110.000 fans zien Max Verstappen opnieuw winnen in Zandvoort, in reprise van Abu Dhabi

De auto van racewinnaar Max Verstappen met op de achtergrond een uitzinnige menigte in het oranje. Beeld Peter Dejong / AP

Even leek het op de duinenbaan in Zandvoort weer net zo te gaan als een jaar geleden, toen het grootste spektakel direct na de start kwam. Toen sneed Verstappen titelrivaal Hamilton af bij het ingaan van de Tarzanbocht, om in de 72 ronden daarna niet meer serieus in de problemen te komen. Zondag was het Ferrari-coureur Charles Leclerc die Verstappen schuin voor zijn neus zag insturen.

Leclerc, die startte vanaf plek twee, begon iets beter aan de race dan Verstappen, maar door Verstappens felle verdedigen had hij daar alleen geen profijt van. In de ronden daarna kroop Verstappen weg van Leclerc, waarmee langzaam de spanning uit de race verdween.

Enkel een strategisch meesterplan van Ferrari leek Verstappen van de zege te kunnen houden, maar de Italianen blinken op tactisch gebied dit seizoen op z’n zachtst gezegd niet uit. Dat was in Zandvoort niet anders. Al bij de eerste pitstop verloor het team een belangrijke troef: het ging mis bij het wisselen van een band van Carlos Sainz. De stop van Sainz duurde daardoor liefst een halve minuut, waarmee de Spanjaard geen rol meer speelde in de strijd om de zege.

Mercedes verrast met strategie

Verstappen reed daarna onbedreigd aan de leiding, tot achter hem Mercedes wel met die verrassende strategie kwam. Het team haalde na zo’n dertig ronden beide auto’s naar binnen en zette die op de hardste banden, waarmee op papier de race uitgereden kon worden. Daar kwam bij dat de Mercedes-coureurs opmerkelijk hard reden op die banden.

Verstappen had het al snel in de smiezen, bleek uit zijn boodschap over de boordradio aan zijn team. ‘Let op die harde band, maar ik denk niet dat hij goed zal zijn’, zei hij. Toen de Mercedessen na een aantal ronden amper snelheid verloren, bleek die inschatting onjuist. Zo bouwde de race gestaag op naar het eerste duel tussen Lewis Hamilton en Verstappen sinds Abu Dhabi 2021, waarin Verstappen de Brit in de laatste ronde beroofde van zijn zeker lijkende achtste wereldtitel.

In die race kwam Verstappen in het slot van de wedstrijd op snellere banden achter Hamilton terecht. In Zandvoort gebeurde hetzelfde na een safetycarsituatie, met Verstappen op de zachtste, rode banden en Hamilton op de hardere gele banden.

Hamilton voelt zich ‘genaaid’

Nadat de safetycar het circuit had verlaten aarzelde Verstappen net als in Abu Dhabi geen moment. Op het lange rechte stuk zette hij zijn Red Bull meteen naast Hamiltons Mercedes en in de Tarzanbocht haalde hij de Brit buitenom in. Daarna reed hij ontketend naar de zege. Hamilton viel ondertussen nog terug naar de vierde plek en foeterde over de boordradio dat zijn team hem had ‘genaaid’ door hem niet op snellere banden te zetten.

Verstappen was op zijn beurt dolgelukkig met het winnen van zijn thuisrace. ‘Ik moest er alleen wel wat harder voor werken dan vorig jaar’, zei hij in het interview direct na de race. Door zijn zege liep Verstappen nog verder uit in de WK-stand. Hij heeft nu liefst 109 punten voorsprong op de twee nummers twee in de WK-stand, Sergio Pérez en Charles Leclerc. Daarmee is zijn tweede wereldtitel een kwestie van tijd.