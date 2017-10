'Klootzak' Berghuis velt vonnis over zijn oude liefde AZ

Hijzelf nam ook risico. Zijn eerste trap scheerde van de rechter- naar de linkerzijlijn tussen tal van AZ-spelers door. 'De eerste bal moet vooruit, dat probeer ik altijd. Ook al gaat-ie fout, dan is mijn mindset goed.' Het is zijn non-verbale signaal naar de ploeg: speel lekker vooruit, wees niet bang. 'Ik wil belangrijk zijn voor het team, weet dat ik het in me heb.'



De landskampioen staat weer tweede, drie punten achter PSV. 'We kunnen ook dit seizoen kampioen worden, dat zit er echt in.' Hij vertelt het terwijl hij een bidon met een rozige eiwitproteïneshake bijna fijnknijpt. Hij leeft bewuster voor zijn sport. 'Ik at hiervoor na een wedstrijd altijd wat de pot schafte, dacht er niet over na. Pakte ook minder mijn rust.'



Hij moet beter worden en om dat doel te bereiken kijkt Berghuis alleen nog naar Berghuis. 'Ik zit niet bij het Nederlands elftal terwijl ik een goede band heb met Dick Advocaat. Hij heeft mij bij Feyenoord aanbevolen, hij haalde me eerder bij Oranje toen ik helemaal niet speelde. Hij weet wat ik kan. Als ik er nu niet bij zit, moet ik het nog beter doen.'