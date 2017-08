Neymar wordt met naderende overstap van 222 miljoen euro naar PSG duurste speler ooit

Neymar kocht zichzelf vrij bij Barcelona door een vertrekclausule van 222 miljoen euro in zijn verbintenis te lichten. Dat bedrag ontving hij volgens Spaanse media door een contract van 300 miljoen euro te tekenen bij Qatar Sports Investments (QSI). Die groep investeerders is sinds 2011 eigenaar van Paris SG. In ruil daarvoor stelt Neymar zijn diensten beschikbaar als ambassadeur van de WK voetbal van 2022 in Qatar.



Paris SG lijkt de regelgeving van de Europese voetbalbond UEFA te omzeilen met deze constructie, zegt Danny Hesp, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS. In het zogenoemde Financial Fair Play-programma van de Europese voetbalfederatie staat omschreven dat clubs in drie jaar tijd niet meer dan 30 miljoen euro verlies mogen lijden. PSG houdt met de constructie de transfersom van 222 miljoen euro, die in drie jaar onmogelijk kan worden terugverdiend, uit de boeken.