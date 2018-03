'Unieke kans' op WK wielrennen in Groningen en Drenthe steeds groter

Het parcours moet nog worden getekend. Het zal vooral vlak zijn, met hier en daar kasseienstroken en één heuvel, de zogeheten VAM-berg: de voormalige vuilstort van afvalverwerker Attero. Vanwege het vlakke karakter speelt het parcours vooral de sprinters in de kaart. Groenewold, lachend: 'Nee, ik heb nog geen bedankje van Dylan Groenewegen gekregen, maar hij zal hier blij mee zijn. Net als de vrouwen trouwens.' Het TT-circuit in Assen moet de vaste finishlocatie worden.



Het zou niet de eerste keer zijn dat een groot wielerevenement in het noorden van Nederland wordt gehouden. In 2002 startte de Giro d'Italia in Groningen en in 2009 was Assen het vertrekpunt van de Ronde van Spanje. De WK wielrennen zijn sinds 1927 zeven keer in Nederland gehouden: vijf keer in Valkenburg, eenmaal in Heerlen en eenmaal in Zandvoort. Slechts eenmaal won een Nederlander voor eigen publiek: in 1979 was Jan Raas de sterkste in Valkenburg. In die plaats waren ook de laatste WK, zes jaar geleden.



Eerder deze week adviseerde de Nederlandse Sportraad minister Bruno Bruins van sport een 'megasportevenement' naar Nederland te halen. Volgens Groenewold zou de WK een extra aanjager moeten zijn om fietstoeristen naar Noord-Nederland te halen. Ze verwacht dat er nog voor de zomer duidelijkheid komt over de haalbaarheid van het plan.