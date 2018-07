‘Voor dit resultaat had ik getekend’

Tom Dumoulin zit zaterdagavond in een sporthal in Espelette, Frans Baskenland, met voor zich een legpuzzeltje aan opnameapparatuur, mobieltjes en voicerecorders. Een van de telefoons gaat af. Grijnzend houdt hij het toestel met knipperend scherm even in de hoogte. Van wie is deze?

Hij straalt, want hij is hier omwille van twee redenen. Zojuist heeft hij in de voorlaatste etappe van de Tour de France de tijdrit gewonnen tussen Saint-Pée-sur-Nivelle en Espelette. Hij raffelde de 31 kilometer 1 seconde sneller af dan viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Maar hij heeft hier ook plaatsgenomen als de definitieve nummer 2 van de wedstrijd met het hoogste aanzien in de wielrennerij, tussen winnaar Geraint Thomas en Chris Froome, beiden van Sky. Het is traditie dat de top-3 in het algemeen klassement voor de volgers van de karavaan terugblikt op afgelopen drie weken; de rondjes op de Champs-Élysées in Parijs op zondag gelden als een formaliteit.

Slotetappe Geraint Thomas heeft zijn Tourzege definitief op zak. De 32-jarige Welshman van Team Sky moest feitelijk in de slotetappe alleen nog de finish halen in Parijs. Dat was zoals verwacht geen probleem. De slotetappe is gewonnen door de Noor Alexander Kristoff van UAE Team Emirates. In het eindklassement hield Thomas Tom Dumoulin achter zich. De derde plaats was voor viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Steven Kruijswijk sloot de Tour af als vijfde.

Aan het begin van de tijdrit brak er kort paniek uit in het team van Dumoulin. Hij was zijn tijdritpak met de regenboogkleuren kwijt. Dat was spoorloos geraakt nadat hij het aan het begin van de Tour had afgegeven aan de bus. Geluk bij een ongeluk: de fabrikant, Etxeondo, is niet ver van de vertrekplaats gevestigd, in San Sebastian, vlak over de grens met Spanje. Coupeuse Flory Hernandez, officieel al met pensioen, naaide in allerijl een nieuw tenue aan elkaar. Dumoulin sprong van vreugde de zoon van de eigenaar, die het pak kwam afleveren, in de armen. ‘Het was nogal een stressvol dagje, ja.’

Je was twee keer dicht bij een etappezege. Hoe belangrijk was deze winst voor je?

‘De Tour de France was voor vandaag al een succes voor mij en voor het team. Het resultaat is meer dan waar we op hadden gehoopt. Maar om het af te maken op een gekke dag zoals nu was heel speciaal. Ik ben superblij.’

Was het frustrerend om voor het klassement Chris Froome te verslaan en nu een andere renner van Sky voor je te zien?

‘Helemaal niet frustrerend. Ik ben meer dan tevreden met mijn tweede plaats. Als iemand me had verteld dat ik na zo’n zware wedstrijd als de Giro d’Italia hier een etappe zou winnen en weer op het podium zou staan, dan had ik er onmiddellijk voor getekend. Ik ben blij voor Thomas, hij was ongelooflijk sterk deze drie weken. Hij is in de vorm van zijn leven. Hij heeft geen enkele fout gemaakt. Niemand heeft het hem moeilijk kunnen maken, mijzelf incluis. Niet in de bergen, in welke etappe dan ook. Ik heb alleen maar enorm respect voor hem.’

Je team heeft voortdurend laten weten dat dit een tussenfase was, op weg naar uiteindelijk de winst in de Tour de France. Hoe kunnen jullie jezelf nog verbeteren om dat te bereiken?

‘Tweede worden is in mijn ogen al een heel behoorlijke prestatie. Niemand had voorzien dat we het zo goed zouden doen, we hadden niet echt het podium in gedachten. De volgende keer wil ik zeker voor de winst gaan. Ik weet nog niet of het beter kan worden. We moeten nog naar de mogelijkheden kijken.’

Sky heeft een veel hoger budget dan jouw team. Maakt dat het verschil?

‘Ze hebben meer geld te besteden, dat maakt het leven er soms wat gemakkelijker op. De vraag is: zijn ze ook gelukkiger? (gelach in de zaal). Maar zo heel veel verschil maakt het niet. Het lukte ons niet de race te controleren zoals Sky deed in de laatste Giro en deze Tour, maar uiteindelijk draait het om de benen van de kopman. Zij hadden dit jaar in beide ronden de sterkste man in het peloton. Je kunt niet zomaar beweren dat Geraint Thomas een groot voordeel had met zijn team. Je kunt nog zo’n sterke ploeg hebben, je moet ook zelf in staat zijn de aanvallen te volgen in de laatste kilometers. Thomas kon dat.’

Je verloor 1.13 minuut op de Mûr de Bretagne. Zonder pech met het voorwiel had je veel dichter bij Thomas kunnen staan. Had de wedstrijd dan heel anders verlopen?

‘Anders voor Thomas, ja. Dan zou hij me hebben aangevallen. Nu kon hij zich inhouden. Hij voelde zich veilig. Als ik dichterbij had gestaan, had hij meer tijd op me gepakt in de bergen. Hij was beslist sterker. Hij bewees het elke dag. Het tijdverlies in Bretagne heeft het resultaat niet veranderd. Ik zou ook tweede zijn geworden.’

Ga je je volgend jaar nu volledig op de Tour richten?

‘Ik ben nog maar 27, te jong om elk jaar twee ronden te rijden. Ik zal er volgend jaar waarschijnlijk één rijden. De laatste twee jaar lag mijn grootste focus op de Giro d’Italia. Het zou een logisch besluit zijn om me volgend jaar op de Tour te richten. Maar het hangt ook van het parcours af. Als het me helemaal niet past, dan keer ik net zo makkelijk terug naar de Giro. Het staat niet 100 procent vast dat ik de Tour ga rijden, zeker is dat het geen twee grote ronden zullen zijn.’

Sta je erbij stil dat de kans op winst zich misschien niet meer voor zal doen, als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe rivalen die zich aandienen?

‘Het is niet vanzelfsprekend dat je alsmaar progressie boekt en dan volgend jaar of anders het jaar erop wel de Tour de France gaat winnen. Ik ben me ervan bewust dat het mogelijk niet gaat gebeuren en dat dit mijn hoogtepunt is geweest. Op dit moment ben ik er heel blij mee.’