij de jeugd gewonnen. Wij denken: doe gewoon lekker je dingetje.’ De laatste juniorenkampioen op Wimbledon die ook een grandslamtitel won als senior, is Roger Federer: vijfentwintig jaar geleden.

Niet zodat hij onbezorgd kan blijven – dat is hij al niet meer, stelt Graven, doelgericht als Boogaard is. Maar het team om hem heen wil hem rustig brengen. Wimbledon is zo’n stapje vooruit, vinden zij. Graven: ’Een nieuwe fase, waarin we juist willen dat hij dit leuk gaat vinden en ermee leert omgaan.’

Maar hoe zorg je dat iemand kind blijft, die op het hoogste niveau tennist en al sinds zijn 10de zoveel mogelijk wedstrijden kijkt? ‘Doordat ik zelf een heel groot kind ben’, zegt Graven. ‘Ik ben heel serieus op de baan, maar erbuiten ben ik een grote clown. Ik kan me in hem verplaatsen. Dat helpt hem relaxen en kind te zijn.’

Boogaard wil de beste worden. Dat is zijn droom. Hij begon met tennissen in Hongkong, waar hij zeven jaar van zijn leven woonde; van zijn tweede tot zijn negende. Het vlekkeloze Engels dat hij zondagmiddag spreekt tegen een Britse journalist, leerde hij in die periode. Hij ging naar een internationale school. Zijn twee jaar oudere zus tenniste. ‘Ik wilde haar verslaan.’ Droogjes: ‘Dat is nu denk ik wel gelukt.’

Stöve knikt goedkeurend, als de winst binnen is. De tweede ronde van Wimbledon is bereikt. Tenzij Boogaards schouder problemen gaat geven, vertelt Graven even later. Maandag krijgt hij een MRI. ‘Eerder gaat hij de baan niet op. Ik wil niet dat er iets kapot is. Met een kind van vijftien doe je dat niet.’