‘Wij Marokkaanse Nederlanders zijn slachtoffer van ons eigen voetbalsucces’

Op het WK Nederland, een populair voetbaltoernooi in Amsterdam, doken in 2016 opeens Marokkaans-Nederlandse voetballers op in het Irakees en Somalisch elftal. Maar het Marokkaanse team mocht niet een autochtone Nederlandse keeper opstellen, vertelt Fouad Afallah. Daarom organiseert hij ‘Het Multiculturele Voetbaltoernooi’, deze zondag in Sportpark Ookmeer in Amsterdam-West.

Faoud Afallah organiseert in Osdorp, Amsterdam een eigen WK voetbal. Foto Simon Lenskens

‘Dit is geen Irakese voetballer, en dit is geen Irakese voetballer’, zegt Fouad Afallah (56) terwijl hij met zijn vinger over een portrettenlijst van voetballers gaat. ‘Dit zijn allemaal Marokkaanse jongens. Waarom mogen zij wel jongens uit een ander land opstellen, maar wij niet?’

De Marokkaanse-Amsterdammer Afallah, werkzaam als laborant en een leven lang actief in het Nederlandse amateurvoetbal, heeft nog altijd geen goed woord over voor de gang van zaken bij het WK Nederland 2016, een populair voetbaltoernooi dat sinds 2001 in Amsterdam wordt gehouden en waarbij verschillende Nederlandse bevolkingsgroepen het tegen elkaar opnemen.

Op dat WK Nederland in 2016 zou een voetbalprobleem hebben plaatsgevonden dat in toenemende ook op grotere voetbalpodia voorkomt: voetballers opstellen die op zijn zachtst gezegd nogal een dunne band hebben met het land waar ze voor uitkomen.

Tijdens het WK Nederland in 2016 ging het voornamelijk om Marokkaans-Nederlandse voetballers die – tegen de regels in – opeens opdoken in het Irakees en Somalisch elftal. Ook op het WK 2018 dat vanavond van start gaat in Rusland komen meerdere landenteams met spelers voor de dag die net zo goed voor andere landen hadden kunnen uitkomen. Voetbalpuristen die het spel graag als een zuivere aangelegenheid zien, morren over het gemak waarmee zulke teams spelers buiten de eigen etnische of voetbalculturele kring oproepen.

‘Het maakt mij niks uit als Irak of Somalië op het WK Nederland met Marokkaanse jongens in het team willen spelen’, zegt Afallah, die op het WK Nederland altijd het Marokkaanse team coachte. ‘Maar waarom mocht het Marokkaanse team toen niet een autochtone Nederlandse keeper opstellen? Wij hebben altijd geweldige voetballers, maar we kunnen nooit goede keepers met een Marokkaanse achtergrond vinden.’

Op het WK Nederland golden altijd strikte regels: elk team mag alleen spelers opstellen die een bewezen etnische band hebben met het land dat ze vertegenwoordigen. Voor Afallah is de gebrekkige handhaving van die regel – en het feit dat hij geen autochtone Nederlandse keeper mocht opstellen – reden geweest om een eigen voetbaltoernooi op te stellen. Dat toernooi, simpelweg het ‘Het Multiculturele Voetbaltoernooi’ geheten, wordt komende zondag gespeeld op het Sportpark Ookmeer in Amsterdam Nieuw-West. Op dezelfde dag wordt op het Bijlmer Sportpark het concurrerende WK Nederland gehouden.

‘Wij zijn als Marokkaanse Nederlanders een beetje het slachtoffer van ons eigen voetbalsucces’, zegt Afallah. ‘Wij hebben zoveel getalenteerde spelers, die kunnen niet allemaal geselecteerd worden voor het WK Nederland. Wat gebeurt er dan? Die niet-geselecteerde jongens gaan dan voor Irak of Somalië op het WK Nederland spelen – dat zijn landen die een gebrek hebben aan goede voetballers. Nogmaals, ik heb daar geen principiële bezwaren tegen. Maar waarom mogen wij dan geen autochtone Nederlandse keeper opstellen in het Marokkaans elftal?’

Vadym Zellner, directeur van het WK Nederland, bevestigt dat in het verleden weleens voetballers met een Marokkaanse achtergrond zijn uitgekomen voor een ander land. Zellner had dit liever ook niet gezien, maar zegt voor een onmogelijke taak gesteld te zijn. ‘Wij proberen al heel lang samen met de bondscoaches een oplossing te vinden voor de controle van nationaliteiten, maar tot op heden is daar geen waterdichte methode voor gevonden. Er doen twaalfhonderd spelers aan ons toernooi mee, die vaak allemaal een Nederlandse paspoort hebben. Wij moeten bij zulke aantallen ook handelen op vertrouwen en hopen dat de bondscoaches geen spelers met een andere etnische achtergrond opstellen.’

Faoud Afallah. Foto Simon Lenskens

Tijdens dit toernooi past de organisatie van WK Nederland in elk geval één regel aan: alle landen mogen een keeper met een andere nationaliteit opstellen.

Voor Afallah komt die versoepeling van de regels te laat. Hij heeft de afgelopen weken al zijn vrije tijd gestoken in de organisatie van zijn parallel WK in Amsterdam Nieuw-West. Daar zullen acht landenteams aan meedoen, waaronder een Palestijns elftal dat volledig uit Marokkaans-Nederlandse voetballers bestaat.

‘Het maakt mij echt niet uit als een Marokkaan voor het Palestijnse team of voor het Irakese team speelt’, zegt Afallah. ‘Zolang mensen daar maar eerlijk over zijn en zich niet gaan voordoen als iets wat ze niet zijn.’