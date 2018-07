‘Nepo’ zit weer in een fase dat alles lijkt te lukken

Net als gewone stervelingen hebben grote spelers tegenstanders die hen opvallend vaak de baas zijn. Fischer had het lang moeilijk tegen Geller en Kasparov stond met 3-0 achter tegen Gulko voor hij hem in 1995 eindelijk versloeg. Geduld is het juiste medicijn om een negatieve reeks te beëindigen. Rafael Vaganian incasseerde zevenmaal een nederlaag tegen Jan Timman voor hij hem voor het eerst versloeg. Daarna was de ban gebroken en speelden ze gelijk op.

Ook Magnus Carlsen heeft een kwelgeest. Tegen zijn Russische generatiegenoot Ian Nepomniachtsji, onder collega’s bekend als Nepo, leed hij vier nederlagen en won hij nooit. Twee van die verliespartijen stammen uit een ver verleden, toen ze elkaar troffen in EK- en WK-toernooien voor junioren. De andere twee zijn van recentere data. In 2011 bedierf Nepo Carlsens kansen op de eindzege in Wijk aan Zee. Eind vorig jaar won hij in Londen opnieuw.

Een 4-0-score tegen de wereldkampioen staat mooi op het cv, maar biedt geen garantie voor automatische toegang tot het elitecircuit. Nepo is een onvoorspelbare speler die uitstekende resultaten afwisselt met toernooien waarin hij nog geen schim van zichzelf is. In 2017 stelde hij in Wijk aan Zee ernstig teleur met als dieptepunt een ontluisterende nederlaag in de slotronde tegen toernooiwinnaar Wesley So, waarin hij met wit na tien zetten hopeloos verloren was.

Op dit moment zit Nepo in een goede fase. Begin juli won hij een sterk bezet rapidtoernooi in Jeruzalem en deze week speelt hij een hoofdrol in een achtkamp in Dortmund, waarin onder anderen Vladimir Kramnik en Anish Giri zijn tegenstanders zijn. Tegen Liviu Nisipeanu gebruikte hij nauwelijks bedenktijd voor een modelpartij:

Nepomniachtsji – Nisipeanu

Dortmund 2018



1. c4 e6 2. Pc3 d5 3. d4 Pf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 c6 6. Dc2 Le7 7. e3 Pbd7 8. Ld3 h6 9. Lh4 Ph5 10. Lxe7 Dxe7 11. 0-0-0 Pb6 12. Pf3 Pf6 13. Kb1 Le6 14. Ka1 0-0-0 15. Pa4 Kb8 16. Tc1 The8

Zwart heeft het gemakkelijker na 16 ... Pxa4 17. Dxa4 Pe4.

17. Pc5 Lc8 18. b4 Pe4 19. a4 Pd6 20. Pd2 Df6 21. Thf1 Lf5 22. Lxf5 Dxf5 23. Dxf5 Pxf5 24. a5 Pd7

Na deze voor de hand liggende zet wordt de verdediging problematisch. Sterker is 24 ... Pa8 25. a6 b6 26. Pd3 Pe7 27. Pe5 Pc7 28. Pxc6+ Pxc6 29. Txc6 Pxa6.

25. a6 Pxc5 26. bxc5 Kc7 27. axb7 Tb8 28. Kb2 Txb7+ 29. Kc3 Tb5 30. Ta1 Kb7

De a-pion gaat verloren na 30 ... a5 31. Ta2, gevolgd door Tf1-a1 en Pd2-b3.

31. Ta2 Pe7 32. Tfa1 Ta8 33. Pb1 Kb8 34. Ta6 Kb7 35. T6a4 Kb8 36. Pa3 Tb7 37. Ta6 Kc7 38. Pc2 Kd7 39. Pb4 f6 40. f3! f5

De zet 41. e4 mocht hij niet toelaten, maar nu neemt wit bezit van het vrijgekomen veld e5.

41. Pd3 Ke6 42. Pe5 Tc7 43. g4 fxg4 44. fxg4 h5 45. h3 hxg4 46. hxg4 Kf6 47. Tf1+ Ke6 48. Tf7 Tg8 49. g5 Tb7 50. g6



Zwart geeft op. Elke zet kost ­materiaal.