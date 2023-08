13 disciplines, 200 regenboogtruien: Glasgow is tien dagen het centrum van de wielersport

De Nederlander Mathieu van der Poel (op de foto in actie tijdens de beklimming van de Col de la Loze in de Tour) rijdt in Glasgow mogelijk drie disciplines: de wegkoers, de crosscountry op de mountainbike en op die fiets eventueel ook het niet-olympische onderdeel shorttrack. Beeld Klaas Jan van der Weij

Wat is de bedoeling van dit evenement?

Noem het het festival van de wielersport: de verzameling van dertien wielerkampioenschappen, de komende elf dagen in en rond het Schotse Glasgow.

Of noem het een ‘Super-WK’; van het traditionele fietsen op de baan en de weg, tot breakdancen op een fiets. Van fietscross tot voetballen vanaf een fiets. De ene discipline is excentrieker dan de andere en uiteindelijk worden er meer dan 200 regenboogtruien verdeeld. Nooit eerder organiseerde wielerbond UCI zo’n groot evenement.

Het is een experiment, maar de bedoeling is dat de gecombineerde WK’s vanaf nu elke vier jaar plaatsvinden, standaard het jaar voor de Olympische Spelen. Net als bij de Spelen, die volgend jaar in Parijs georganiseerd worden, zijn de wedstrijden midden in de zomer, na de Tour de France. Bij een aantal van deze WK’s zijn olympische startbewijzen te verdienen.

Over de auteur

Lisette van der Geest is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft al ruim tien jaar over olympische sporten als schaatsen, tennis, judo, handbal en zeilen.

In Schotland zijn er meer dan 8.000 deelnemers. Dit omdat ook amateurs de kans krijgen in een speciale discipline die draait om lange afstanden en geschikt is voor een massa: Gran Fondo, wat vrij vertaald langeafstandsrace in het Italiaans betekent. Het is ook voor het eerst dat het para-wielrennen volledig is geïntegreerd. Ook ’s werelds beste junioren komen in actie.

Waar is het?

Glasgow wordt het epicentrum van het wielerfestijn genoemd. Het is de standplaats voor de meeste onderdelen. In de Schotse stad finishen de wegwedstrijden en worden alle baanonderdelen gehouden in het Sir Chris Hoy Stadion – vernoemd naar de Britse wielergrootheid op de baan, die is geboren in Edinburgh. In Glasgow liggen meerdere BMX-banen en komen ook de extravagante disciplines aan bod, zoals cycle ball en freestyle flatland.

Maar het gastland wil meer van de omgeving laten zien dan alleen deze stad. Daarom starten de mannen hun wegwedstrijd in Edinburgh, terwijl de vrouwen Loch Lomond, het grootste meer van Groot-Brittannië als startplaats hebben en aan de andere kant van Schotland beginnen.

De tijdritten gaan deels over de kasseien rond de historische plaats Stirling. Voor het downhill mountainbiken wijkt de organisatie uit naar het natuurgebied rond Fort William in de Schotse Hooglanden. De andere mountainbike-onderdelen zijn in Glentress Forest in Tweed Valley.

Cycle ball, of fietsvoetbal, maakt onderdeel uit van het officiële programma van de WK wielrennen in Glasgow. Beeld Getty Images

Het parcours van de wegwedstrijd lijkt op dat van een stevige heuvelklassieker. Technisch en lastig, met een afsluitend circuit dat gaat om draaien, keren en korte klimmetjes. De mannen rijden tien rondes door het centrum van Glasgow over dit circuit met 42 bochten, de vrouwen sluiten hun WK af met zes van die rondes.

Zowel de mannen als de vrouwen rijden via Crow Road, de langste beklimming van de dag, met 5,8 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van vier. In totaal rijden de mannen 271,1 kilometer, met 3.570 hoogtemeters. De wegrace van de vrouwen is 154,1 kilometer lang met 2.229 hoogtemeters.

Waarom wordt dit op deze manier georganiseerd?

Bij zijn aanstelling als UCI-voorzitter in 2017 sprak de Fransman David Lappartient al over een evenement waarin hij de wielerfamilies wil laten samenkomen. Het mega-evenement moet fietsen in de breedste zin van het woord onder de aandacht brengen. En fans de gelegenheid bieden meerdere WK’s in een korte periode te bezoeken.

Een blik op de website van de organisatie biedt een puzzel aan informatie, met onbekende namen en disciplines. Daarom vertoont de UCI kennismakingsfilmpjes om onbekendere wielerdisciplines te introduceren. Welbeschouwd zijn alle wielerdisciplines vertegenwoordigd in Glasgow minus veldrijden en gravel. Eerstgenoemde discipline is een wintersport. Gravelen wint aan populariteit, maar bestond nog niet toen de organisatie van deze WK’s tot stand kwam.

Mountainbiken, baanwielrennen, wegwielrennen en BMX zijn de onderdelen die Nederland succes kunnen brengen. Daarnaast staan er minder bekende wielerdisciplines op het programma. Cycle ball is een combinatie van fietsen en voetballen, waarbij de bal wordt verplaatst met het voor- of achterwiel. Freestyle Flatland is een soort breakdancen, op een BMX-fiets. Er is downhill mountainbiken en zelfs een e-bike-onderdeel.

Wie zijn de Nederlandse kanshebbers?

Voor Mathieu van der Poel is dit mega-evenement zowel praktisch als pittig: hij is kopman van de Nederlandse ploeg op de weg, maar rijdt ook de WK op de mountainbike. Als zijn vorm goed is voor de weg, redeneerde hij, dan ook voor de mountainbike. De wegwedstrijd is komende zondag, de zaterdag daarna komt de olympische crosscountry aan bod. Of hij in de tussentijd ook deelneemt aan het niet-olympische shorttrack, ook op de mountainbike, is onzeker.

Naast Van der Poel is Dylan van Baarle kopman van de Nederlandse ploeg op de weg. Jos van Emden en Daan Hoole zijn aangewezen voor de tijdrit. De winnares van vorig jaar, Annemiek van Vleuten, doet ook mee, al is Demi Vollering dit jaar door bondscoach Loes Gunnewijk aangewezen als kopvrouw.

Gunnewijk wil een herhaling van de Spelen in Tokio in 2021 en van de WK in Leuven in datzelfde jaar voorkomen. Toen ontbrak het teamgevoel, werd het goud verspeeld, en was de rolverdeling volgens de Nederlandse vrouwen na afloop onduidelijk.

Op de baan is de grote vraag: weet het Nederlandse sprinttrio met Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg weer te domineren op de teamsprint? En hoe goed is Lavreysen, in Tokio goed voor tweemaal olympisch goud, een jaar voor de Spelen van Parijs? Lavreysen treft in Glasgow teamgenoten van vroeger, toen hij nog uitkwam in de BMX. Olympisch kampioen Niek Kimmann is daar het boegbeeld, vergezeld door de zussen Laura en Merel Smulders.

Nooit eerder had Nederland zo’n sterke lichting van vrouwen in het mountainbiken. Met Puck Pieterse als opvallendste deelnemer: de pas 21-jarige maakte dit jaar de overstap naar de elite, maar won al een EK-titel en meerdere wereldbekerwedstrijden.