14 wielrenners verdeeld over 12 teams: van een Nederlands blok in de Tour is geen sprake

Mathieu van der Poel van de ploeg Alpecin-Deceuninck is zaterdag 1 juli een van de Nederlanders aan het vertrek van de Tour de France. Beeld BELGA

Het Nederlandse wielrennen wordt almaar internationaler. Vorig jaar stonden tien Nederlandse renners uitkomend voor negen ploegen aan de start van de Tour de France. Zaterdag 1 juli zijn dat er in Bilbao mogelijk 14 voor liefst 12 van de 22 deelnemende ploegen.

Lang niet alle Tourselecties zijn bekend, dus de aantallen kunnen nog veranderen, maar duidelijk is dat een Nederlandse profrenner kennelijk overal kan gedijen. De twaalf ploegen waar de mogelijke veertien voor gaan rijden, komen van Kazachstan en Bahrein tot Australië, Amerika en Europa (België, Duitsland, Frankrijk en Nederland).

De Nederlandse wielerwereld is blijkbaar net zo open als ’s lands economie met renners die internationaal vergelijkbaar bekend staan als Nederlandse ondernemers: ze weten wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze nog moeten leren.

'Knechten’

En ze kennen hun plek: de meerderheid van de Nederlandse equipe heeft een van de twee mogelijke dienende rollen. Of de Nederlander helpt de sprint aan te trekken voor de ploeggenoot die na een vlakke etappe de eventuele massasprint wil winnen. Of de rol is het bijstaan van de kopman in heuvelachtige ritten en bergetappes. Denk aan de ervaren klimmer Wout Poels van Bahrein.

Voor alle helpers bungelt dezelfde wortel: als het koersverloop ernaar is, mag je voor ritwinst gaan. Het herkennen van het juiste moment daarvoor heeft de gehaaide veteraan Bauke Mollema van Lidl-Trek al veel en twee Tourritten opgeleverd.

Voor eigen kansen gaan, daarvan is Mike Teunissen een extreem voorbeeld. De 30-jarige coureur van Intermarché-Circus-Wanty, die aan zijn vierde Tour begint, won per ongeluk de eerste Touretappe van 2019 en mocht dus de gele trui aantrekken, de eerste voor Nederland in dertig jaar.

Teunissen had de sprint moeten aantrekken voor Dylan Groenewegen, maar die was in extremis gevallen. Dit jaar moet hij zijn in de Tour debuterende kopman Biniam Girmay schadevrij door de hectiek loodsen.

Tourdebutant Elmar Reinders

Groenewegen is er ook weer bij. Vorig jaar won de pure sprinter van het Australische Jayco AlUla voor de vijfde keer een Tourrit. Hij krijgt een landgenoot mee die in Groenewegens sprinttrein gaat plaatsnemen, zoals Teunissen dat vier jaar geleden deed: Elmar Reinders.

Deze Drent is al 31, maar rijdt dit jaar voor het eerst op het hoogste WorldTour niveau. Hij maakt dus ook zijn Tourdebuut, net als Lars van den Berg (dan 25) voor het Franse Groupama-FDJ en regerend Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn (26) van het Belgische Lotto Dstny.

Onvermijdelijk gaat Groenewegen de sprintstrijd aan met landgenoot Cees Bol van Astana én Fabio Jakobsen, die na zijn door de Amsterdammer veroorzaakte, bijna dodelijke val, beter dan ooit terugkeerde – hij won vorig jaar nota bene de eerste Touretappe na de openingstijdrit. Jakobsen zal gebrand zijn op herhaling, want na dit seizoen is zijn rol bij QuickStep uitgespeeld. In de Tour van 2024 is ploegbaas Patrick Lefevere van plan zeven renners mee te nemen die allen in dienst gaan rijden voor één doel: Tourwinst voor Remco Evenepoel.

Jakobsen zal in de Tour herkenbaar zijn aan de witblauwe trui van de Europees kampioen. Die titel veroverde hij mede dankzij de Nederlander die kenners de ‘beste lead out van de wereld’ noemen: Danny van Poppel. Die zette zijn landgenoot in augustus in het EK van München perfect af. Juichend ging Jakobsen over de streep met achter zich Van Poppel, de armen eveneens geheven.

Jumbo-Visma

De ervaren sprintaantrekker van Bora-Hansgrohe gaat deze Tour, zijn vijfde, de jonge Belg Jordi Meeus helpen in de massasprints. Maar Van Poppel is zo goed in afzetten dat we niet vreemd moeten opkijken wanneer hijzelf de ritoverwinning pakt.

Net als Jayco heeft de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma meerdere Nederlanders in zijn Tourselectie: Parijs-Roubaix-winnaar Dylan van Baarle en ronderenner Wilco Kelderman. De andere ploeg die onder Nederlandse vlag rijdt, Team DSM-Firmenich, vaardigt één Nederlandse renner af: de 25-jarige Nils Eekhoff begint aan zijn derde Ronde van Frankrijk.

Net als vorige jaren is de blikvanger van de Nederlandse afvaardiging Mathieu van der Poel van Alpecin-Deceuninck. De alleskunner beleefde een mislukte Tour in 2022, maar verkeert nu in dezelfde grootse vorm als in 2021 toen hij zes dagen in het geel reed.

Voor Van der Poel liggen kansen in de eerste heuvelachtige Tourrit, Bilbao-Bilbao, voor een zevende gele leiderstrui. Mogelijk zorgt hij er zelf voor dat de televisiekijker hem op 1 juli makkelijk kan herkennen. Van der Poel wil komende zondag een gooi doen naar zijn derde nationale titel en aldus in het rood-wit-blauw de Tour rijden. Dat zou helpen, want het blauw van het tenue van zijn ploeg is nauwelijks te onderscheiden van dat van minstens drie andere ploegen.