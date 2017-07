Klaas Jan! Ook gisteren was je de hele dag in de weer om een foto van de eindsprint te maken. Wat maakt het fotograferen van wielrennen toch zo leuk?

'Het sfeertje, de prachtige verhalen van collega's en de sport an sich. Soms rijd ik over een col en denk ik: wow, hoe komen ze hier toch over? Ik kom de brug niet eens op bij wijze van spreken. Ik vind het echt geweldig hoe ze dat doen. Het spel van wel of niet demarreren uit het peloton of uit een groepje boeit me.'



'Ik lach me soms de hele dag slap. Zie je weer van die figuren in een apenpak ofzo. Niet dat ik daar nu zo gek op ben, maar het is gewoon het geheel. Wielrennen is een geweldig mooie sport om te zien.'