‘Penaltykiller’ Maddie Hinch wil de Nederlandse hockeysters voor de derde keer laten struikelen

In twee finales hield de keeper van de Britse hockeysters Nederland van de eindoverwinning. Maddie Hinch denkt dat het haar een psychologisch voordeel geeft, donderdagavond in de kwartfinales van het WK. De Nederlandse vrouwen kunnen niet wachten om haar ongelijk te bewijzen.

Maddie Hinch. Foto Getty Images

In de EK-finale van 2015 en de olympische eindstrijd in 2016 tegen Nederland demonstreerde de Britse hockeykeeper Maddie Hinch haar specialiteit. Ze betoverde haar tegenstanders in de shoot-outs, het ragfijne pokerspel waarbij de aanvaller vanaf de 23-meterlijn binnen acht seconden de keeper moet passeren. Twee keer schitterde Hinch als ‘penaltykiller’ en het leverde ‘Team GB’ twee gouden medailles op. Donderdagavond hoopt ze haar magische kunstje te herhalen, in de kwartfinales van het WK in Londen.

Vorig jaar rekenden de Nederlandse hockeysters al gedeeltelijk met een trauma af door Engeland in de halve finales van het EK te verslaan. Maar in het Lee Valley Hockey Centre roept Hinch graag herinneringen op aan de bizarre ontsnapping van het Engelse team in 2015, toen Nederland in de slotfase een 2-0-voorsprong verspeelde en na shoot-outs verloor. Bij de Spelen van Rio volgden de Britten hetzelfde scenario, Nederland scoorde niet één keer in het naspel.

Ruim tien miljoen Britten zagen op televisie hoe de hockeysters een kleine sport tot leven wekten. ‘Mijn leven is na de Spelen van Rio dramatisch veranderd’, vertelt Hinch, die de afgelopen twee seizoenen bij SCHC in de Nederlandse hoofdklasse speelde. Ze werd een rolmodel en het uithangbord voor talloze sponsors. ‘We lieten zien dat er in Engeland meer is dan voetbal. Plotseling werd ik een superheld, maar ik probeer vooral Maddie te zijn.’

In haar kanariegele pak lijkt Hinch groter dan ze is. Het is een van haar trucs om zich als een octopus met reusachtige armen te presenteren, zeker bij shoot-outs. ‘Ik ben klein, ik moet het ook van mijn uitstraling hebben en me groot en sterk voelen’, zegt Hinch. ‘Ik train er keihard voor om snel en katachtig te reageren.’

Bezweken onder de druk

Vanwege hun olympische roem hebben de Britse hockeysters het Lee Valley Hockey Centre vol gespeeld. Ruim 10 duizend fans zullen Engeland ook donderdagavond opjagen tegen Nederland, maar tijdens het WK wordt een gekunsteld beeld gekoesterd. Met slechts zeven speelsters uit de selectie van Rio 2016 is Engeland een uitgeklede versie van de olympisch kampioen.

Slechts via een tussenronde bereikte het gastland de kwartfinales. De ‘golden girls’ zijn een mooie herinnering, aldus Hinch. ‘Dat team bestaat niet meer. Het is niet eerlijk om ons nu te vergelijken met de ploeg van twee jaar geleden. En dus mag ook niet hetzelfde worden verwacht. Maar voor Nederland geldt hetzelfde.’

Carlien Dirkse van den Heuvel, aanvoerder van het Nederlandse vrouwenteam, noemt haar Britse teamgenoot bij SCHC juist het slachtoffer van een hype. ‘Sinds de Spelen van Rio wordt Engeland afgeschilderd als het beste hockeyteam ter wereld met de beste speelsters. Wij weten dat het niet zo is. Maddie noemt het zelf ook bullshit. Ze vindt het irritant om telkens de shoot-outkiller te worden genoemd. Bij SCHC kon ze die druk helemaal niet aan.’

Hinch erkent dat ze bij haar Nederlandse club in de hoofdklasse niet aan de verwachtingen kon voldoen. ‘Niemand kende me voor de Spelen, nu dacht iedereen dat ik bij SCHC elke shoot-out zou stoppen. Ik ging er in mijn eerste seizoen verkeerd mee om, toen we in de play-offs tegen Amsterdam na shoot-outs verloren.’

Dirkse van den Heuvel: ‘Ik weet nog hoe Maddie in de stress raakte voor de play-offs tegen Amsterdam. Alsof het zo vanzelfsprekend was dat we het op shoot-outs konden laten aankomen. Ik zei al tegen clubgenoot Caia van Maasakker: ik weet welke druk Maddie donderdagavond tegen ons zal voelen.’

Het Engelse team met in het geel Maddie Hinch. Foto Getty Images

Vals imago

Hinch zou zich definitief onsterfelijk maken door het favoriete Nederland een derde keer te laten struikelen. Mochten shoot-outs nodig zijn, dan pakt Hinch donderdagavond wederom haar notitieblokje met informatie over de tegenstanders. Het was al tijdens de Spelen van Rio het signaal dat ze alles onder controle had. ‘Misschien staat er niks in’, zegt ze, lachend.

‘Ik heb dat boekje altijd bij me. Het geeft me kracht. Je bent alleen nerveus voor een examen wanneer het huiswerk niet is gedaan. Focus is het toverwoord, ik laat zien dat ik ben voorbereid. We hebben zeker een psychologisch voordeel als het op shoot-outs aankomt. Ik weet zeker dat Nederland het niet fijn vindt.’

‘Alsof wij niet op alles zijn voorbereid’, zegt Margot van Geffen, woensdag in het spelershotel in Stratford. Van Geffen en Laurien Leurink misten in de olympische finale een shoot-out tegen Hinch, maar ze hebben er geen littekens aan overgehouden.

‘Ik denk dat we het dit keer niet op shoot-outs laten aankomen’, zegt Van Geffen, de staalharde verdediger van de Nederlandse ploeg. ‘Het blijft lastig om die shoot-outs te trainen, je kunt de spanning van een vol stadion niet nabootsen. Maar als het nodig is, neem ik hem zeker. Dat mentale spelletje van Hinch ken ik nu wel. Ik wil die Britten opvreten.’

Het is tijd om het valse imago rond Engeland te doorbreken, zegt Dirkse van den Heuvel. ‘Het is voor een groot deel show. Ik zie een kwetsbare ploeg met minder kwaliteit dan wij. Het is de ultieme uitdaging om het stadion stil te krijgen en Engeland naar huis te sturen.’