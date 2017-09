'Onmogelijke opdracht' voor De Boer eindigt in drama, terugkeer naar polder onvermijdelijk

Pech had De Boer ook. Drie van de vier nederlagen waren te wijten aan persoonlijke fouten en hij miste de geblesseerde talisman Wilfried Zaha, door hem was vergeleken met Neymar.



De wedstrijd tegen Burnley, afgelopen zondag, gaf hem hoop op betere resultaten en dat Parish geduld zou tonen. Op maandagochtend twitterde de voorzitter: 'Het is een verschrikkelijke start, maar we moeten dicht bij elkaar blijven. We zijn pas vier wedstrijden onderweg.' Dat 'dicht bij elkaar blijven' bleek bedrieglijk te zijn. Even later lekte de club het ontslagnieuws uit naar de pers.



Opvallend snel maakte Crystal Palace bekend dat Roy Hodgson was benoemd als opvolger van De Boer, de voormalige bondscoach die in de buurt geboren is en zijn voetbalcarrière is begonnen in de jeugd van Palace. Hem wacht komende weken uitwedstrijden tegen de beide Manchester-clubs en regerend kampioen Chelsea.



Met deze aanstelling geeft het bestuur toe dat de paleisrevolutie is mislukt en kiest men het zekere voor het onzekere. Voor sentiment, verzorgd voetbal noch lange-termijndenken is ruimte in de manische Premier League.



Voor De Boer lijkt terugkeer naar de vertrouwde polder onvermijdelijk.