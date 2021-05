15.000 (veelal) gevaccineerde supporters in Madison Square: New York Knicks speelt play-offs

Fans van de New York Knicks in een bijna vol Madison Square Garden. Zelfs de pijnlijke nederlaag (105-107) tegen Atlanta Hawks voelde voor de uitgehongerde trouwe fans als winst. Beeld AP

Voor het eerst sinds 2013 speelt New York Knicks weer in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Club en stad willen het weten ook: het Madison Square Garden, gevuld met 15.000 (veelal) gevaccineerde supporters, barstte zondag uit zijn voegen tijdens de openingswedstrijd tegen Atlanta Hawks, dat het feestje in de laatste seconde verpestte (105-107). Dinsdagnacht spelen de New Yorkers hun tweede wedstrijd in de best-of-seven-serie.

In een stad die langzaam opkrabbelt uit de coronacrisis, voelde de openingswedstrijd van de Knicks als een nieuw begin. The New York Times sprak van een ‘cultureel evenement’, waarvoor gouverneur Andrew Cuomo de coronaregels kort tevoren had versoepeld. Het gros van de 19.000 stoeltjes in Madison Square Garden was bezet, alleen in de vakken voor niet-gevaccineerde supporters waren lege plekken.

Dubbel was de ontlading in The Garden: behalve de coronacrisis schudden de 15.000 supporters jarenlange sportieve droogte van zich af. Spike Lee, filmmaker en superfan, stuiterde als vanouds langs de zijlijn, geflankeerd door komieken Jon Stewart en Tracy Morgan. Bij een dunk van tweedejaars RJ Barrett vielen de bekendheden op celebrity row elkaar in de armen.

Een kinderhand bleek dit jaar snel gevuld bij aanhangers van de Knicks, even fanatiek als getormenteerd. Van het huidige team werd weinig verwacht. Het zou een seizoen worden als de voorgaande. Troosteloos, een om snel te vergeten. De laatste jaren bungelde de club onderaan de ranglijst van de oostelijke divisie. Succes was voor veel supporters slechts een vage herinnering.

Michael Jordan

Tegen het plafond van Madison Square Garden hangen de banieren uit de enige twee kampioensjaren, 1970 en 1973. In de jaren negentig kende de club een opleving, maar gooiden Michael Jordan en zijn Chicago Bulls roet in het eten. Toen Jordan in 1998 met pensioen ging, haalden de Knicks nog eenmaal de finale. Daarna begon de ellende, niet geheel toevallig met het aantreden van clubeigenaar James Dolan.

Ook zondag zat de mediamagnaat op zijn vaste stekje bij de achterlijn. Volgens velen is het wanbeleid van Dolan schuld aan de sportieve malaise: in zijn 21 jaar aan het roer wisten de Knicks slechts een keer de tweede ronde van de play-offs te bereiken. Dolan zou zich zonder enige kennis bemoeien met het spelersbeleid, deelde miljoenen uit aan versleten sterren en kweekte een giftige sfeer in Madison Square Garden.

Enkele seizoenen geleden werd clublegende Charles Oakley op zijn aandringen tijdens een wedstrijd hardhandig verwijderd uit het stadion. Een kritische Lee werd geweigerd door een beveiliger, supporters kregen een stadionverbod omdat ze Dolan hadden toegeschreeuwd dat hij de club moest verkopen. ‘Sell the team’, was de afgelopen seizoenen een populair spreekkoor in Madison Square Garden.

De hoogtepunten uit de afgelopen twee decennia zijn op de vingers van één hand te tellen. De club had enkele aardige seizoenen met sterspeler Carmelo Anthony. Supporters bewaren warme herinneringen aan Jeremy Lin, een (toen) onbekende spelverdeler die in 2011-2012 enkele weken boven zichzelf uitsteeg. Linsanity, werd het kortstondige fenomeen genoemd.

Dit seizoen lijkt het tij gekeerd, tenminste voor even. Dolan gaf de touwtjes uit handen aan een nieuwe directie, die wel oog lijkt te hebben voor de lange termijn. Coach Tom Thibodeau laat zijn team het type werkbasketbal spelen waar New Yorkers van houden. Onder zijn leiding werd de club weer respectabel, tot verrassing van veel supporters. Toen de Knicks laat in het seizoen nog altijd meer wedstrijden hadden gewonnen dan verloren, braken spontane feesten uit bij de poorten van Madison Square Garden.

Linkshandige sterspeler

De Knicks doen het dit seizoen met een mix van jongelingen en underdogs, spelers die strijden voor hun tweede, soms derde kans. Spelverdeler Derrick Rose, in 2011 nog uitgeroepen tot beste speler van de NBA, is het beste voorbeeld. Na jaren blessureleed speelt de 32-jarige spelverdeler als zesde man een sleutelrol in het team van Thibodeau. Ook de linkshandige Julius Randle, de enige echte sterspeler in de selectie, werd door meerdere clubs afgedankt voor hij doorbrak bij de Knicks.

De grootste sterren trokken de afgelopen seizoenen naar Brooklyn aan de overkant van de rivier. Met het supertrio Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving zijn de Nets favoriet voor het kampioenschap. De Knicks waren niet ‘cool’, zei Durant toen hij in 2019 van Golden State Warriors naar New York kwam. In het hippe stadsdeel Brooklyn, daar was het volgens hem te doen.

De huidige play-offs, afgelopen weekend begonnen, bewijzen zijn ongelijk. Wanneer de Knicks relevant zijn, ademt New York oranje-blauw: de clubkleuren waren afgelopen weekend te zien aan de top van het Empire State Building. ‘Garden of Eden’, opende de tabloid New York Post zondag op de voorpagina van het sportkatern, verwijzend naar The Garden. Een klein reepje was gereserveerd voor de overwinning van de Nets tegen Boston Celtics van een avond eerder.

De 15.000 supporters van de Knicks werden zondag het zwijgen opgelegd door Trae Young, de kleine sterspeler van Atlanta Hawks. ‘Het is ineens fucking stil hier’, snauwde die naar het publiek, nadat hij in de laatste seconde een beslissende lay-up had gemaakt. Zelfs de pijnlijke nederlaag, voor het eerst sinds jaren in de play-offs, voelde voor de uitgehongerde trouwe fans als winst.