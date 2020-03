10 pechvogels van Tokio: van Mathieu van der Poel tot Epke Zonderland

Nooit waren de olympische medaillekansen voor Nederland zo groot als voor de Spelen van Tokio. De favorieten kunnen deze zomer fluiten naar goud.

Mathieu van der Poel (25)

De voorjaarsklassiekers waarin hij had kunnen schitteren verdwenen al van de radar, nu is hem ook het zicht op een medaille in Tokio ontnomen. Het laatste doet waarschijnlijk het meest zeer. In een reactie spreekt hij van een ‘rotgevoel’. Dit seizoen was goud in het mountainbiken zijn belangrijkste doel. Hij vindt anderhalf uur rossen op de dikke banden leuker dan uren doelloos peddelen op de weg. Met winst in Japan had hij zijn status als het grootste multitalent in het fietsen kunnen bevestigen. Hij hoopt nog wel op de WK, eind juni in Albstadt.

Of hij op de verplaatste Spelen van de partij is, laat hij nog in het midden. Volgend jaar zou hij zijn eerste grote ronde gaan rijden, het liefst de Tour de France. De combinatie wordt lastig. ‘Voorlopig blijf ik mountainbiken. De rest zien we later wel.’ Anders kan het over vier jaar alsnog: dan is hij 29. Zijn grootste concurrent, de Zwitser Nino Schurter, is dan 37 en mogelijk gestopt.

Harrie Lavreysen (23)

Harrie Lavreysen (links) en Jeffrey Hoogland op de baan. Beeld Getty Images

Voor baanwielrenners, uitkomend in een naar verhouding kleine sport, telt er maar één podium: dat van de Spelen. Als je uitgerekend op dat moment, en ook nog eens als vaandeldrager van een ijzersterke Nederlandse selectie, had kunnen uitgroeien tot gouddelver, moet het schrappen ervan als een dreun aankomen.

Lavreysen had het allemaal onder handbereik. Op de WK in Berlijn, ruim drie weken geleden, was het publiek getuige van Harrie’s hattrick: goud op de teamsprint, op de individuele sprint en op de keirin. Dat hadden alleen de allergrootsten in de sport hem voorgedaan. Hij verklaarde na afloop dat er nog wat ruimte was voor verbetering.

Na het sluiten van de sportfaciliteiten trainde hij thuis in Apeldoorn op toestellen uit het krachthonk. De conditie bleef op peil op de racefiets. Maar hij heeft vrede met het afstel en liet weten dat hij en de rest van de selectie er volgend jaar klaar voor zullen zijn. Hij weet ook: mijn beurt komt nog wel. Hij is net 23 geworden.

Annemiek van Vleuten (37)

Annemiek van Vleuten. Beeld ANP

Door de lange reeks van overwinningen en titels van de afgelopen jaren raakte de herinnering aan die val in augustus 2016 in Rio de Janeiro, waar ze voor dood bleef liggen op de stoeprand, vrijwel geheel ondergesneeuwd. Ze lag er op koers voor goud. Maar bij het naderen van Tokio 2020, kreeg ze geregeld de vraag: nu ga je er toch weer voor? Dit is je kans.

Andermaal is er pech. Diep terneergeslagen is ze niet. Ze beseft de statuur van de Spelen, maar sportief vindt ze het evenement van beperkte waarde. Het niveau van het deelnemersveld ligt laag, met 68 renners, van wie ze de helft niet eens kent. Liever toont ze haar regenboogtrui in de klassiekers die misschien alsnog worden verreden. En reken maar dat de knop snel omgaat naar de WK in Zwitserland, eind september in Martigny. Daar aast de 37-jarige Wageningse op titelprolongatie.

Sifan Hassan (27)

Sifan Hassan. Beeld Getty Images

Als koningin van Doha, met goud op de 1.500 en 10.000 meter op de WK atletiek in oktober, had 2020 het jaar van Sifan Hassan moeten worden. Twee medailles lagen er voor haar klaar in Tokio. Hassan zou op de Spelen waarschijnlijk de 5.000 met de 10.000 meter combineren. Geen atleet komt op dit moment bij de geboren Ethiopische, die sinds 2013 een Nederlands paspoort heeft, in de buurt. Hassan traint stug door in Ethiopië waar ze bij haar familie verblijft en nog weinig coronabesmettingen bekend zijn. Het is nog niet duidelijk of er nog een jaar langer plek voor haar is bij haar thuisbasis in het Amerikaanse Oregon. Het project waar Hassan trainde werd opgeheven omdat de hoofdcoach, Alberto Salazar, geschorst werd voor het overtreden van dopingreglementen. De atleten mochten er tot Tokio blijven en moeten nu hopen dat dit een jaar verlengd kan worden.

Arno Kamminga (24)

Arno Kammi Beeld Getty Images

Arno Kamminga kon amper zelf geloven hoe snel hij het afgelopen jaar progressie maakte op de schoolslag. In 2016 was hij niet eens een fulltime zwemmer, maar dit jaar is de 24-jarige schoolslagspecialist plotseling de snelste man van het seizoen op de 100 en 200 meter schoolslag. Zijn tijd op de 200 meter schoolslag, 2.07,18, is zelfs de tweede tijd ooit op dat nummer. Hij had komende zomer op het olympisch erepodium kunnen staan, maar misschien is het juist goed dat Kamminga nog een jaar de tijd krijgt. Want leren omgaan met de druk als een van de favorieten voor olympisch goud, dat kent hij nog niet. Kamminga werd in december in Glasgow tweemaal Europees kampioen op de kortebaan. In het olympische 50-meterbad heeft hij nog geen titels gehaald op het internationale podium.

Churandy Martina (35)

Churandy Martina en Hensley Paulina. Beeld ANP

Churandy Martina had in zijn hoofd al een afspraak staan bij de tattooshop om een nieuwe tatoeage te laten zetten. Op zijn linker onderarm heeft de sprinter van Curaçao de olympische ringen vereeuwigd in inkt. Onder de ringen staan de jaartallen waarop Martina op de Spelen in actie kwam: 2004, 2008, 2012, 2016. Er ontbreekt nog één jaartal. Tokio hadden de vijfde en laatste Spelen moeten worden van de 35-jarige atleet. De routinier werd in Rio in 2016 nog vijfde op de 200 meter, maar sloeg de WK van Londen in 2017 over vanwege hamstringklachten en slaagde er niet in een individueel startbewijs te bemachtigen voor de WK van 2019. Met de Nederlandse estafettemannen had hij zich al geplaatst voor Tokio, een individueel ticket ontbrak nog. Martina wil naar zijn vijfde Spelen.

Epke Zonderland (33)

Epke Zonderland. Beeld Klaas Jan van der Weij

Tokio had een kroon moeten worden op een grandioze carrière. Nog eenmaal had hij zijn bijnaam Mister High Bar willen waarmaken. Het lichaam wilde de voorbije jaren niet altijd meer meewerken. Dat is nu eenmaal de hindernis die wordt opgeworpen door vorderende leeftijd. Op zijn 34ste kan Epke Zonderland meer dan welke rekstokturner ook. Hij werd in 2018 nog eens wereldkampioen, in 2019 Europees kampioen en na een mislukt WK in Stuttgart wist hij toch weer in vorm te komen om zich voor de Spelen van Tokio te plaatsen. Daar wilde hij op jacht naar de medaille die hij al eens kreeg omgehangen: de olympische gouden plak. In Londen 2012 verkreeg hij wereldroem door met drie vluchtelementen op rij, de befaamde triple, de concurrentie tot een spontaan applaus te dwingen. In 2008 en 2016 viel hij bij de olympische finales van de stok. Tokio 2021 zal hij met gevorderde leeftijd wijselijk aan zich voorbij laten gaan, al gaat hij over dat besluit ‘nog een nachtje slapen’, aldus zijn manager Johan Boesjes.

Kiran Badloe (25)

Kiran Badloe. Beeld Klaas Jan van der Weij

De boy van Bonaire heerste het voorbije jaar op de olympische surfplank RS:X. Kiran Badloe versloeg bij de wereldtitelstrijd van 2019 op het Gardameer en die van 2020, in Australië, zijn vriend en tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. Het enige olympische ticket voor Nederland was voor hem. Niemand twijfelde aan de verlenging van de hegemonie op het olympische zeilwater van Enoshima, een badplaats op drie kwartier treinen van Tokio. In 2018 won Badloe daar de World Cup, om te bewijzen dat hij op de Japanse Zee het juiste gevoel voor windvlagen en stroming bezit. Badloe was juist aan het uitrusten van zijn inspanningen in de eerste maanden van het jaar en was voorbereid op de beslissing de Spelen uit te stellen. ‘Het is jammer, maar het is niet anders. De planning moet even omgegooid worden en nieuw ingedeeld. Dat is niet supermoeilijk’, aldus de windsurfer.

Danick Snelder (29)

Danick Snelder (rechts). Beeld BSR Agency

Aanvoerder zijn van het sterkste handbalteam van de wereld, klaar zijn voor een greep naar het olympisch goud, maar die ambitie voor iets van negen tot vijftien maanden op sterk water moeten plaatsen. Het zal Danick Snelder uit Pijnacker niet licht vallen. De cirkelloper van FTC Rail Cargo Hungaria, een Hongaarse topclub bekend als Ferencvaros, speelde in december een sterk WK in Japan. Ze was hersteld van een herniaoperatie en kreeg bij het veroveren van de wereldtitel veel speeltijd. Verdedigend was zij de grote leider van de ploeg. Ze zag de Spelen als ‘het moment om toe te slaan’, maar ‘had er ook er een hard hoofd in of het wel zou doorgaan. Het is echt superzuur dat het niet doorgaat. Maar uiteraard is sport van secundair belang in deze tijden.’

Maurits Hendriks (59)

Maurtis Hendriks. Beeld ANP

Het grote doel, een plaats in de mondiale toptien van de Spelen, lag in Tokio 2020 voor het opscheppen voor de Nederlandse ploeg, door de jaren heen vormgegeven door Maurits Hendriks. De technisch directeur van sportkoepel NOCNSF trad in 2008 acht aan als architect van de Nederlandse topsport. Hij schetste het plan om de topsportsubsidies scherper te verdelen, met als doel medailles veroveren. Focus heette het toverwoord. In 2012 en 2016 miste Nederland bij de Zomerspelen nog de beoogde toptienpositie. In Londen werd Nederland dertiende (20 medailles), vier jaar later in Rio elfde (19 medailles). In Tokio zou het heilige prestatiedoel met gemak zijn gehaald. Op basis van recente resultaten werd Nederland door de cijferaars van Gracenote de zesde plaats in het medailleklassement toegedacht: 44 plakken, 16 goud, 6 zilver en 19 brons.