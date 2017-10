'Met zijn tweeën op dat podium is toch het allermooiste'

In de euforie over zijn plaatsing voor de rekstokfinale van de WK kondigde turner Bart Deurloo dinsdag zijn trio van vluchtelementen aan: Kovacs-Cassina-Kolman. 'Epke Zonderland deed in Londen in 2012 de Cassina-Kovacs-Kolman. Ik doe de eerste twee andersom. Ik wil Epke niet nadoen', lachte de Rotterdammer na zijn zesde plaats in de kwalificatie.



Twee dagen later is de 26-jarige gymnast iets bedachtzamer. Ja, hij weet dat hij na Zonderland, vijf jaar geleden olympisch kampioen geworden met de 'triple', pas de eerstvolgende turner zal worden die zo'n kunststuk levert in een grote wedstrijd.