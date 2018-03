'Ze moeten ook beseffen hoe mooi het is om hier te zijn'

Rolstoeltennislegende Esther Vergeer (36) weet nog goed hoe het voelde, toen ze voor haar eerste wedstrijd op de Paralympische Spelen, in 2000 in Sydney, het stadion binnenreed. Ze was 'totaal overdonderd'. 'Gelukkig had ik een gunstige loting, anders had ik misschien wel nooit die eerste gouden medaille gewonnen.'



Dit soort ervaringen wil Vergeer delen met de Nederlandse atleten, nu ze chef de mission is tijdens de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.