‘Monster’ Virgil van Dijk bijna heilig verklaard in Premier League

Virgil van Dijk tijdens de wedstrijd tussen Crystal Palace en zijn club Liverpool. Foto AFP

Volgens Carragher is de duurste verdediger ter wereld nu al de beste in de Premier League en kan hij uitgroeien tot een Anfield-legende. Collega-Sky-commentator Gary Neville noemde ‘VvD’ een ‘monster’, om hem vervolgens te vergelijken met spelers als Jaap Stam en Sergio Ramos.

Bondscoach Ronald Koeman zat met zijn vrouw Bartina op de tribune.

Dat Liverpool de beste aanval van Engeland heeft was al bekend, maar de verdediging was het zorgenkindje. ‘Wanneer we niet briljant spelen, verliezen we meestal,’ zo zei manager Jürgen Klopp na de overwinning op Selhurst Park. De aanvallers waren niet op hun best en The Reds hadden geluk dat scheidsrechter Michael Oliver een strafschop zag in een wat theatrale valpartij van Mo Salah. De Egyptenaar ging neer na licht te zijn aangeraakt door Mamadou Sakho. In blessuretijd besliste Sadio Mané de open wedstrijd met een counter.

Rots in de branding

Aan die counter ging een kopbal van Van Dijk, uit een hoekschop van de thuisploeg, vooraf. De Bredanaar was anderhalf uur lang een rots in de branding bij de aanvallen van Palace. Hij gaf leiding aan de jonge verdedigers om hem heen en speelde in harmonie met Georginio Wijnaldum voor hem. Anders dan vorig jaar wist Van Dijk zich gesteund door een voortreffelijke en even dure doelman, de Braziliaan Alisson. De onfortuinlijke Loris Karius, getraumatiseerd door de fouten in de Champions League-finale, vertrekt naar Besiktas.

Trainer Klopp noemde het standvastige optreden van Van Dijk cruciaal bij het vasthouden van de nul. ‘Virgil’s spel was echt, echt goed,’ sprak de Duitser, die zei dat niemand het meer hoefde te hebben over de 75 miljoen pond die Liverpool vorig seizoen aan Southampton heeft betaald, ‘aan kwaliteit hangt een prijskaartje. Dat geldt voor auto’s en heel veel andere dingen. Ook voor voetballers.’ Door de ‘lelijke’ overwinning in Zuidoost-Londen blijft Liverpool in het spoor van Manchester City, dat bovenaan staat met een beter doelsaldo.