12de zege op Roland Garros: Genie Rafael Nadal wervelt als in jonge dagen

Rafael Nadal poseert met zijn beker op Roland Garros. Beeld REUTERS

Dominic Thiem had zaterdag na zijn zege op Novak Djokovic in de halve finales op Roland Garros gevoelsmatig de Alpe d’Huez beklommen, toen hij een dag later met Rafael Nadal de Mont Ventoux op gravel trof. De 25-jarige Oostenrijker kon twee sets mee (6-3,

5-7) met de gravelkoning en kwam vervolgens zuurstof te kort: 6-1, 6-1.

Natuurlijk is de twaalfde grandslamtitel voor Nadal er een met eeuwigheidswaarde. Laat de duizelingwekkende getallen op je inwerken en je begrijpt de lofzang van coach Carlos Moya, die zijn vriend en pupil ‘een mentaal genie’ noemde. 12 keer Roland Garros winnen sinds 2005, niemand won een grandslamtoernooi zo vaak als Nadal. 93-2, ja echt, 93 partijen gewonnen en alleen verloren van Robin Söderling (2009) en Djokovic (2015). 24-0 in halve finales en finales, slechts 27 sets verloren in 15 deelnames. Het is ronduit krankzinnig.

Nadal vierde op Roland Garros zijn 33ste verjaardag, het hoofdhaar trekt langzaam naar achteren en de groeven in zijn gezicht nemen toe. Vergelijk de strijder van nu met de jonge debutant in 2005 en je ziet dat een tennisleven dubbel telt. In maart zag Nadal het in Indian Wells niet meer zitten. Weer geblesseerd, weer die knie. Hij had eind 2018 de zoveelste revalidatie voltooid na een knieblessure en een voetoperatie. Hield het dan nooit op?

Commentator Marcella Mesker zag Nadal in april trainen op zijn Rafael Nadal Tennisacademie op Mallorca. Het oogde plichtmatig, een sessie met een lage intensiteit die de toon zette voor een moeizaam gravelseizoen. Hij had geen plezier in tennis. ‘Ik moest weer leren genieten op de baan’, vertelde Nadal, zondag . Pas in de finale van de Masters in Rome hervond hij zich door Djokovic met 6-0 te vernederen.

Gebouwd voor Nadal

Court Philippe Chatrier lijkt speciaal gebouwd voor Nadal, hij heeft er zoveel ruimte dat zijn tegenstanders verdrinken in die tempel. Ze moesten er weer allemaal aan geloven, inclusief Roger Federer die op Roland Garros nooit heeft kunnen winnen van zijn aartsrivaal. Regen of zon, een briesje of een vliegende storm, een langzame of snellere baan; het had geen invloed op het bekende repertoire van Nadal.

En toch had Thiem een eerlijke kans verdiend tegen Nadal, die hem door de extreme weersomstandigheden werd ontnomen. Vrijdagmiddag had Nadal vlotjes Federer gesloopt, exact 24 uur later waren Thiem en Djokovic verwikkeld in een over twee dagen uitgesmeerd gevecht. De 32-jarige Serviër klaagde vrijdag al over de storm, waardoor hij ‘orkaantennis’ moest spelen.

Roland Garros was een onwaardig decor voor de halve finales met de topvier van de wereld. ‘Volgens de hoofdscheidsrechter konden we rustig doorspelen zolang er geen objecten over de baan vlogen’, aldus Djokovic. ‘Een paraplu op de baan was blijkbaar geen vliegend obstakel.’ En met bijtend sarcasme: ‘De directie op Roland Garros en de umpires hebben vast meer verstand van tennis.’

Djokovic liet zich weer eens van zijn slechtste kant zien en toch had hij een punt. De programmering in Parijs was een belediging voor de sport. Zaterdag voltooide Thiem een vijfsetter tegen Djokovic (6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5), die meerdere keren werd onderbroken. Nadal kende de volgende dag geen mededogen, nadat Thiem hem had uitgedaagd.

Schoonheid en intensiteit

De rally’s in de eerste set waren van grote schoonheid, de intensiteit werd benadrukt door het dierlijke gekreun van beide spelers die weigerden op de rem te trappen. De eerste zeven games duurden al drie kwartier en Thiem besefte dat hij nog een marathon onmogelijk zou kunnen volhouden. Hij speelde kortere punten in de tweede set, ging sneller voor de winner en pijnigde Nadal met zijn kiezelharde forehand en scherpe hoeken met de enkelhandige backhand.

Waarom mocht Nadal daarna zolang de baan af? Als herboren kwam hij terug en Thiem blokkeerde meteen. Het beest was boos, gooide het tempo omhoog en verslond zijn prooi, zoals alleen Nadal dat kan. Moeiteloos verandert de beste keeper op gravel in een gretige spits, die aan het net maar liefst 23 van de 27 punten won met een volley.

Je kon Thiem niets verwijten, hij vertolkte de frustraties bij zijn generatie en de verloren lichting voor hem. ‘Zaterdag moest ik een legende in onze sport verslaan om de finale te bereiken. En om Roland Garros te winnen diende ik de beste gravelspeler aller tijden van zijn titel te beroven. Dat maakt het voor de anderen zo moeilijk om een grandslamtitel te veroveren.’

Federer staat op 20 grandslamtitels, Nadal heeft er met 18 slechts twee minder en Djokovic volgt met 15 hoofdprijzen. ‘Jij verdient het om eens Roland Garros te winnen’, zei Nadal tijdens de huldiging tegen Thiem. Hij vertelde er alleen niet bij wanneer.