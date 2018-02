Ontluisterend optreden Kramer op 10 kilometer - Canadees Bloemen wint, zilver voor Bergsma

Even ging het gerucht dat hij materiaalproblemen zou hebben gehad, maar Kramer weersprak dat onmiddellijk bij de NOS. 'Ik kon op vermogen de 5 kilometer nog doorkomen, maar op de 10 kilometer is een efficiënte technische slag zo belangrijk. Ik reed mezelf vast.'



'Ik heb niet de topvorm van vorig jaar. Dat wist ik wel. En als je goed naar mijn 5 kilometer keek, kon je het zien. Natuurlijk, ik ben blij dat ik olympisch kampioen ben op de 5, maar het was geen superrit. Ik wist dat de 10 kilometer heel moeilijk zou worden.'



Zo liep de 10 kilometer voor Kramer opnieuw uit op een nachtmerrie, nadat het in 2010 en 2014 ook al was misgegaan op zijn lievelingsafstand. In Vancouver (2010) stuurde zijn coach, Gerard Kemkers, hem de verkeerde baan in en werd hij gediskwalificeerd. In Sotsji (2014) speelden rugproblemen hem parten en kon hij Bergsma niet verslaan. In 2018 lukte het weer niet. En in de toekomst? 'Het gaat het niet meer worden.'