1.500 meterloper Niels Laros wil op WK atletiek ‘genieten en leren’, maar zijn prestaties vertellen een compleet ander verhaal

Niels Laros laat zich zien in het veld van de 1.500 meter. Morgen staat de 18-jarige atleet in de finale op die afstand, als eerste Nederlander in twintig jaar. Beeld AP

18 jaar is Niels Laros pas, maar hij is nu al de snelste 1.500 meterloper die Nederland heeft gekend. Afgelopen zondag scherpte hij in de halve finale op de WK het nationaal record aan tot 3.32,74. Woensdag staat hij als eerste Nederlander sinds 2003 in de WK-finale van de 1.500 meter.

Bijna onderkoeld deed Laros zondagavond zijn verhaal over hoe hij zich met een puike race voor de finale van de 1.500 meter had geplaatst. Wie niet beter wist, zou kunnen denken dat hij zoiets al veel vaker had gedaan. ‘Het is een mooi resultaat’, stelde hij op een toon alsof hij net de positieve jaarcijfers van een middelgroot bedrijf had bekeken.

In woord belijdt Laros alle adviezen die hij als jong talent van de mensen om hem heen krijgt. Dat het allemaal niet te snel moet gaan met hem. Rustig aan, hij is nog jong. Dat hij zijn WK-debuut moet benutten om ervaring op te doen, dat hij er is om ‘te genieten en te leren’. Zijn prestaties vertellen een heel ander verhaal.

Wat hij de afgelopen jaren op de atletiekbanen laat zien, maakt korte metten met rustige groei, met wennen in de luwte of een geleidelijke entree in de mondiale top. Er zullen straks genoeg concurrenten in de finale zijn die met een mengeling van bewondering en ook wat vrees naar de piepjonge Laros kijken.

Hardloper van huis uit

Laros heeft in het Brabantse Oosterhout het hardlopen van huis uit meegekregen. Zijn moeder, Sandra Hofmans, werd in 1998 nationaal kampioen op de 3.000 meter indoor. Vader Marcel Laros was nog succesvoller met twee nationale titels op steeplechase (1993 en 1996) en één gewonnen NK op de 1.500 meter, in 1995. Niels’ oudere broer Lars (20) is een 5.000 meterloper en studeert met een hardloopbeurs aan een Amerikaanse universiteit.

Internationale gespecialiseerde atletiekmedia hebben de jonge Nederlander al een tijdje in het vizier. Dat begon in 2022 toen hij als 17-jarige Europees jeugdkampioen werd op de 1.500 en 3.000 meter. Hij liep vorig seizoen bovendien tijden waar Jakob Ingebrigtsen op die leeftijd niet aan kon tippen. En dat terwijl de Noor, die regerend olympisch en wereldkampioen is, bekendstaat om zijn jeugdige doorbraak. Ingebrigtsen pakte in 2018 als 18-jarige de Europese 1.500 metertitel.

Ook op het hoofdkwartier van Nike onderkennen ze Laros’ talent. Geholpen door atletenmanager en oud-loper Jos Hermens ondertekende hij afgelopen voorjaar niet lang na zijn achttiende verjaardag een sponsorcontract. Er zijn weinigen die hem dat op zijn leeftijd na kunnen zeggen.

Nieuwe Ingebrigtsen?

Zou Laros de ‘nieuwe Ingebrigtsen’ zijn? Zo’n vraag is riskant en niet alleen omdat de ‘oude Ingebrigtsen’ nog maar 23 is en een maand geleden met 3.27,14 de vierde tijd ooit liep. Nee, ook omdat de ontwikkeling van jonge sporters zich nu eenmaal moeilijk laat voorspellen. Want waar de bovengrens ligt blijkt pas als die bereikt is.

Vooralsnog trekt Laros de lijn richting de wereldtop gestaag door. Dat hij in juni het 22 jaar oude nationaal record van Gert-Jan Liefers van 3.32,89 evenaarde tijdens een wedstrijd in Nice was het eerste overduidelijke signaal van Laros’ niet aflatende progressie.

Zijn hoofddoel voor dit atletiekseizoen was het EK voor atleten jonger dan 20 jaar in Jeruzalem. Daar liet hij zien dat hij weet wat pieken is. Als eerste ooit greep hij de titel zowel op de 1.500 als op de 5.000 meter. ‘Mijn seizoen is daarom al geslaagd.’

De WK in Boedapest zijn wat hem betreft een bonus. Datzelfde geldt voor het nationale record dat hij sinds zondag helemaal voor zichzelf heeft. Mooi meegenomen, oordeelde hij. ‘Een extraatje.’

Flakkerend vuur

Pas na doorvragen waarom hij zo uitbundig juichte direct na zijn race flakkerde er toch wat vuur op. ‘De WK finale, kom op hee! Ik haal op mijn achttiende de WK-finale, daar kan ik wel even blij mee zijn.’

Hij is iemand die kan genieten van het racen, van het duwen en trekken dat bij de 1.500 meter hoort. Ook al ben je beter af zonder dat gedoe, het maakt de wedstrijd wel interessanter. ‘Het is wel lastig natuurlijk, maar ik geniet wel van zo’n soort race.’ En sinds de series van zaterdag, waar hij nog wat moeite had om zijn plekje in het pelotonnetje te vinden, weet hij wat erbij komt kijken. ‘Ik weet dat ik me niet zomaar weg moet laten zetten.’

Bang is hij sowieso niet. Niet voor wat zijn tegenstanders voor hem in petto hebben, maar ook niet voor de pijn die hij zal voelen. Want dat een 1.500 meter zeer zal doen is een gegeven. Bij de FBK Games in juni zat hij minutenlang op de grond bij te komen met een felle hoofdpijn. Dat gebeurt hem vaker, een probleem is het niet. Sterker nog, het is een kracht dat hij zichzelf tot het uiterste kan dwingen. Na de serie van zaterdag moest hij overgeven, maar na de halve finale een dag later had hij nergens last van.

Twintig jaar geleden in Parijs was Liefers de laatste Nederlander die op de 1.500 meter de WK-finale haalde. Hij eindigde als zevende. Wat Laros kan? Dat is niet te voorspellen, maar één ding is zeker: een verrassing is bij hem nooit ver weg.