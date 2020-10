13 keer Roland Garros, 20 grandslamzeges: Rafael Nadal op gelijke hoogte met Roger Federer

Rafael Nadal viert zijn 13de Roland Garros-zege. Beeld AFP

Het maakt niet uit of de baan droog of nat is. Snel of traag. Of de ballen zwaar of licht zijn. Of hij onder daglicht of lampen speelt. Of hij tegen een jong talent speelt, of de nummer één van de wereld Novak Djokovic. Als Rafael Nadal op Roland Garros speelt, is hij nagenoeg onverslaanbaar.

Zondag won Nadal zijn dertiende titel op het gravel in Parijs. Hij blies Djokovic omver met pijnlijke cijfers: 6-0, 6-2, 7-5. Het was Nadals honderdste zege op Roland Garros en zijn twintigste grandslamzege in totaal, waarmee hij op gelijke hoogte met Roger Federer komt. De twee tennislegendes voeren nu samen de ranglijst van meest gewonnen grandslamtoernooien aan.

‘Hier winnen betekent alles voor mij. Ik denk op dit moment niet aan die twintigste grandslamzege, voor mij draait het nu om de winst op Roland Garros. Ik heb hier de belangrijkste momenten beleefd van mijn tenniscarrière’, zei Nadal na de winst.

Haperend lichaam

Nadal verslaan op gravel in Parijs is een van de grootste uitdagingen in de sport. Het Court Philippe Chatrier is zijn tweede huis. Nadal leed in zijn carrière maar twee nederlagen op het tennispark bij het Bois de Boulogne. Hij won er als 19-jarige jongen die nog amper Engels sprak in 2005 zijn eerste grandslamtitel. Toen nog met lang haar, in een piratenoutfit met halflange broek en ontblote schouders.

Het jonge talent uit Manacor op Mallorca groeide uit tot een legende in zijn sport. Zijn loopbaan zou kort zijn, zeiden critici. Het powertennis van Nadal zou te belastend zijn voor een lange carrière. De 34-jarige Spanjaard bewees elk jaar het tegendeel, door met wisselende omstandigheden en een haperend lichaam te leren omgaan.

Ook op de unieke herfsteditie van Roland Garros, dat door het coronavirus werd verplaatst van mei naar oktober, was hij oppermachtig. Nadal had geklaagd over de kou en de trage baan. Ondanks het feit dat zijn topspin misschien niet zo hoog opstuitte als voorgaande jaren, ging de zware bal voor de Spanjaard richting de finale steeds beter voelen.

Lange rally’s

Nadal verloor geen enkele set op weg naar de winst. Ook Novak Djokovic, die dit jaar nog geen wedstrijd had verloren, was geen partij voor Nadal. De 33-jarige Serviër speelde niet al te best en wist zich geen raad met het hoge niveau van zijn tegenstander.

Djokovic won in de eerste set geen enkele game, al was er meer strijd dan de 0 op het scorebord deed vermoeden. Onder het gesloten dak van het centercourt waren de rally’s lang. Nadal haalde alle ballen terug, wat de vraag oproept of de trage baan van dit jaar niet juist in het voordeel van Nadal is geweest.

Met iets meer tijd om naar de bal toe te rennen haalden de dropshots waar Djokovic zoveel succes mee had gehad in zijn vorige partijen, tegen Nadal niet zoveel meer uit. Ook als dertiger haalt de atletische Spanjaard bijna alles in zijn sprint.

Het hielp niet mee dat Djokovic tactisch niet altijd de juiste keuzes maakte. Sommige dropshots sloeg hij op het verkeerde moment, waardoor Nadal tijd had om naar voren te komen zodat hij de bal in het hoekje kon wegleggen. Djokovic sloeg 33 dropshots, maar won slechts 15 van die punten.

Nadal had door de trage baan iets meer tijd om naar de bal toe te rennen. Beeld AFP

Gelaten

Opvallend was de houding van de nummer één van de wereld, die in de eerste twee sets een gelaten indruk maakte. Pas in de derde set kwam er weer een beetje geloof terug, toen Djokovic een break repareerde om terug te komen tot 3-3. Hij schreeuwde het uit en jutte het publiek op. Het ging even gelijk op, maar op 5-5 en breakpoint tegen sloeg hij een dubbele fout, waardoor Nadal voor de wedstrijd kon serveren. Hij maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af met een ace.

Met Nadal en Federer op gelijke hoogte met twintig grandslamtitels, en Djokovic in de achtervolging met zeventien stuks, kan de discussie over wie de beste tennisser aller tijden is opnieuw worden gevoerd. Federer, die thuis zit omdat hij herstelt van een knieblessure, plaatste na de finale meteen een ode op sociale media waarin hij zijn goede vriend feliciteert met de evenaring van zijn record.

Nadal probeert zich niet de hele tijd bezig te houden met die strijd. ‘Dit record delen met Federer, waar ik zo’n geweldige rivaliteit mee heb voor zo’n lange tijd, is iets prachtigs. Ik ga niet de hele tijd denken: ‘Novak heeft deze, Roger wint die.’ Je kunt niet ongelukkig zijn omdat je buurman een groter huis heeft, een grotere boot of een betere telefoon. Je moet je eigen weg gaan. Dat heb ik mijn hele loopbaan gedaan door elke dag mijn best te doen. Laten we zien wat er gebeurt als we onze carrières afsluiten.’