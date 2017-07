'Onjuist besluit' wordt niet hersteld. Nederland blijft verliezer tegen Rusland op WK waterpolo

Als de Fina, zo trots op de vermeende transparantie in de eigen organisatie, zondagochtend videobewijs had toegelaten, had het zo uitgepakt. Nog beter was geweest wanneer op de landerige zaterdagavond in een Hongaars bad de instant video-replay was toegepast, zoals in voetbal en hockey intussen gebruikelijk. Nu verdween elk gevoel van rechtvaardigheid, omdat de twijfelende scheidsrechters van zaterdagavond, de Griek Stavridis en de Australiër Flahive, zondag voor de commissie nog eens hun beslissing mochten toelichten.



De arbiters kwamen niet terug op hun moeizaam verkregen beslissing bij 8-8. Nederland veroverde de bal en coach Havenga joeg zijn spelers op voor een snelle uitbraak, toen zijn collega Gajdoekov van Rusland, in de war over welke partij de bal bezat, het teken gaf een time-out te willen nemen. De zoemer ging en de aanval werd afgebroken.



De fout van de Rus (een time out mag alleen bij balbezit van de eigen ploeg worden aangevraagd) had moeten worden bestraft met een strafworp. Die werd niet gegeven, waarna de referees de bediener van de zoemer gingen consulteren, vervolgens het hoofd van de wedstrijdtafel bevroegen en afsloten met een rondje navraag bij een functionaris aan de zijlijn. De wedstrijd lag meer dan vijf minuten stil en werd hervat met Russisch balbezit.